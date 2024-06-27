В Приморье произошел пожар на Артемовской ТЭЦ

В Приморье на Артемовской тепловой электростанции загорелся турбогенератор. В социальных сетях распространилось видео с камеры наблюдения, на котором видно начало пожара.
Прокуратура города начала проверку в связи с аварией
"Прокуратура города Артёма организовала проверку в связи с аварией на турбогенераторе "Артёмовской ТЭЦ" АО "ДГК". Предварительно установлено, что технологический инцидент произошел ночью 26 июня 2024 года в связи с возгоранием масла в момент работы устройства", - говорится в сообщении.
Пользователь сети уточняет:
"Бахнул 8ой турбоагрегат, с возгоранием водорода и масла. Вроде смазка кончилась в подшипнике опорном, перегрев и всё остальное за ним уже по нарастающей".
Источник:
- Медведь несколько дней пытался добраться до меда
- Приморцы наткнулись на затаившегося у дороги тигра
- Откопали и качаются: даже мощный снегопад не остановит приморских детей, решивших погулять
- В Приморье женщину спасли с помощью «куба жизни»
- В Приморье тигр утащил собаку
Охлаждать тем, что может рвануть или загореться.
Хотя... Вон, заставили же весь мир холодильники на пропане, в качестве хладагента делать.
И не дорого, собственно.
Так что я думаю всё как всегда: защита не работает/отключена, орёт, но всем п.о.х.у.й "сейчас остынет, просто пик пройдём" и т.д. Ну и вдобавок останов блока в неремонтный период это финансовые потери и автоматом п.и.з.д.ы руководству ТЭЦ.
Просто в этот раз не пронесло, как в своё время на Саяно-Шушенской (масштабы конечно разные, но причина одна)