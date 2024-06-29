В Сочи задержали очередного любителя пострелять из окна автомобиля

За неудачную попытку впечатлить друзей мужчине грозит до 5 лет колонии.
Очередной необучаемый житель южного региона устроил стрельбу из автомобиля и отправился в обезьянник. Инцидент произошёл поздно ночью в среду в Адлерском районе Сочи. Разбуженная выстрелами местная жительница позвонила в полицию и сообщила о происшествии. Правоохранители среагировали мгновенно и задержали 39-летнего местного жителя той же ночью.
Источник:
Как рассказал задержанный, он стрелял из окна своего чёрного "Мерседеса", чтобы впечатлить знакомых, которые ехали вместе с ним. Охолощенный автомат у него изъяли. Проходить медосвидетельствование задержанный отказался. Как пишут в пресс-службе местного МВД, мужчина был под веществами, за что его отправили под административный арест на 10 суток. Очевидно, история на этом не закончится. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".
Источник:
- «Ди Каприо отдыхает»: в Сочи задержанный мужчина разыграл целую драму в полицейском участке
- В Сочи задержали мигранта, настойчиво предлагавшего секс несовершеннолетней девочке
- В Сочи мигрант забил камнями оскорбившую его интернет-знакомую
- В Сочи задержали машину с целым арсеналом оружия времён ВОВ
- В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже
Мямлют и ухмыляются извинения на камеру. Отсиживают свои 10-15 суток и выходят считая себя героями.
не знаю даже с чем это сравнить.
что-то среднее между кроличьей лапкой в колготках у балеруна и шильдиком Мерседеса на ВАЗ-2107.