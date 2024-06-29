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Носорог побежал за джипом с туристами и показал им, что такое настоящий экстрим

Носорог побежал за джипом с туристами и показал им, что такое настоящий экстрим

Автор:
29 июня 2024 10:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Погоня   животные   носорог   страшно   тристы   экстрим   
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Поездка на сафари является мечтой для миллионов любителей путешествий. Современное сафари считается относительно безопасной экскурсией. Но, как и в любых жизненных ситуациях, на сафари тоже случается всякое.

Чтобы люди поскорее уехали, зверь решил их напугать. И его план сработал на ура. Туристы вместе с гидами поспешили убраться подальше от животного. Однако это оказалось на самой простой задачей, ведь носороги, несмотря на внушительные габариты, способны развивать скорость более 50 километров в час.

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Метки: Видео   Погоня   животные   носорог   страшно   тристы   экстрим   
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1  комментарий
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kca-opa 20 минут назад
У носорога очень плохое зрение, но это легко компенсируется его дурью и массой
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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