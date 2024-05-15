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Впечатляющий набор конструктора по вселенной «Властелин колец»

Впечатляющий набор конструктора по вселенной «Властелин колец»

Автор:
15 мая 2024 08:32
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Крепость Саурона   властелин колец   интересно   конструктор   лего   
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Компания LEGO показала большой набор по «Властелину колец» с узнаваемой крепостью Саурона и светящимся Всевидящим Оком. Высота игрушечной конструкции впечатляет.

Из большого набора The Lord of the Rings: Barad-dûr получится собрать культовую крепость Саурона и расположенное на её вершине светящееся Всевидящее Око.

Комплект, состоящий из 5471 деталей и десяти фигурок персонажей, будет стоить 460 долларов.

Модель здания разделена на несколько этажей, в число которых входят оружейная и кузница, тюрьма, столовая, тронный зал и библиотека. В компании LEGO заявили, что ворота замка открываются автоматически.

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В комплект вошла 5471 деталь, а также десять фигурок героев, включая Голлума, Фродо, Сэма, Тёмного Властелина и нескольких орков. Некоторых персонажей можно оснастить аксессуарами.

Размеры всей инсталляции: 45x30x83 сантиметра. Она получила возрастной рейтинг «18+»

Мировые продажи набора The Lord of the Rings: Barad-dûr начнутся 4 июня — его стоимость составит 460 долларов (более 40 тысяч рублей).

Источник:

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Метки: Видео   Крепость Саурона   властелин колец   интересно   конструктор   лего   
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Станислав 38 минут назад
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3272 поста (3207 в горячем)

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