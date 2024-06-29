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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
29 июня 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
243
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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6k
Вадим Игнатьев 6 часов назад
Алик. Пилотка испанских республиканцев. Ростов-на-Дону. 20 мая 1938г.
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13k
MPEG-8 5 часов назад
Комментарий к фото
На переднем плане Восход тюнингованный.
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6k
Вадим Игнатьев 6 часов назад
Младший сержант Бородай А.А. Курсы по подготовке нач.состава Западного фронта. Тушино. 17 января 1943г.1
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
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