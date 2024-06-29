Американку с 16-месячным сыном сняли с рейса из-за неправильного...

"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети...

Глава Вологодской области зачитал рэп и станцевал капоэйру

Вечерний улыбатор

Производство сувенирных подвесок для туристов

Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном...

"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму...

Как снимали фильм "Большая перемена": 20 интересных фактов о фильме

В Подмосковье художник граффити угрожал охраннику поезда...

В Петербурге пьяный мужик ударил девушку за то, что ему не...

В Южной Корее робот-госслужащий впервые в истории самоубился

10 актёров, которые заполучили свою первую роль случайно

Ромашковое кошколето

Типичные штампы из кино, которые используются в эпизодах с...

5 реально существующих акул: выдвижная челюсть и кудрявая борода

В Сочи задержали очередного любителя пострелять из окна автомобиля

Всё сложно: борьба с глобальным потеплением вызывает его еще больше