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Маленькими, а не большими: слова, которые часто пишут неправильно (7 фото)

Слова "вуз", "втуз" и "ссуз"
07 ноября 2022 14:44
Сообщество "Жить в России"

Некоторые аббревиатуры в русском языке пишутся строчными буквами, а другие аббревиатуры даже аббревиатурами не являются. 12 слов русского языка, которые нужно запомнить.

Некоторые аббревиатуры в русском языке пишутся строчными буквами, а другие аббревиатуры даже аббревиатурами не являются. 12 слов русского языка, которые нужно запомнить.

Метки: аббревиатуры    аббревиации    исключения    написание    русский язык    трудные слова   
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Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой (6 фото)

Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
04 ноября 2022 00:00

Вы обязательно полюбите эту сообразительную штуковину под названием Midea M6. Тем более сейчас его можно купить всего за 11 049,35 руб.

Вы обязательно полюбите эту сообразительную штуковину под названием Midea M6. Тем более сейчас его можно купить всего за 11 049,35 руб.

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Остров Врангеля — арктический заповедник России, сопоставимый по размерам с небольшой страной (13 фото)

Остров Врангеля — арктический заповедник России, сопоставимый по размерам с небольшой страной
07 ноября 2022 15:16
Сообщество "Жить в России"

Остров Врангеля уникален тем, что по своему биоразнообразию он сопоставим с целым Канадским Арктическим архипелагом, хотя по площади остров чуть-чуть не дотягивает до размеров Ливана или Кипра. На острове насчитывается 23 растительных видов эндемиков и ноль человек.

Остров Врангеля уникален тем, что по своему биоразнообразию он сопоставим с целым Канадским Арктическим архипелагом, хотя по площади остров чуть-чуть не дотягивает до размеров Ливана или Кипра.

Метки: арктика    арктические заповедники    заповедники России    остров Врангеля    острова России    русский север   
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В Санкт-Петербурге открыли памятник коту Кузе, который пострадал от рук "людей" (4 фото)

В Санкт-Петербурге открыли памятник коту Кузе, который пострадал от рук "людей"
07 ноября 2022 14:23
Сообщество "Животные"

В 2021 году в Северодвинске Анна и Артём мучили кота по кличке Кузя. Зверства парочка живодёров снимала на видео и выкладывала в интернет. Миллионы людей стали свидетелями жестокого отношения и живодёры получили реальные сроки. Анну, инициаторшу издевательств, также лишили родительских прав.

В 2021 году в Северодвинске Анна и Артём мучили кота по кличке Кузя. Зверства парочка живодёров снимала на видео и выкладывала в интернет.

Метки: Кузя    Северодвинск    живодёры    животные    интересное    кот    памятник    фото   
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Непростые отношения пса и электрического забора (1 фото + 1 видео)

Непростые отношения пса и электрического забора
07 ноября 2022 13:44
Сообщество "Животные"

Охраняющий коз пёс однажды увидел, как одну из его подопечных ударило током. С тех пор он затаил на забор обиду.

Охраняющий коз пёс однажды увидел, как одну из его подопечных ударило током. С тех пор он затаил на забор обиду.

Метки: видео    животные    забор    овцы    охранник    собака   
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Демотиваторы: зарядись хорошим настроением (24 фото)

Демотиваторы: зарядись хорошим настроением
07 ноября 2022 10:14
Сообщество "Юмор"

Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!

Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!

Метки: Прикол    Приколы    Юмор    демотиваторы    жизненно    картинки    подборки    смех   
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В Магадане водитель сбил пешехода, а затем пытался скрыться от сотрудников ГИБДД (1 фото + 1 видео)

В Магадане водитель сбил пешехода, а затем пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
07 ноября 2022 14:01
Сообщество "Аварии"

Водитель «Тойота Марино» сбил на пешеходном переходе мужчину, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу, и уехал с места ДТП. Вскоре нарушителя удалось обнаружить, но он проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться.

Водитель «Тойота Марино» сбил на пешеходном переходе мужчину, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу, и уехал с места ДТП.

Метки: Погоня    аварии    авто    видео    дтп    пешехода сбили    пьяный за рулем    скрылся с места дтп   
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"О России, наверное, думает!": грустного Чубайса заметили в аэропорту Израиля (6 фото)

"О России, наверное, думает!": грустного Чубайса заметили в аэропорту Израиля
07 ноября 2022 12:49
Сообщество "Политика"

Покинувшего Россию в самом начале спецоперации Анатолия Чубайса увидели в израильском аэропорту Бен-Гурион. Экс-руководитель "Роснано" задумчиво стоял, скрестив руки за спиной.

Покинувшего Россию в самом начале спецоперации Анатолия Чубайса увидели в израильском аэропорту Бен-Гурион. Экс-руководитель "Роснано" задумчиво стоял, скрестив руки за спиной.

Метки: Бен-Гурион    Израиль    госкорпорация    политика    реакция соцсетей    роснано    чубайс   
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Лови волну: опытный сёрфер помог молодому спортсмену (1 фото + 1 видео)

Лови волну: опытный сёрфер помог молодому спортсмену
07 ноября 2022 12:21

Немолодой серфер пришёл на помощь неопытному экстремалу и помог ему оседлать волну.

Немолодой серфер пришёл на помощь неопытному экстремалу и помог ему оседлать волну.

Метки: видео    интересно    люди    помощь    серфер    серфинг    серфингист   
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20 причин подписаться на канал Фишек в Viber (2 фото)

20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
27 октября 2022 10:51

Фишки.нет должны быть везде. Что бы вы ни открыли - ВК, Дзен, Телеграм, YouTube. Знайте, если это не заблокировано, значит там есть Фишки. Причём такие же интересные, как и оригинал*.

* Не менее 90% интересности от оригинала.

Фишки.нет должны быть везде. Что бы вы ни открыли - ВК, Дзен, Телеграм, YouTube. Знайте, если это не заблокировано, значит там есть Фишки. Причём такие же интересные, как и оригинал*.

Метки: Viber    кино    лепота    мессенджер    стикеры    цитаты   
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Лучшее на фишках за прошедшие сутки
Лучший пост в сообществах

Экоактивистам напомнили о правилах приличия (2 фото + 1 видео)

Экоактивистам напомнили о правилах приличия
FOX98
06 ноября 2022 16:10
Сообщество "Треники&Вареники"

Облить шедевр живописи супом? Не вопрос! Приклеить себя к полу в музее? Легко! Заблокировать взлётную полосу для частных самолётов? А вот тут заминочка вышла...

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17 захватывающих изображений редких вещей
17 захватывающих изображений редких вещей
Лучший комментарий
"Мы не заслужили таких народных артистов": Виктория Боня предложила лишить высокого звания обматерившего её Киркорова (3 фото + 1 видео)
25k
albedo 21 час назад
У Киркорова отличное КЛАССИЧЕСКОЕ музыкальное образование.
1. Музыкальная школа по классу фортепьяно и гитары
2. Гнесинка, где специальность Актер музыкального театра".

Киркоров обладает велик
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В Архангельске скорая помощь проскакивала на «красный» и сбила девочку (1 фото + 1 видео)

В Архангельске скорая помощь проскакивала на «красный» и сбила девочку
07 ноября 2022 13:03
Сообщество "Аварии"

Опубликована запись с регистратора скорой помощи, которая в сентябре сбила девочку. Машина двигалась на красный сигнал светофора с включённым спецсигналами.

Опубликована запись с регистратора скорой помощи, которая в сентябре сбила девочку. Машина двигалась на красный сигнал светофора с включённым спецсигналами.

Метки: аварии    авто    видео    дтп    пешехода сбили    пешеходный переход    скорая помощь    спецсигнал   
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"Сорвалось": рабочий случайно уронил своего коллегу в колодец (1 фото + 1 видео)

"Сорвалось": рабочий случайно уронил своего коллегу в колодец
07 ноября 2022 11:21
Сообщество "Юмор"

Рабочий попытался спустить своего коллегу в колодец на ведре, однако не смог его удержать. Невезучему работяге нашлось, что сказать напарнику.

Рабочий попытался спустить своего коллегу в колодец на ведре, однако не смог его удержать. Невезучему работяге нашлось, что сказать напарнику.

Метки: Россия    ведро    видео    колодец    падение    рабочий   
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Авария дня. В Волгограде в страшном ДТП разбились парень с девушкой (2 фото + 1 видео)

Авария дня. В Волгограде в страшном ДТП разбились парень с девушкой
07 ноября 2022 11:18
Сообщество "Аварии"

20-летний парень за рулём «Лады Приоры» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с троллейбусом.
Предыдущая часть

20-летний парень за рулём «Лады Приоры» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с троллейбусом.
Предыдущая часть

Метки: аварии    авария дня    авто    авто аварии    видео    дтп    лада    смертельное дтп   
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Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото)

Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото)
07 ноября 2022 11:15

Обычно выхлопная система 992 GT3 спрятана за задним бампером автомобиля и видна только тем, кто готов залезть под автомобиль. Но Porsche Design поместила ее в центре внимания своего нового саундбара 911 Soundbar 2.0 Pro.

Обычно выхлопная система 992 GT3 спрятана за задним бампером автомобиля и видна только тем, кто готов залезть под автомобиль.

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"Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП (3 фото + 1 видео)

"Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП
07 ноября 2022 10:41
Сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"

Известный художник попал в аварию на Новорижском шоссе. В его роскошный Porshe сзади впечатался Hyundai, за рулём которого сидела молодая девушка. В такой ситуации мало будет сдержан, но реакция Сафронова умилила пользователей соцсетей.

Известный художник попал в аварию на Новорижском шоссе. В его роскошный Porshe сзади впечатался Hyundai, за рулём которого сидела молодая девушка.

Метки: авария    видео    дтп    никас сафронов    порше    реакция соцсетей    художник   
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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (30 фото)

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
07 ноября 2022 12:00
Сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"

Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

Метки: Юмор    маразм    позитив    улыбнуло   
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Скрины из соцсетей (25 фото)

Скрины из соцсетей
07 ноября 2022 11:11
Сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"

Прикольные маразматические объявления, фото, стихи

Прикольные маразматические объявления, фото, стихи

Метки: Юмор    маразм    позитив    улыбнуло   
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Так вот он какой, настоящий «полицейский разворот» (1 фото + 1 видео)

Так вот он какой, настоящий «полицейский разворот»
07 ноября 2022 12:01
Сообщество "Аварии"

В подмосковном городе Ступино женщина за рулём белого седана при выезде на главную дорогу не уступила полицейскому автомобилю.

В подмосковном городе Ступино женщина за рулём белого седана при выезде на главную дорогу не уступила полицейскому автомобилю.

Метки: аварии    авто    авто аварии    видео    дтп    женщина за рулем    полицейский автомобиль    полиция   
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На общую тему (30 фото)

На общую тему
07 ноября 2022 11:30
Сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"

Прикольные, порой смешные фото

Прикольные, порой смешные фото

Метки: Юмор    маразм    позитив    улыбнуло   
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Забавный инцидент с газонокосилкой (1 фото + 1 видео)

Забавный инцидент с газонокосилкой
07 ноября 2022 10:31
Сообщество "Юмор"

Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент с газонокосилкой. Если бы не запись, то парню точно бы никто не поверил.

Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент с газонокосилкой. Если бы не запись, то парню точно бы никто не поверил.

Метки: Курьезы    Прикол    Юмор    в мире    газонокосилка    инцидент   
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Мама, а как я родился? (1 фото + 1 видео)

Мама, а как я родился?
07 ноября 2022 10:47
Сообщество "Юмор"

При разговоре с детьми о моменте их рождения, лучше умолчать о некоторых подробностях. Юмористический скетч о трудностях родов.

При разговоре с детьми о моменте их рождения, лучше умолчать о некоторых подробностях. Юмористический скетч о трудностях родов.

Метки: sketch    Прикол    Юмор    видео    дети    мама    папа    роды   
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Хитрость, с помощью которой удалось снять сцену с головой Саида в фильме «Белое солнце пустыни» (7 фото)

Хитрость, с помощью которой удалось снять сцену с головой Саида в фильме «Белое солнце пустыни»
07 ноября 2022 09:42
Сообщество "Кино"

Фильм «Белое солнце пустыни» уже имеет свою историю и оброс собственными легендами.

Фильм «Белое солнце пустыни» уже имеет свою историю и оброс собственными легендами.

Метки: Белое солнце пустыни    голово    кино    песок    съемка    факты    фильм    фото   
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Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев (1 фото + 1 видео)

Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев
07 ноября 2022 11:29
Сообщество "Треники&Вареники"

Жителям Европы теперь приходится экономить электроэнергию: меньше освещать дома, регулировать термостаты. Если этого не делать, то счёт за электричество может разорить: среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа.

Жителям Европы теперь приходится экономить электроэнергию: меньше освещать дома, регулировать термостаты.

Метки: uefa    Юмор    видео    европа    интересное    реклама    ролик    социалка    фото   
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Вернувшаяся с отдыха в Турции замужняя россиянка заявила в полицию о групповом изнасиловании (2 фото)

Вернувшаяся с отдыха в Турции замужняя россиянка заявила в полицию о групповом изнасиловании
07 ноября 2022 08:14
Сообщество "Треники&Вареники"

Женщина заявила, что на отдыхе ею попользовались аниматор со своим двоюродным братом. Как расследовать это дело российским полицейским, не до конца ясно.

Женщина заявила, что на отдыхе ею попользовались аниматор со своим двоюродным братом. Как расследовать это дело российским полицейским, не до конца ясно.

Метки: Турция    аниматор    заявление в полицию    изнасилование    отдых    отель    полиция   
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Как немецким подводникам пришлось сдаваться из-за неисправного унитаза (4 фото)

Как немецким подводникам пришлось сдаваться из-за неисправного унитаза
07 ноября 2022 09:24
Сообщество "Космос"

Начнём с того, что туалет на МКС – это довольно сложное устройство. Почему? В состоянии невесомости все отходы сами собой никуда падать не будут, и могут запросто поплыть «не туда».

Начнём с того, что туалет на МКС – это довольно сложное устройство. Почему? В состоянии невесомости все отходы сами собой никуда падать не будут, и могут запросто поплыть «не туда».

Метки: история    подводник    туалет    унитаз    факты    фото   
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Коварный попугай ограбил репортёра (1 фото + 1 видео)

Коварный попугай ограбил репортёра
07 ноября 2022 09:21
Сообщество "Животные"

В Чили попугай приземлился на плечо репортеру во время прямого эфира. Мужчина обрадовался пернатому гостю и подпустил поближе, но вскоре пожалел об этом.

В Чили попугай приземлился на плечо репортеру во время прямого эфира. Мужчина обрадовался пернатому гостю и подпустил поближе, но вскоре пожалел об этом.

Метки: Прикол    Юмор    видео    животные    кража    попугай   
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Красивый высший хищник: 10 интересных фактов про розового дельфина (6 фото)

Красивый высший хищник: 10 интересных фактов про розового дельфина
07 ноября 2022 09:19
Сообщество "Животные"

Речные дельфины сами по себе довольно редкие животные. Когда-то они жили в крупных реках по разным континентам, сейчас преимущественно вымерли. Их популяция более или менее сохранилась только в Амазонке.

Речные дельфины сами по себе довольно редкие животные. Когда-то они жили в крупных реках по разным континентам, сейчас преимущественно вымерли.

Метки: дельфин    животные    природа    розовый дельфин    факты    фото   
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Фильм «Гений». Картофельный папа (6 фото)

Фильм «Гений». Картофельный папа
07 ноября 2022 09:40
Сообщество "Треники&Вареники"

В 1991 году Виктор Сергеев снял фильм «Гений» с замечательным актерским составом. Фильм советский, но чувствуется в нем закат Империи, потому что реальность в нем больше напоминает типичные 90-е.
Сценарий «Картофельный папа» писали несколько месяцев, в ходе подготовки к съемкам название изменилось на «Гений».

В 1991 году Виктор Сергеев снял фильм «Гений» с замечательным актерским составом. Фильм советский, но чувствуется в нем закат Империи, потому что реальность в нем больше напоминает типичные 90-е.

Метки: Гений    абдулов    фильм   
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Всенародно любимая обувь: резкий взлёт, повальная мода, тихое забвение (12 фото)

Всенародно любимая обувь: резкий взлёт, повальная мода, тихое забвение
07 ноября 2022 10:36
Сообщество "Истории"

В 1831 году в Бостоне запустили продажу первых резиновых галош. Считается, что обувь придумали англичане, но наибольшую популярность она приобрела именно у нас.

В 1831 году в Бостоне запустили продажу первых резиновых галош. Считается, что обувь придумали англичане, но наибольшую популярность она приобрела именно у нас.

Метки: Производство    СССР    влага    галоши    защита    история    ностальгия    обувь    резина    чехол   
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Фото голливудских звезд из полицейских участков (15 фото)

Фото голливудских звезд из полицейских участков
07 ноября 2022 11:09
Сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"

Звезды Голливуда нарушали закон. В этой подборке собраны магшоты известных личностей, которых задерживали за пьяную езду, хранение наркотиков, дебош. О том, что некоторые знаменитости переступали черту закона, многие и не догадывались, ведь их репутация кажется идеальной.

Звезды Голливуда нарушали закон. В этой подборке собраны магшоты известных личностей, которых задерживали за пьяную езду, хранение наркотиков, дебош.

Метки: в тюрьме    занменитости    звезды    звезды нарушители    нарушили закон    шоу бизнес   
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Девушка показала насколько сильно связаны мир моды и природа (18 фото)

Девушка показала насколько сильно связаны мир моды и природа
07 ноября 2022 09:04
Сообщество "ФотоМир"

Если присмотреться, то две такие несовместимые вещи как природа и мода окажутся очень даже связаны.

Если присмотреться, то две такие несовместимые вещи как природа и мода окажутся очень даже связаны.

Метки: краски    красота    мир    мода    природа    удивительно    фото   
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Мужские болотные забавы⁠⁠ (1 фото + 1 видео)

Мужские болотные забавы⁠⁠
07 ноября 2022 09:42
Сообщество "Юмор"

Некоторые мужчины всегда остаются детьми. Герои видео доказывают это на собственном примере.

Некоторые мужчины всегда остаются детьми. Герои видео доказывают это на собственном примере.

Метки: Курьезы    Прикол    Юмор    болото    видео    природа    развлечения   
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В центре Сочи отвалился балкон жилого дома вместе с людьми (4 фото + 1 видео)

В центре Сочи отвалился балкон жилого дома вместе с людьми
07 ноября 2022 08:50
Сообщество "Чрезвычайные Происшествия"

Вечером 7 ноября в жилом районе Сочи обрушился балкон четвёртого этажа жилого дома. В момент обрушения на балконе стояли трое людей. Угрозы обрушения дома нет, есть пострадавшие. Как оказалось, капитальный ремонт дома был ещё в прошлом веке.

Вечером 7 ноября в жилом районе Сочи обрушился балкон четвёртого этажа жилого дома. В момент обрушения на балконе стояли трое людей. Угрозы обрушения дома нет, есть пострадавшие.

Метки: Сочи    балкон    видео    дом    интересное    рухнул балкон    трагедия    фото   
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#Юмор#история#СССР#животные#Приколы#позитив#природа#фильм#страна#улыбнуло
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