FISHKINET
Американку с 16-месячным сыном сняли с рейса из-за неправильного обращения к бортпроводнице Американку с 16-месячным сыном сняли с рейса из-за неправильного... "Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города: Астрахань - город контрастов "Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети... Глава Вологодской области зачитал рэп и станцевал капоэйру Глава Вологодской области зачитал рэп и станцевал капоэйру Вечерний улыбатор Вечерний улыбатор Производство сувенирных подвесок для туристов Производство сувенирных подвесок для туристов Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном бою турнира «Power Slap» в Лас-Вегасе Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном... "Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом никабов "Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму... Как снимали фильм "Большая перемена": 20 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Большая перемена": 20 интересных фактов о фильме В Подмосковье художник граффити угрожал охраннику поезда пистолетом, пока его друзья раскрашивали вагоны В Подмосковье художник граффити угрожал охраннику поезда... В Петербурге пьяный мужик ударил девушку за то, что ему не понравился её внешний вид В Петербурге пьяный мужик ударил девушку за то, что ему не... В Южной Корее робот-госслужащий впервые в истории самоубился В Южной Корее робот-госслужащий впервые в истории самоубился 10 актёров, которые заполучили свою первую роль случайно 10 актёров, которые заполучили свою первую роль случайно Ромашковое кошколето Ромашковое кошколето Типичные штампы из кино, которые используются в эпизодах с автомобилями Типичные штампы из кино, которые используются в эпизодах с... 5 реально существующих акул: выдвижная челюсть и кудрявая борода 5 реально существующих акул: выдвижная челюсть и кудрявая борода В Сочи задержали очередного любителя пострелять из окна автомобиля В Сочи задержали очередного любителя пострелять из окна автомобиля Всё сложно: борьба с глобальным потеплением вызывает его еще больше Всё сложно: борьба с глобальным потеплением вызывает его еще больше "Крокус" восстанавливать не будут "Крокус" восстанавливать не будут
Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
29 июня 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
185
24

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Добавляйте фотографии своих городов!

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18
Latvia Sitizen 5 часов назад
Рига, ул. Ленина. Часы Laima. До присоединения к СССР реклама шоколада. После оставили, красивое (лат. Счастье).
Вторая тоже Ленина, 2 квартала дальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Стас Старицкий 4 часа назад
За Ригу - спасибо! Тут очень много рижан и для нас это всегда приятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5603 поста (5588 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1145210



Другие посты автора
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Популярные теги
#фото#кино#Россия#СССР#факты#сарказм#истории#неадекват#интересное#самокатчик
#в мире#животные#история#Спорт#позитив#кот#задержание#Франция#трейлер#Жизнь
#люди#Прикол#Юмор#интересно#полиция#фильм#забавно#съемка#Москва#Ynews
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Плакаты СССР Плакаты СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР 20 плакатов СССР 20 плакатов СССР Москва в красках 30-годов Москва в красках 30-годов 20 плакатов СССР 20 плакатов СССР

На что жалуетесь?

Вернуться