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BMW Z4 превратился в ретрородстер за 288 тысяч евро

BMW Z4 превратился в ретрородстер за 288 тысяч евро

Автор:
29 мая 2024 16:18
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   ретромод   родстер   тюнинг   
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Немецкие тюнеры представили необычный проект превращения обычного BMW Z4 в ретрородстер Tender 5.7 с эксклюзивной внешностью и мощным мотором. Всего будет собрано 15 автомобилей, каждый из которых окрасят в уникальный цвет. Часть запланированного тиража уже разобрана, несмотря на стартовую цену 288 тысяч евро или 27,6 миллионов рублей по текущему курсу.
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Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   ретромод   родстер   тюнинг   
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1  комментарий
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32
Гоме́р 59 минут назад
Очень напоминает Z8, которая изначально стоила чуть меньше 200 тысяч, а сейчас есть за 400.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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