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ЦБ Индии вывез из Великобритании свыше 100 тонн золота

ЦБ Индии вывез из Великобритании свыше 100 тонн золота

Автор:
02 июня 2024 08:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Банк Англии   Великобритания   Видео   Индия   вывоз золота   золотой запас   
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Это было сделано по соображениям логистики и диверсификации, ну и чтобы Банку Англии комиссию за хранение не платить.

Об этом сообщает Times of India. В Центральном банке (RBI) посчитали, что совершенно невыгодно хранить свое золото за границей и вернули его на родину. Это первый случай с 1991 года, когда драгоценный металл в таком масштабе был добавлен к местным запасам.

По информации издательства, аналогичное количество золота может быть доставлено в страну снова в ближайшие месяцы. В конце марта золотые резервы Индии составляли 822,1 тонны золота, из которых 408,31 тонны хранились за пределами страны.


Для большого числа стран Банк Англии традиционно был хранилищем, и Индия ничем не отличается от других стран с запасом драгоценного металла, хранящимся в Лондоне со времен, предшествовавших обретению независимости Индии.

Но несколько лет назад в Индии решили, что пора провести ревизию того, где хранятся запасы страны. Поскольку запасы за рубежом росли, было решено перевезти часть золота в Индию - об этом рассказал журналистам представитель RBI.


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Метки: Банк Англии   Великобритания   Видео   Индия   вывоз золота   золотой запас   
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8  комментариев
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60k
zloykoyot Час назад
Странно что англичане так легко отдали золотишко. Ну, по крайней мере мне не попадалась информация что они бодались по этому поводу. Пусть индусы слитки проверят, а то были прецеденты уже.
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10k
Роман 15 минут назад
Хо хо хо, где этот галеон с золотом?
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10k
Роман 17 минут назад
там на индусах золота надето больше чем запас США наверное. Нищая страна ...
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 18 минут назад
Россия видать предупредила Индию что скоро этот вонючий остров пойдет ко дну
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269
SergVR 42 минуты назад
надеюсь успели все вывезти... всем надо быстрее это делать
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