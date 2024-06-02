ЦБ Индии вывез из Великобритании свыше 100 тонн золота

Об этом сообщает Times of India. В Центральном банке (RBI) посчитали, что совершенно невыгодно хранить свое золото за границей и вернули его на родину. Это первый случай с 1991 года, когда драгоценный металл в таком масштабе был добавлен к местным запасам.



По информации издательства, аналогичное количество золота может быть доставлено в страну снова в ближайшие месяцы. В конце марта золотые резервы Индии составляли 822,1 тонны золота, из которых 408,31 тонны хранились за пределами страны.