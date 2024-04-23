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Как самому сделать процессор

Как самому сделать процессор

Автор:
23 апреля 2024 07:49
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   в мире   процессор   своими руками   
2114
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Не хватает денег на процессор для компьютера? Сделайте его самостоятельно в домашних условиях. В этом вам поможет данное видео.

Для изготовления процессора вам понадобятся несколько вещей... 😏

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   в мире   процессор   своими руками   
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21  комментарий
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3k
Звёздный странник Час назад
О! У меня получилось!

Спасибо!
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1k
VSh Минуту назад
Из этого видео я понял только то, что нужно взять камень. Дальше началась какая то чушь несусветная.
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11k
Михаил 6 минут назад
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3k
Aleksandr M. Полчаса назад

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27k
СергейПименов Полчаса назад
Я так сову рисую...
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10k
vasilykopkov 49 минут назад
Когда-то по этой технологии и у нас чипы делали. Производят ли сейчас - не уверен.
Последний советский проц, который я держал в руках был КР580ВМ80А (аналог Intel 8080A) Сейчас он продаётся по 130 рублей за штуку, но производится ли он или это старые запасы - не знаю.
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67
uid-tfwhppoz vasilykopkov 46 минут назад
братан, я по специальности - "микроэлектроника и полупроводниковые приборы". закончил с пятерками... а тут уже капитализм наступил.
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232
Игорь vasilykopkov 19 минут назад
Производят, всё что нужно для ракет и т.д. своё. Да - с отставанием от АМД, Интел и Nvidia. Упоротые вечно орут, что на наших микросхемах CS-Go (или как там) не запустится.
Но если так подумать - то если бы это дерьмо вообще ни на чём не запускалось - мы бы не сильно потеряли.
А так то есть производство и у нас.
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8k
Nikolay 53 минуты назад
Лайфхак - если сразу после создания процессор положить в коробку с кошкой Шредингера , то получится квантовый процессор
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14k
Sapsan 55 минут назад
Теперь я убийца TSMC !
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163
ГТА Форевер 56 минут назад
У меня в классе один умник хотел сделать спутниковую антенну
1. Взять санки ледянку(железную)
2. Палку для катания на лыжах
3. Вставить палку в ледянку
4. Повесить
5. Смотреть спутниковое ТВ
6. Гениально!!
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1k
Polotenchick 59 минут назад
Даже не знаю какую картинку сюда вставить, про то как нарисовать сову или как сделать из буханки хлеба троллейбус. А вообще он забыл добавить, что большинство процессов должны проходить в стерильных комнатах.
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11k
Дмитрий Час назад
Всего то? С очисткой проблема постоянно. 99.9999998 получается...Ничего не помогает. В чём проблема не пойму.
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67
uid-tfwhppoz Дмитрий 41 минуту назад
когда он сказал про вытягивание кремния из кастрюли.
там немного иначе. уже готовый кремний, ну как меня учили в Советском институте, в виде оч.длинного цилиндра. вы начинаете локально нагревать. при этом примеси, (не все конечно, но многие) они в расплаве перемещаются. ну как если ты бутылку с грязной водой, заморозишь частично. там где уже лед, будет чистая вода. а там где еще жидкая фаза - там почти вся грязь будет.
и вот ты прогоняешь расплавленную зону вдоль бруска, каждый раз отрезая с торца грязную часть.
все это конечно, в атмосфере инертного газа...

а еще декан случай расказал. там уже когда нужный по идеальности кремний, порезан на блинчики. и в супер чистой кварцевой трубе, подавая супер чистый например кислород, надо получить чистую, близкую к идеальной пленку оксида кремния... и когда долго не получалось. выяснили, что уборщица ночью, в этой супер чистой кварцевой трубе, бутеры разогревала...

так что может ты все верно делаешь. но твой кот ссыт тебе в тапки.
или если месячные у кого-то, даже такая мелочь может внести свои примеси и испортить тебе результат.
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67
uid-tfwhppoz Copycat 39 минут назад
мы тоже все знали. мы в СССР стыдились своего небольшого отставания от лидеров в этой отрасли...
а потом пришел к нам капитализм.
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