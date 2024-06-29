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В Сочи задержали очередного любителя пострелять из окна автомобиля

В Сочи задержали очередного любителя пострелять из окна автомобиля

Автор:
29 июня 2024 17:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Сочи   задержание   полиция   стрельба   хулиганство   
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За неудачную попытку впечатлить друзей мужчине грозит до 5 лет колонии.

Очередной необучаемый житель южного региона устроил стрельбу из автомобиля и отправился в обезьянник. Инцидент произошёл поздно ночью в среду в Адлерском районе Сочи. Разбуженная выстрелами местная жительница позвонила в полицию и сообщила о происшествии. Правоохранители среагировали мгновенно и задержали 39-летнего местного жителя той же ночью.

Как рассказал задержанный, он стрелял из окна своего чёрного "Мерседеса", чтобы впечатлить знакомых, которые ехали вместе с ним. Охолощенный автомат у него изъяли. Проходить медосвидетельствование задержанный отказался. Как пишут в пресс-службе местного МВД, мужчина был под веществами, за что его отправили под административный арест на 10 суток. Очевидно, история на этом не закончится. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".

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Метки: Видео   Сочи   задержание   полиция   стрельба   хулиганство   
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11  комментариев
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
Я не помню, чтобы кого-то за такое серьёзно наказали, поэтому снова и снова.
Мямлют и ухмыляются извинения на камеру. Отсиживают свои 10-15 суток и выходят считая себя героями.
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43k
Сергей Час назад
А не надо грозить, положено дать так дайте ему пятёрку пусть там постреляет после горошницы.
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2k
Виктор Глущенко 2 часа назад
STAVLU NA CHERNOE .
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7k
hhwost 2 часа назад
вы..бываться охолощенным стволом... не понимаю.
не знаю даже с чем это сравнить.
что-то среднее между кроличьей лапкой в колготках у балеруна и шильдиком Мерседеса на ВАЗ-2107.
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