Некоторые аббревиатуры в русском языке пишутся строчными буквами, а другие аббревиатуры даже аббревиатурами не являются. 12 слов русского языка, которые нужно запомнить.
Некоторые аббревиатуры в русском языке пишутся строчными буквами, а другие аббревиатуры даже аббревиатурами не являются. 12 слов русского языка, которые нужно запомнить.
Вы обязательно полюбите эту сообразительную штуковину под названием Midea M6. Тем более сейчас его можно купить всего за 11 049,35 руб.
Вы обязательно полюбите эту сообразительную штуковину под названием Midea M6. Тем более сейчас его можно купить всего за 11 049,35 руб.
Остров Врангеля — арктический заповедник России, сопоставимый по размерам с небольшой страной (13 фото)
Остров Врангеля уникален тем, что по своему биоразнообразию он сопоставим с целым Канадским Арктическим архипелагом, хотя по площади остров чуть-чуть не дотягивает до размеров Ливана или Кипра. На острове насчитывается 23 растительных видов эндемиков и ноль человек.
Остров Врангеля уникален тем, что по своему биоразнообразию он сопоставим с целым Канадским Арктическим архипелагом, хотя по площади остров чуть-чуть не дотягивает до размеров Ливана или Кипра.
В 2021 году в Северодвинске Анна и Артём мучили кота по кличке Кузя. Зверства парочка живодёров снимала на видео и выкладывала в интернет. Миллионы людей стали свидетелями жестокого отношения и живодёры получили реальные сроки. Анну, инициаторшу издевательств, также лишили родительских прав.
В 2021 году в Северодвинске Анна и Артём мучили кота по кличке Кузя. Зверства парочка живодёров снимала на видео и выкладывала в интернет.
Охраняющий коз пёс однажды увидел, как одну из его подопечных ударило током. С тех пор он затаил на забор обиду.
Охраняющий коз пёс однажды увидел, как одну из его подопечных ударило током. С тех пор он затаил на забор обиду.
Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!
Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!
Водитель «Тойота Марино» сбил на пешеходном переходе мужчину, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу, и уехал с места ДТП. Вскоре нарушителя удалось обнаружить, но он проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться.
Водитель «Тойота Марино» сбил на пешеходном переходе мужчину, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу, и уехал с места ДТП.
Покинувшего Россию в самом начале спецоперации Анатолия Чубайса увидели в израильском аэропорту Бен-Гурион. Экс-руководитель "Роснано" задумчиво стоял, скрестив руки за спиной.
Покинувшего Россию в самом начале спецоперации Анатолия Чубайса увидели в израильском аэропорту Бен-Гурион. Экс-руководитель "Роснано" задумчиво стоял, скрестив руки за спиной.
Немолодой серфер пришёл на помощь неопытному экстремалу и помог ему оседлать волну.
Немолодой серфер пришёл на помощь неопытному экстремалу и помог ему оседлать волну.
Фишки.нет должны быть везде. Что бы вы ни открыли - ВК, Дзен, Телеграм, YouTube. Знайте, если это не заблокировано, значит там есть Фишки. Причём такие же интересные, как и оригинал*.
* Не менее 90% интересности от оригинала.
Фишки.нет должны быть везде. Что бы вы ни открыли - ВК, Дзен, Телеграм, YouTube. Знайте, если это не заблокировано, значит там есть Фишки. Причём такие же интересные, как и оригинал*.
Облить шедевр живописи супом? Не вопрос! Приклеить себя к полу в музее? Легко! Заблокировать взлётную полосу для частных самолётов? А вот тут заминочка вышла...
Опубликована запись с регистратора скорой помощи, которая в сентябре сбила девочку. Машина двигалась на красный сигнал светофора с включённым спецсигналами.
Опубликована запись с регистратора скорой помощи, которая в сентябре сбила девочку. Машина двигалась на красный сигнал светофора с включённым спецсигналами.
Рабочий попытался спустить своего коллегу в колодец на ведре, однако не смог его удержать. Невезучему работяге нашлось, что сказать напарнику.
Рабочий попытался спустить своего коллегу в колодец на ведре, однако не смог его удержать. Невезучему работяге нашлось, что сказать напарнику.
20-летний парень за рулём «Лады Приоры» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с троллейбусом.
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20-летний парень за рулём «Лады Приоры» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с троллейбусом.
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Обычно выхлопная система 992 GT3 спрятана за задним бампером автомобиля и видна только тем, кто готов залезть под автомобиль. Но Porsche Design поместила ее в центре внимания своего нового саундбара 911 Soundbar 2.0 Pro.
Обычно выхлопная система 992 GT3 спрятана за задним бампером автомобиля и видна только тем, кто готов залезть под автомобиль.
"Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП (3 фото + 1 видео)
Известный художник попал в аварию на Новорижском шоссе. В его роскошный Porshe сзади впечатался Hyundai, за рулём которого сидела молодая девушка. В такой ситуации мало будет сдержан, но реакция Сафронова умилила пользователей соцсетей.
Известный художник попал в аварию на Новорижском шоссе. В его роскошный Porshe сзади впечатался Hyundai, за рулём которого сидела молодая девушка.
Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
Прикольные маразматические объявления, фото, стихи
Прикольные маразматические объявления, фото, стихи
В подмосковном городе Ступино женщина за рулём белого седана при выезде на главную дорогу не уступила полицейскому автомобилю.
В подмосковном городе Ступино женщина за рулём белого седана при выезде на главную дорогу не уступила полицейскому автомобилю.
Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент с газонокосилкой. Если бы не запись, то парню точно бы никто не поверил.
Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент с газонокосилкой. Если бы не запись, то парню точно бы никто не поверил.
При разговоре с детьми о моменте их рождения, лучше умолчать о некоторых подробностях. Юмористический скетч о трудностях родов.
При разговоре с детьми о моменте их рождения, лучше умолчать о некоторых подробностях. Юмористический скетч о трудностях родов.
Хитрость, с помощью которой удалось снять сцену с головой Саида в фильме «Белое солнце пустыни» (7 фото)
Фильм «Белое солнце пустыни» уже имеет свою историю и оброс собственными легендами.
Фильм «Белое солнце пустыни» уже имеет свою историю и оброс собственными легендами.
Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев (1 фото + 1 видео)
Жителям Европы теперь приходится экономить электроэнергию: меньше освещать дома, регулировать термостаты. Если этого не делать, то счёт за электричество может разорить: среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа.
Жителям Европы теперь приходится экономить электроэнергию: меньше освещать дома, регулировать термостаты.
Вернувшаяся с отдыха в Турции замужняя россиянка заявила в полицию о групповом изнасиловании (2 фото)
Женщина заявила, что на отдыхе ею попользовались аниматор со своим двоюродным братом. Как расследовать это дело российским полицейским, не до конца ясно.
Женщина заявила, что на отдыхе ею попользовались аниматор со своим двоюродным братом. Как расследовать это дело российским полицейским, не до конца ясно.
Начнём с того, что туалет на МКС – это довольно сложное устройство. Почему? В состоянии невесомости все отходы сами собой никуда падать не будут, и могут запросто поплыть «не туда».
Начнём с того, что туалет на МКС – это довольно сложное устройство. Почему? В состоянии невесомости все отходы сами собой никуда падать не будут, и могут запросто поплыть «не туда».
В Чили попугай приземлился на плечо репортеру во время прямого эфира. Мужчина обрадовался пернатому гостю и подпустил поближе, но вскоре пожалел об этом.
В Чили попугай приземлился на плечо репортеру во время прямого эфира. Мужчина обрадовался пернатому гостю и подпустил поближе, но вскоре пожалел об этом.
Речные дельфины сами по себе довольно редкие животные. Когда-то они жили в крупных реках по разным континентам, сейчас преимущественно вымерли. Их популяция более или менее сохранилась только в Амазонке.
Речные дельфины сами по себе довольно редкие животные. Когда-то они жили в крупных реках по разным континентам, сейчас преимущественно вымерли.
В 1991 году Виктор Сергеев снял фильм «Гений» с замечательным актерским составом. Фильм советский, но чувствуется в нем закат Империи, потому что реальность в нем больше напоминает типичные 90-е.
Сценарий «Картофельный папа» писали несколько месяцев, в ходе подготовки к съемкам название изменилось на «Гений».
В 1991 году Виктор Сергеев снял фильм «Гений» с замечательным актерским составом. Фильм советский, но чувствуется в нем закат Империи, потому что реальность в нем больше напоминает типичные 90-е.
В 1831 году в Бостоне запустили продажу первых резиновых галош. Считается, что обувь придумали англичане, но наибольшую популярность она приобрела именно у нас.
В 1831 году в Бостоне запустили продажу первых резиновых галош. Считается, что обувь придумали англичане, но наибольшую популярность она приобрела именно у нас.
Звезды Голливуда нарушали закон. В этой подборке собраны магшоты известных личностей, которых задерживали за пьяную езду, хранение наркотиков, дебош. О том, что некоторые знаменитости переступали черту закона, многие и не догадывались, ведь их репутация кажется идеальной.
Звезды Голливуда нарушали закон. В этой подборке собраны магшоты известных личностей, которых задерживали за пьяную езду, хранение наркотиков, дебош.
Если присмотреться, то две такие несовместимые вещи как природа и мода окажутся очень даже связаны.
Если присмотреться, то две такие несовместимые вещи как природа и мода окажутся очень даже связаны.
Некоторые мужчины всегда остаются детьми. Герои видео доказывают это на собственном примере.
Некоторые мужчины всегда остаются детьми. Герои видео доказывают это на собственном примере.
Вечером 7 ноября в жилом районе Сочи обрушился балкон четвёртого этажа жилого дома. В момент обрушения на балконе стояли трое людей. Угрозы обрушения дома нет, есть пострадавшие. Как оказалось, капитальный ремонт дома был ещё в прошлом веке.
Вечером 7 ноября в жилом районе Сочи обрушился балкон четвёртого этажа жилого дома. В момент обрушения на балконе стояли трое людей. Угрозы обрушения дома нет, есть пострадавшие.
1. Музыкальная школа по классу фортепьяно и гитары
2. Гнесинка, где специальность Актер музыкального театра".
Киркоров обладает велик