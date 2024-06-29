FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1193 поста • 902 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Сделай сам!
Производство сувенирных подвесок для туристов

Производство сувенирных подвесок для туристов

Автор:
29 июня 2024 11:17
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   море   песок   подвестка   ракушки   сделай сам   туристы   
3699
1
1

У искусства много разнообразных идей, и в этом видео мужчина использовал морской песок и ракушки для изготовления сувенира.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: Видео   море   песок   подвестка   ракушки   сделай сам   туристы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
80k
Viktor 3 часа назад
Молодец мужик, на паперть не пошёл, трудится и прикольные сувениры выходят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей 37 секунд назад
это ПЯТЬ!!! это СУПЕР!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Роман 43 минуты назад
Уважение мужику! Не ноет, креативит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий Час назад
Молодец. Руки прямые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Андрей А Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Миша 2 часа назад
Помню в Крыму 70-х подобными поделками семьи кормились. В турсезон торговали, в межсезонье делали. Попроще конечно - алебастр, ракушки, камушки... но выживали как могли, ещё и милицию родную кормили. Молодец мужик, руки не опустил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Михаил Гривин 2 часа назад
Всегда таким людям поражаюсь: вокруг полно здоровых лбов, которые ноют, что им в жизни не повезло, и всё против них и так далее - а тут чел весь покрученный, а нашёл себе дело и купоны стрижет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hard.NET 3 часа назад
Неплохо )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 4 часа назад
Огонь, не милостыню просит, креативит, зарабатывает. И сувенирчики то симпатичные выходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex 4 часа назад
Круто! Надеюсь, материала ему хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Колька Валеркин сын 4 часа назад
Молодец. Ну прямо молодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 4 часа назад
Супер. А то любят сейчас сувениры в Китае делать, с надписями типа "Сделано в Ярославле, Пхукете и т.д."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Vacony 4 часа назад
ну круто да....... основной расход на смолу только
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
r3mba4 Jlav Полчаса назад
смола быстро поцарапается? а то можно на брелок к ключам.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1598 постов (1559 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

434294



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов
"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов
Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре
Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
ФотоВсячина
ФотоВсячина
Тинькофф отсекает лишнее
Тинькофф отсекает лишнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#Прикол#Спорт#интересное#позитив#забавно#кот#истории#Франция
#в мире#животные#интересно#факты#полиция#трейлер#Ynews#США#неадекват#съемка
#люди#Россия#Юмор#фильм#СССР#история#сарказм#новости#Госдума#2023
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Попадаешь, как в кино: хозяева превратили свой дом в "Парк Юрского периода" Попадаешь, как в кино: хозяева превратили свой дом в "Парк Юрского периода" Президент Мальдив напомнил миру, что острова могут уйти под воду Президент Мальдив напомнил миру, что острова могут уйти под воду Народный мастер создал действующую копию Mercedes G-Class из дерева Народный мастер создал действующую копию Mercedes G-Class из дерева Британские туристы развеяли прах умершего родственника на турецком пляже Британские туристы развеяли прах умершего родственника на турецком пляже С начала лета в Китае на границе будут проверять все гаджеты туристов С начала лета в Китае на границе будут проверять все гаджеты туристов

На что жалуетесь?

Вернуться