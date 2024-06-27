Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре

Музыкант чихать хотел на правила и замечания соседей, а кто-то наплевал на условности. Есть краска - почему бы не вылить её на машину?
Глеб "Три дождя" зазвездился и стал вести себя крайне нагло. Он регулярно парковал свой Porsche на тротуаре у магазина, и даже повредил плитку . Соседи выговаривали парню, пытались усовестить его, на что он отвечал угрозами.
В результате у кого-то лопнуло терпение, и авто музыканта обзавелось новым декором.
Неизвестный облил машину белой краской, и этот поступок вызвал одобрение среди жильцов, которые недовольны не только хамской парковкой, но и в целом поведением Викторова. Он частенько устраивал шумные вписки, а на замечания реагировал матом и угрозами.
«Тот, кто скинул ведро с краской с верхних этажей — красава», — заявил житель дома в беседе с Mash.
По информации источника, Porsche 911 Turbo S 2017 года за 11 млн рублей записан на продюсера группы Сергея Шабанова, и пользоваться машиной может сам владелец и солист Глеб Викторов.
Последний, кроме музыкальной деятельности, известен своим пристрастием к наркотической и алкогольным злоупотреблениям. Он является частым гостем рехабов, и в соцсетях Викторова часто называют главным амбассадором реабилитационных центров РФ после Паши Техника.
Инцидент с машиной музыкант не комментировал.
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