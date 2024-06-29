"Крокус" восстанавливать не будут

22 марта концертный зал был практически полностью уничтожен в результате теракта. Погибли 145 человек, больше 550 пострадали. Здание "Крокус сити холла" в результате пожара полностью сгорело, сумма ущерба оценивалась в 10 млрд рублей.

Владельцы здания в конце марта заявляли, что намерены восстановить концертный зал.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — заявили в компании.