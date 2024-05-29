BMW Z4 превратился в ретрородстер за 288 тысяч евро

Внешность BMW Z4 стилизуют под облик винтажного родстера BMW 507 — одной из самых редких серийных моделей баварского концерна. Таких двухдверок было сделано лишь 254. Стандартную «зетку» полностью «раздевают», снабжая её новыми кузовными панелями из углепластиков. Спорткар получает, к примеру, новые раздутые крылья с винтажной оптикой, другие решётку радиатора и бамперы. При этом трансформация салона ограничивается лишь новыми материалами отделки.



Ретрокар сохраняет штатную турбошестёрку от Z4 M40i, но её отдачу за счёт новой системы наддува увеличивают до 507 л. с. и 650 Нм, что на 170 сил больше, чем у донора. Звук мотора меняют при помощи альтернативного выхлопного тракта, в подвеске применяют койловеры, а обувают авто в 20-дюймовые диски в стиле Alpina.



В целом проект вдохновлён давней историей о BMW 507 Элвиса Пресли. Король рок-н-ролла обзавёлся европейским спорткаром во время своей военной службы, купив его во Франкфурте, но следы родстера довольно быстро затерялись, и обнаружить 507-й из гаража Элвиса удалось в 2006 году в крайне удручающем состоянии. За восстановление уникальной машины взялась сама компания BMW, приведя спорткар Пресли в аутентичный вид только в 2016-м. В память об этой истории и в честь песни Пресли Love Me Tender проект немецких тюнеров и получил столь необычное название.