Лежачий экоактивист

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В Италии мужчина хотел добраться до беременной жены, но экоактивисты перекрыли собой дорогу. Он вышел из машины и пытался их оттащить, но они оказали сопротивление. Тогда он сел в машину и поехал прямо по ним.
От того, что они под колесами у машин будут лежать, природа не отчистится. Только раздражение к своему движению вызовут
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но вот вопросик: почему этих эконедоумков не хватают и не сажают реально в тюрьмы и не дают им реальные сроки за такое?
Не надо было тормозить...
Достаточно разрешить проезжать по этой эко-шизе, даже если это приведёт к увечьям или смерти, и вопрос будет решён мгновенно.
Но это позиция властей, это с их разрешения эти дегенераты создают проблемы обществу.