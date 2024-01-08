Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон

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Перед новым годом на 66-м километре автодороги Бирск - Тастуба - Сатка в Башкирии столкнулись сразу четыре автомобиля: Лада Ларгус, Гранта, Тойота Камри и Королла. Два человека в Ларгусе скончались до прибытия медиков. В правительственной Камри, которая пошла на обгон, ехал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, он серьезно пострадал.
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