BMW Z4 превратился в ретрородстер за 288 тысяч евро

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Немецкие тюнеры представили необычный проект превращения обычного BMW Z4 в ретрородстер Tender 5.7 с эксклюзивной внешностью и мощным мотором. Всего будет собрано 15 автомобилей, каждый из которых окрасят в уникальный цвет. Часть запланированного тиража уже разобрана, несмотря на стартовую цену 288 тысяч евро или 27,6 миллионов рублей по текущему курсу.
Внешность BMW Z4 стилизуют под облик винтажного родстера BMW 507 — одной из самых редких серийных моделей баварского концерна. Таких двухдверок было сделано лишь 254. Стандартную «зетку» полностью «раздевают», снабжая её новыми кузовными панелями из углепластиков. Спорткар получает, к примеру, новые раздутые крылья с винтажной оптикой, другие решётку радиатора и бамперы. При этом трансформация салона ограничивается лишь новыми материалами отделки.
Ретрокар сохраняет штатную турбошестёрку от Z4 M40i, но её отдачу за счёт новой системы наддува увеличивают до 507 л. с. и 650 Нм, что на 170 сил больше, чем у донора. Звук мотора меняют при помощи альтернативного выхлопного тракта, в подвеске применяют койловеры, а обувают авто в 20-дюймовые диски в стиле Alpina.
В целом проект вдохновлён давней историей о BMW 507 Элвиса Пресли. Король рок-н-ролла обзавёлся европейским спорткаром во время своей военной службы, купив его во Франкфурте, но следы родстера довольно быстро затерялись, и обнаружить 507-й из гаража Элвиса удалось в 2006 году в крайне удручающем состоянии. За восстановление уникальной машины взялась сама компания BMW, приведя спорткар Пресли в аутентичный вид только в 2016-м. В память об этой истории и в честь песни Пресли Love Me Tender проект немецких тюнеров и получил столь необычное название.
Ретрокар сохраняет штатную турбошестёрку от Z4 M40i, но её отдачу за счёт новой системы наддува увеличивают до 507 л. с. и 650 Нм, что на 170 сил больше, чем у донора. Звук мотора меняют при помощи альтернативного выхлопного тракта, в подвеске применяют койловеры, а обувают авто в 20-дюймовые диски в стиле Alpina.
В целом проект вдохновлён давней историей о BMW 507 Элвиса Пресли. Король рок-н-ролла обзавёлся европейским спорткаром во время своей военной службы, купив его во Франкфурте, но следы родстера довольно быстро затерялись, и обнаружить 507-й из гаража Элвиса удалось в 2006 году в крайне удручающем состоянии. За восстановление уникальной машины взялась сама компания BMW, приведя спорткар Пресли в аутентичный вид только в 2016-м. В память об этой истории и в честь песни Пресли Love Me Tender проект немецких тюнеров и получил столь необычное название.
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