В Приморье произошел пожар на Артемовской ТЭЦ

Прокуратура города начала проверку в связи с аварией

"Прокуратура города Артёма организовала проверку в связи с аварией на турбогенераторе "Артёмовской ТЭЦ" АО "ДГК". Предварительно установлено, что технологический инцидент произошел ночью 26 июня 2024 года в связи с возгоранием масла в момент работы устройства", - говорится в сообщении.

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"Бахнул 8ой турбоагрегат, с возгоранием водорода и масла. Вроде смазка кончилась в подшипнике опорном, перегрев и всё остальное за ним уже по нарастающей".