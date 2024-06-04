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Старую но редкую BMW M5 2002 года продали за 130 000 $

Старую но редкую BMW M5 2002 года продали за 130 000 $

Автор:
04 июня 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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Пока в Москве была ночь, по ту сторону атлантики разгорелась нешуточная "баталия" за право стать владельцем старой BMW M5 в кузове E39 2002 года выпуска. Заряженный баварский седан побывал в руках мастеров ателье Dinan и получил дополнительный индекс S3 в названии. Причём набор модификаций оказался настолько обширным, что автомобиль обрёл несколько дополнительных номерных табличек под капотом и два свежих индекса: S2 и S3.
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Метки: BMW   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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