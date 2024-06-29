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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Добавляйте фотографии своих городов!
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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3.
Пограничная зона на берегу Балтийского моря. Эстонская ССР, остров Сааремаа, баня-сауна филиала "рыбного" НИИ. Осень 1978 года.
13.
Нурек Таджикской ССР, июнь 1989 года.
В Таджикской ССР много разной техники испытывали и автомобильной и авиационной, а последними в советской истории республики приезжали на испытания опытные образцы ВАЗ-2110 в 1989 году.
14.
Горький (Нижний Новгород). Жилой район при Автомобильном заводе имени В.М. Молотова. Конец 1940-х годов.
18.
Нурек, Таджикская ССР. Вид с высоты птичьего, точнее вертолетного полета на район Диссабур города, 1976-й год.
24.
Ещё один уголок Риги около 1960
Прошлый выпуск здесь: Фотопрогулка по городам СССР
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Вторая тоже Ленина, 2 квартала дальше.