Индийский киберпанк

Технобудущее уже очень близко. Настолько близко, что уже сейчас огромную часть работы выполняют роботы. А нейросети даже предлагают свои мысли и идеи.

В этом ролике художник по визуальным эффектам Санкар Ганеш из Индии пофантазировал о будущем и создал ролик «Киберпанк Индия». В нем можно увидеть футуристическую Индию, где люди интегрируются с передовыми кибернетическими усовершенствованиями, смешивая повседневную жизнь с элементами высоких технологий.