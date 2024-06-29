Носорог побежал за джипом с туристами и показал им, что такое настоящий экстрим

Чтобы люди поскорее уехали, зверь решил их напугать. И его план сработал на ура. Туристы вместе с гидами поспешили убраться подальше от животного. Однако это оказалось на самой простой задачей, ведь носороги, несмотря на внушительные габариты, способны развивать скорость более 50 километров в час.