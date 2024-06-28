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Стол ведущих украинского телеканала попытался покинуть студию

Стол ведущих украинского телеканала попытался покинуть студию

Автор:
28 июня 2024 06:48
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Украина   в мире   стол   студия   
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Ведущие украинского телеканала собрались объявить гостя, как вдруг стол, за которым они сидели, начал уезжать.

Ведущие не растерялись и продолжили вести эфир стоя.

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Метки: Видео   Прикол   Украина   в мире   стол   студия   
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10  комментариев
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51k
Максим Т. 55 минут назад
Даже стол решил свалить из этого бл...дюжника
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654
Dima 4 минуты назад
и опять будет виновата Россия))))
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2k
BAMBRA 14 минут назад
Стол- ухилянт, обычное дело.
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2k
Вик Тор 22 минуты назад
Правильно назвать.
Вслед за кукухой, стол ведущих украинского телеканала попытался покинуть студию.
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19k
jnkbxybr Полчаса назад
даже стол уже не выдерживает этого хохляцкого подобия языка
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13k
Дмитрий Полчаса назад
ТЦКашники с3.ё4....ли. Следующий мужик на очереди.
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17k
Алексей 44 минуты назад
Тихо шифером шурша....столик едет неспеша....
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29k
Влад 51 минуту назад
Это патриотичный стол. Он послушал марафон и самопожервовался.
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47k
Цыц тут у меня Час назад
Ну и бл&дский же язык...
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3703 в горячем)

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