Индийский киберпанк

В Индии художник по визуальным эффектам Санкар Ганеш показал Индию в стиле «киберпанк». Он смешал повседневную жизнь людей с элементами высоких технологий.
Технобудущее уже очень близко. Настолько близко, что уже сейчас огромную часть работы выполняют роботы. А нейросети даже предлагают свои мысли и идеи.
В этом ролике художник по визуальным эффектам Санкар Ганеш из Индии пофантазировал о будущем и создал ролик «Киберпанк Индия». В нем можно увидеть футуристическую Индию, где люди интегрируются с передовыми кибернетическими усовершенствованиями, смешивая повседневную жизнь с элементами высоких технологий.
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