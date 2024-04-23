Как самому сделать процессор

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Не хватает денег на процессор для компьютера? Сделайте его самостоятельно в домашних условиях. В этом вам поможет данное видео.
Для изготовления процессора вам понадобятся несколько вещей... 😏
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Спасибо!
Последний советский проц, который я держал в руках был КР580ВМ80А (аналог Intel 8080A) Сейчас он продаётся по 130 рублей за штуку, но производится ли он или это старые запасы - не знаю.
Волнует вопрос - производит ли Россия хоть какие-нибудь электронные приборы или нет.
На чём вообще летают наши ракеты, самолеты и т.п. Неужели всё китайское? Или это советские запасы...
Но если так подумать - то если бы это дерьмо вообще ни на чём не запускалось - мы бы не сильно потеряли.
А так то есть производство и у нас.
Обучались на "Корветах" с процессорами КР580ВМ80А. Как говорили сами преподы: "Вся внутренность отечественная". Не знаю насколько это правда.
1. Взять санки ледянку(железную)
2. Палку для катания на лыжах
3. Вставить палку в ледянку
4. Повесить
5. Смотреть спутниковое ТВ
6. Гениально!!
там немного иначе. уже готовый кремний, ну как меня учили в Советском институте, в виде оч.длинного цилиндра. вы начинаете локально нагревать. при этом примеси, (не все конечно, но многие) они в расплаве перемещаются. ну как если ты бутылку с грязной водой, заморозишь частично. там где уже лед, будет чистая вода. а там где еще жидкая фаза - там почти вся грязь будет.
и вот ты прогоняешь расплавленную зону вдоль бруска, каждый раз отрезая с торца грязную часть.
все это конечно, в атмосфере инертного газа...
а еще декан случай расказал. там уже когда нужный по идеальности кремний, порезан на блинчики. и в супер чистой кварцевой трубе, подавая супер чистый например кислород, надо получить чистую, близкую к идеальной пленку оксида кремния... и когда долго не получалось. выяснили, что уборщица ночью, в этой супер чистой кварцевой трубе, бутеры разогревала...
так что может ты все верно делаешь. но твой кот ссыт тебе в тапки.
или если месячные у кого-то, даже такая мелочь может внести свои примеси и испортить тебе результат.
а потом пришел к нам капитализм.