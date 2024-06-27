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Индийский киберпанк

Индийский киберпанк

Автор:
27 июня 2024 08:15
Метки: Видео   Индия   Санкар Ганеш   будущее   интересно   кибрпанк   
716
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В Индии художник по визуальным эффектам Санкар Ганеш показал Индию в стиле «киберпанк». Он смешал повседневную жизнь людей с элементами высоких технологий.

Технобудущее уже очень близко. Настолько близко, что уже сейчас огромную часть работы выполняют роботы. А нейросети даже предлагают свои мысли и идеи.

В этом ролике художник по визуальным эффектам Санкар Ганеш из Индии пофантазировал о будущем и создал ролик «Киберпанк Индия». В нем можно увидеть футуристическую Индию, где люди интегрируются с передовыми кибернетическими усовершенствованиями, смешивая повседневную жизнь с элементами высоких технологий.

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Метки: Видео   Индия   Санкар Ганеш   будущее   интересно   кибрпанк   
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2  комментария
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675
Михаил 46 минут назад
В стиле "кибердеревня".
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Доктор Джонс 21 минуту назад
А грязища и антисанитария - как была, так и осталась...
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