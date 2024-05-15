Впечатляющий набор конструктора по вселенной «Властелин колец»

Скоро будем сами себя обеспечивать

"Ограбление по..." - советский мультфильм, четверть которого оказалась под запретом

Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии

Почему кенгуру настолько ненавидят собак, что готовы их убить?

Полицейские выстроились в «живые стены», чтобы облегчить движение транспорта и пешеходов

Зачем в Японии построили деревню-фонтан