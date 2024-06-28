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Ведущие украинского телеканала собрались объявить гостя, как вдруг стол, за которым они сидели, начал уезжать.
Ведущие не растерялись и продолжили вести эфир стоя.
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Вслед за кукухой, стол ведущих украинского телеканала попытался покинуть студию.