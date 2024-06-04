Старую но редкую BMW M5 2002 года продали за 130 000 $

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Пока в Москве была ночь, по ту сторону атлантики разгорелась нешуточная "баталия" за право стать владельцем старой BMW M5 в кузове E39 2002 года выпуска. Заряженный баварский седан побывал в руках мастеров ателье Dinan и получил дополнительный индекс S3 в названии. Причём набор модификаций оказался настолько обширным, что автомобиль обрёл несколько дополнительных номерных табличек под капотом и два свежих индекса: S2 и S3.
Собственно, изначально новенькая BMW M5 2002 модельного года, купленная в Канаде, отправилась в Алабаму, где расположено ателье Dinan, для получения пакета S2, в который входят новые впускная и выпускная системы, включая коллекторы и дроссели с «дудками», перенастройка ЭБУ, более «злые» валы, дифференциал повышенного трения с укороченной до 3.45 главной парой, передняя и задняя распорки кузова, заниженная подвеска и ряд других деталей вместе с индивидуальным номером, спрятанным под капотом. Помимо лучшей управляемости в сравнении со стандартной M5, Dinan S2 могла похвастаться прибавкой почти в 80 сил с маховика.
В таком виде M5 проездила до 2007 года, когда владельцу захотелось добавить ещё немного лошадиных сил. Автомобиль снова увезли в Dinan для установки пакета S3. Одна из главных его составляющих — это приводной нагнетатель. Итоговая отдача 4.9-литрового V8 составляет 625 сил и 680 Нм против 400 сил и 500 Нм у стандартного S62B50. Также доработки по программе S3 включают новые колёсные диски Dinan Champion, тормоза Brembo, облегчённый маховик, усиленное сцепление и т. д. После завершения модификаций под капотом M5 появилась ещё одна табличка, на этот раз с 28-м порядковым номером. Считается, что ателье выпустило лишь 33 Dinan S3.
Седан, выкрашенный в оттенок Le Mans Blue Metallic, как утверждается, находится в исключительном состоянии. Обивка интерьера заказывалась через программу BMW Individual, поэтому вставки на креслах и дверных картах выполнены в том же цвете, что и кузов. Автомобиль прошёл всё необходимое обслуживание, обут в комплект новых покрышек Michelin Pilot Sport 4S, а на его одометре значатся лишь 24 тысячи миль (около 38.6 тысячи км), три из которых намотал нынешний владелец, купивший машину в 2017 году.
В итоге новый владелец не пожалел 130 000 долларов или 11,7 миллионов рублей по текущему курсу, чтобы стать обладателем этого автомобиля.
В таком виде M5 проездила до 2007 года, когда владельцу захотелось добавить ещё немного лошадиных сил. Автомобиль снова увезли в Dinan для установки пакета S3. Одна из главных его составляющих — это приводной нагнетатель. Итоговая отдача 4.9-литрового V8 составляет 625 сил и 680 Нм против 400 сил и 500 Нм у стандартного S62B50. Также доработки по программе S3 включают новые колёсные диски Dinan Champion, тормоза Brembo, облегчённый маховик, усиленное сцепление и т. д. После завершения модификаций под капотом M5 появилась ещё одна табличка, на этот раз с 28-м порядковым номером. Считается, что ателье выпустило лишь 33 Dinan S3.
Седан, выкрашенный в оттенок Le Mans Blue Metallic, как утверждается, находится в исключительном состоянии. Обивка интерьера заказывалась через программу BMW Individual, поэтому вставки на креслах и дверных картах выполнены в том же цвете, что и кузов. Автомобиль прошёл всё необходимое обслуживание, обут в комплект новых покрышек Michelin Pilot Sport 4S, а на его одометре значатся лишь 24 тысячи миль (около 38.6 тысячи км), три из которых намотал нынешний владелец, купивший машину в 2017 году.
В итоге новый владелец не пожалел 130 000 долларов или 11,7 миллионов рублей по текущему курсу, чтобы стать обладателем этого автомобиля.
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Метки: BMW Автовсячина Аукцион авто автомир автомобили машина тюнинг
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