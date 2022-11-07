Маленькими, а не большими: слова, которые часто пишут неправильно

Некоторые аббревиатуры в русском языке пишутся строчными буквами, а другие аббревиатуры даже аббревиатурами не являются. 12 слов русского языка, которые нужно запомнить.

Некоторые аббревиатуры в русском языке пишутся строчными буквами, а другие аббревиатуры даже аббревиатурами не являются. 12 слов русского языка, которые нужно запомнить.