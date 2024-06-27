Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре





Неизвестный облил машину белой краской, и этот поступок вызвал одобрение среди жильцов, которые недовольны не только хамской парковкой, но и в целом поведением Викторова. Он частенько устраивал шумные вписки, а на замечания реагировал матом и угрозами.

«Тот, кто скинул ведро с краской с верхних этажей — красава», — заявил житель дома в беседе с Mash.

По информации источника, Porsche 911 Turbo S 2017 года за 11 млн рублей записан на продюсера группы Сергея Шабанова, и пользоваться машиной может сам владелец и солист Глеб Викторов.



