ЦБ Индии вывез из Великобритании свыше 100 тонн золота

Это было сделано по соображениям логистики и диверсификации, ну и чтобы Банку Англии комиссию за хранение не платить.
Об этом сообщает Times of India. В Центральном банке (RBI) посчитали, что совершенно невыгодно хранить свое золото за границей и вернули его на родину. Это первый случай с 1991 года, когда драгоценный металл в таком масштабе был добавлен к местным запасам.
По информации издательства, аналогичное количество золота может быть доставлено в страну снова в ближайшие месяцы. В конце марта золотые резервы Индии составляли 822,1 тонны золота, из которых 408,31 тонны хранились за пределами страны.
Для большого числа стран Банк Англии традиционно был хранилищем, и Индия ничем не отличается от других стран с запасом драгоценного металла, хранящимся в Лондоне со времен, предшествовавших обретению независимости Индии.
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Но несколько лет назад в Индии решили, что пора провести ревизию того, где хранятся запасы страны. Поскольку запасы за рубежом росли, было решено перевезти часть золота в Индию - об этом рассказал журналистам представитель RBI.
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