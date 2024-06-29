"Крокус" восстанавливать не будут

Губернатор Московской области Андрей Воробьев исключил возможность постройки развлекательного центра на месте трагедии.
22 марта концертный зал был практически полностью уничтожен в результате теракта. Погибли 145 человек, больше 550 пострадали. Здание "Крокус сити холла" в результате пожара полностью сгорело, сумма ущерба оценивалась в 10 млрд рублей.
Владельцы здания в конце марта заявляли, что намерены восстановить концертный зал.
«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — заявили в компании.
Имущественные риски концертного зала были застрахованы в "Ингосстрахе". Сын владельца "Крокуса Сити Холла" Эмин Агаларов оценил размер страховки в 1/40 суммы ущерба от теракта. Дело в том, что в России риски терроризма (а также ряд других рисков аналогичного характера) относятся к исключениям из страхового покрытия, если иное не предусмотрено конкретным договором страхования. А вот восстановление такого здания как "Крокус" при нынешних ценах потребует не менее 12,8 млрд рублей.
Но все разговоры по поводу восстановления концертного зала на месте трагедии завершил губернатор
Московской области Андрей Воробьев в беседе с журналистами, комментируя планы властей Подмосковья по поводу "Крокуса".
"Концертного зала там больше не будет", - сказал он.
В начале июня на полях ПМЭФ Воробьев отметил, что целесообразнее на этом месте построить памятный сквер.
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