Старую но редкую BMW M5 2002 года продали за 130 000 $

Собственно, изначально новенькая BMW M5 2002 модельного года, купленная в Канаде, отправилась в Алабаму, где расположено ателье Dinan, для получения пакета S2, в который входят новые впускная и выпускная системы, включая коллекторы и дроссели с «дудками», перенастройка ЭБУ, более «злые» валы, дифференциал повышенного трения с укороченной до 3.45 главной парой, передняя и задняя распорки кузова, заниженная подвеска и ряд других деталей вместе с индивидуальным номером, спрятанным под капотом. Помимо лучшей управляемости в сравнении со стандартной M5, Dinan S2 могла похвастаться прибавкой почти в 80 сил с маховика.



В таком виде M5 проездила до 2007 года, когда владельцу захотелось добавить ещё немного лошадиных сил. Автомобиль снова увезли в Dinan для установки пакета S3. Одна из главных его составляющих — это приводной нагнетатель. Итоговая отдача 4.9-литрового V8 составляет 625 сил и 680 Нм против 400 сил и 500 Нм у стандартного S62B50. Также доработки по программе S3 включают новые колёсные диски Dinan Champion, тормоза Brembo, облегчённый маховик, усиленное сцепление и т. д. После завершения модификаций под капотом M5 появилась ещё одна табличка, на этот раз с 28-м порядковым номером. Считается, что ателье выпустило лишь 33 Dinan S3.



Седан, выкрашенный в оттенок Le Mans Blue Metallic, как утверждается, находится в исключительном состоянии. Обивка интерьера заказывалась через программу BMW Individual, поэтому вставки на креслах и дверных картах выполнены в том же цвете, что и кузов. Автомобиль прошёл всё необходимое обслуживание, обут в комплект новых покрышек Michelin Pilot Sport 4S, а на его одометре значатся лишь 24 тысячи миль (около 38.6 тысячи км), три из которых намотал нынешний владелец, купивший машину в 2017 году.



В итоге новый владелец не пожалел 130 000 долларов или 11,7 миллионов рублей по текущему курсу, чтобы стать обладателем этого автомобиля.