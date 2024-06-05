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Лежачий экоактивист

Лежачий экоактивист

Автор:
05 июня 2024 10:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   люди   переехал   перекрыли дорогу   экоактивист   
2730
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В Италии мужчина хотел добраться до беременной жены, но экоактивисты перекрыли собой дорогу. Он вышел из машины и пытался их оттащить, но они оказали сопротивление. Тогда он сел в машину и поехал прямо по ним.

От того, что они под колесами у машин будут лежать, природа не отчистится. Только раздражение к своему движению вызовут


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Метки: Видео   в мире   люди   переехал   перекрыли дорогу   экоактивист   
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30  комментариев
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34k
Владимир Час назад
Привлекают к себе внимание. Причем именно к себе, к своим драгоценным персонам. Пойти в ближайший лес, в парк или на пляж и собрать там мусор, что всяко будет полезней для экологии и для природы вообще, это не про них, это ж работать надо, трудится. А вот лечь на дороге самое то. И пусть весь мир подождёт.
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5k
SmartCat101 7 минут назад
мужик молодец, поддерживаю!
но вот вопросик: почему этих эконедоумков не хватают и не сажают реально в тюрьмы и не дают им реальные сроки за такое?
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1k
Кактус 12 минут назад
Если бы мне к жене дорогу перегородили, двое бы улетели в канаву, а особо активные нос вправляли бы. Знаю, что есть закон, но он для людей, а тут долбоящеры.
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3k
Lena 13 минут назад
Все правильно сделал!!!
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2k
Михаил 14 минут назад
ВК, вы вкрай [мат]ли? 3 лять рекламы на ролик...

Не надо было тормозить...
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8k
Marlboro Полчаса назад
Напомнило ...
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8k
Marlboro Полчаса назад
А поезда не пробовали блокировать? Говорят Анна Каренина пробовал, отлично получалось :))
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9k
МБР 37 минут назад
Тут вопрос к полиции и судьям, они либо поощряют это беззаконие, либо борются.
Достаточно разрешить проезжать по этой эко-шизе, даже если это приведёт к увечьям или смерти, и вопрос будет решён мгновенно.

Но это позиция властей, это с их разрешения эти дегенераты создают проблемы обществу.
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64k
Олег 37 минут назад
деликатненько, за ногу.... я-б за патлы тащил и еще пинками уговаривал быстрее освобождать дорогу
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212
Бриллиант 41 минуту назад
Они после этого еще больше хероями себя почувствовали.
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269
Петр Петров Бриллиант 36 минут назад
Интересно какими героями они себя почувствуют когда первого из них в мясо переедут.
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1k
no_fate 45 минут назад
А кто то верит в сказки про "эко активистов" которые типа за экологию ?
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269
Петр Петров no_fate Полчаса назад
Они скорее за не х. У. Й. Делать.
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8k
Oleg 49 минут назад
никого он там особо и не переехал... просто куча бездельничающих чммудаков
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666
Пчёл 50 минут назад
Цыгане, чурки, экоактивисты... Сколько же грязи на Земле!
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7k
мемфрид 50 минут назад
Жаль, что это не фура была
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1k
alex 54 минуты назад
биомусор
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16k
Александр 54 минуты назад
В детстве я думал, что Спиди Гонщику циркулярки на Мак-5 нужны только, чтобы через лес кататься. А оно вон как вышло...
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31k
Serg2001 54 минуты назад
Активисты, экстремисты, лгбтэшники, зеленые, инагенты это всё инструменты, которые изобрели в "сияющем храме на холме" для всеразличных манипуляций, чтобы сеять хаос по всему миру. Империя зла...
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80k
Viktor 55 минут назад
А пусть не лезут! Молодец итальяшка!
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12k
Дмитрий Час назад
Наверное надо полагать, что если ты действуешь незаконными методами, то кто то решит, что он тоже освобождён от закона. Один один!
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31k
Serg2001 Час назад
Ну вот прям по ним он не проехал...
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581
mosazer Час назад
минус за рекламу в видео
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0
Юрик mosazer 54 минуты назад
ой да поставь ты ад блок как все и не ной больше
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2397 постов (2351 в горячем)

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