Впечатляющий набор конструктора по вселенной «Властелин колец»

Компания LEGO показала большой набор по «Властелину колец» с узнаваемой крепостью Саурона и светящимся Всевидящим Оком. Высота игрушечной конструкции впечатляет.
Из большого набора The Lord of the Rings: Barad-dûr получится собрать культовую крепость Саурона и расположенное на её вершине светящееся Всевидящее Око.
Комплект, состоящий из 5471 деталей и десяти фигурок персонажей, будет стоить 460 долларов.
Модель здания разделена на несколько этажей, в число которых входят оружейная и кузница, тюрьма, столовая, тронный зал и библиотека. В компании LEGO заявили, что ворота замка открываются автоматически.
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В комплект вошла 5471 деталь, а также десять фигурок героев, включая Голлума, Фродо, Сэма, Тёмного Властелина и нескольких орков. Некоторых персонажей можно оснастить аксессуарами.
Размеры всей инсталляции: 45x30x83 сантиметра. Она получила возрастной рейтинг «18+»
Мировые продажи набора The Lord of the Rings: Barad-dûr начнутся 4 июня — его стоимость составит 460 долларов (более 40 тысяч рублей).
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