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Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон

Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон

Автор:
08 января 2024 10:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   смертельное ДТП   
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Перед новым годом на 66-м километре автодороги Бирск - Тастуба - Сатка в Башкирии столкнулись сразу четыре автомобиля: Лада Ларгус, Гранта, Тойота Камри и Королла. Два человека в Ларгусе скончались до прибытия медиков. В правительственной Камри, которая пошла на обгон, ехал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, он серьезно пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   смертельное ДТП   
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3  комментария
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Дмитрий Полчаса назад
Вот так, из-за одного м....ка, водителя Камри, не стало 2-х человек. Куда ты едешь, если не видно них....я!?
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