В Сочи задержали очередного любителя пострелять из окна автомобиля

Как рассказал задержанный, он стрелял из окна своего чёрного "Мерседеса", чтобы впечатлить знакомых, которые ехали вместе с ним. Охолощенный автомат у него изъяли. Проходить медосвидетельствование задержанный отказался. Как пишут в пресс-службе местного МВД, мужчина был под веществами, за что его отправили под административный арест на 10 суток. Очевидно, история на этом не закончится. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".