FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1526 постов • 63 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Приморье произошел пожар на Артемовской ТЭЦ

В Приморье произошел пожар на Артемовской ТЭЦ

Автор:
27 июня 2024 10:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Артём   Видео   Приморье   Россия   авария   пожар   турбогенератор   тэц   
1925
1
1


В Приморье на Артемовской тепловой электростанции загорелся турбогенератор. В социальных сетях распространилось видео с камеры наблюдения, на котором видно начало пожара.

Прокуратура города начала проверку в связи с аварией

"Прокуратура города Артёма организовала проверку в связи с аварией на турбогенераторе "Артёмовской ТЭЦ" АО "ДГК". Предварительно установлено, что технологический инцидент произошел ночью 26 июня 2024 года в связи с возгоранием масла в момент работы устройства", - говорится в сообщении.

Пользователь сети уточняет:

"Бахнул 8ой турбоагрегат, с возгоранием водорода и масла. Вроде смазка кончилась в подшипнике опорном, перегрев и всё остальное за ним уже по нарастающей".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Артём   Видео   Приморье   Россия   авария   пожар   турбогенератор   тэц   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
У каждой такой аварии есть конкретная Фамилия, Имя и Отчество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Killa 23 минуты назад
А ведь была возможность среагировать раньше, пар из клапана около полуминуты шел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
turyst Полчаса назад
Интересно, с зачем там был водород?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
BarOb 49 минут назад
Дорогая игрушка однако
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 58 минут назад
Систем пожароткшения нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
portroy Час назад
Интересный видос. Как он в сеть попал? В промышленности внимательно следят, чтобы ничего кроме оф. пресс-релизов в таком случае не утекало, а тут прямо с камеры в цеху...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389
Ли Харви Освальд portroy Полчаса назад
Очень просто попал. Все камеры стекаются на пост охраны. Если охрана ведомственная, т. е. является подразделением "промышленности", то она всё оставит внутри себя. А если это ЧОП наёмный, то ему п.о.х.у.ю, снял на телефон с монитора и выложил. В энергетике уже давно своей охраны нет, а вот в "атоме" и крупной "химии" пока ещё осталась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lexx Час назад
У них аварийного останова нет? Ни ручного, ни автоматического?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389
Ли Харви Освальд Анатолий Соколов 43 минуты назад
Сработал, да не тот. У генераторов есть целая система температурного контроля всего и вся (там только на опорном подшипнике минимум три датчика температуры стоит), включая аварийную и предупредительную сигнализации. И орёт она сильно заранее, чтобы таки как раз успеть всё остановить. Аварийный останов по защите так же рассчитывается с учётом времени останова.
Так что я думаю всё как всегда: защита не работает/отключена, орёт, но всем п.о.х.у.й "сейчас остынет, просто пик пройдём" и т.д. Ну и вдобавок останов блока в неремонтный период это финансовые потери и автоматом п.и.з.д.ы руководству ТЭЦ.
Просто в этот раз не пронесло, как в своё время на Саяно-Шушенской (масштабы конечно разные, но причина одна)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3768 постов (3725 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

738772



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации Disney и дискриминации её сотрудников
«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации...
"Значит, слушай сюда, утконос!": владелица ПВЗ отказалась отдавать экс-сотруднице заработанные деньги
"Значит, слушай сюда, утконос!": владелица ПВЗ отказалась отдавать экс-сотруднице...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Бродяга дхармы — писатель-битник Джек Керуак⁠⁠
Бродяга дхармы — писатель-битник Джек Керуак⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#кино#Юмор#факты#конфликт#Россия#Ynews#СССР#актеры
#в мире#интересно#Китай#фильм#истории#позитив#история#забавно#улыбнуло#птица
#люди#новости#интересное#авария#полиция#Прикол#Пёс#Дагестан#отношения#кот
Медведь несколько дней пытался добраться до меда  Медведь несколько дней пытался добраться до меда  В Приморье тигр утащил собаку В Приморье тигр утащил собаку Три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу к людям Три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу к людям В Приморье женщину спасли с помощью «куба жизни» В Приморье женщину спасли с помощью «куба жизни» Откопали и качаются: даже мощный снегопад не остановит приморских детей, решивших погулять Откопали и качаются: даже мощный снегопад не остановит приморских детей, решивших погулять

На что жалуетесь?

Вернуться