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Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре

Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре

Автор:
27 июня 2024 09:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Глеб Викторов   Три дня дождя   краска   неправильная парковка   облили краской   соседи   шоу бизнес   
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Музыкант чихать хотел на правила и замечания соседей, а кто-то наплевал на условности. Есть краска - почему бы не вылить её на машину?

Глеб "Три дождя" зазвездился и стал вести себя крайне нагло. Он регулярно парковал свой Porsche на тротуаре у магазина, и даже повредил плитку . Соседи выговаривали парню, пытались усовестить его, на что он отвечал угрозами.


В результате у кого-то лопнуло терпение, и авто музыканта обзавелось новым декором.



Неизвестный облил машину белой краской, и этот поступок вызвал одобрение среди жильцов, которые недовольны не только хамской парковкой, но и в целом поведением Викторова. Он частенько устраивал шумные вписки, а на замечания реагировал матом и угрозами.


«Тот, кто скинул ведро с краской с верхних этажей — красава», — заявил житель дома в беседе с Mash.


По информации источника, Porsche 911 Turbo S 2017 года за 11 млн рублей записан на продюсера группы Сергея Шабанова, и пользоваться машиной может сам владелец и солист Глеб Викторов.


Последний, кроме музыкальной деятельности, известен своим пристрастием к наркотической и алкогольным злоупотреблениям. Он является частым гостем рехабов, и в соцсетях Викторова часто называют главным амбассадором реабилитационных центров РФ после Паши Техника.


Инцидент с машиной музыкант не комментировал.

Источник:

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Метки: Видео   Глеб Викторов   Три дня дождя   краска   неправильная парковка   облили краской   соседи   шоу бизнес   
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22  комментария
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1k
no. 43 минуты назад
если б его машину не покрасили, о нем бы по-прежнему никто не знал.
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3k
Андрей 2 минуты назад
новости курятника! о петухах коротко.
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27k
ЦСКА 8 минут назад
Еще Ипальник ему краской зашриховал бы ктонить....
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36
umkax 11 минут назад
Ждём коктель Молотова
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1k
Александр 12 минут назад
Что за моргенхрен очередной... Сам себя и облил небось, чтоб о нем узнала общественность.
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71
Леонид 13 минут назад
А где наше "доблестное" гАИ? За взятки рыло спрятали?
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13k
Rus77 19 минут назад
Что это за п.и.д.а.р.о.к?
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5k
Василий Афиногенов 23 минуты назад
я б насрал еще_)
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7k
Отвратительный Мужик 24 минуты назад
Спасибо большое сознательным гражданам .
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8k
pinbalist Полчаса назад
Ну вот теперь хоть кто-кто узнал что есть такая группа и такой человек. Только это нахер никому не упало.
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11k
Alex Полчаса назад
Ништяк!
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394k
Алексей Полчаса назад
считаю надо было не просто вылить а еще и саму банку уронить на лобовое. при чем я бы использовал для дорожной разметки в 25 килограммовом ведре
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99k
Доктор Джонс 38 минут назад
"Глеб три золотых дождя"...
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18k
Kostick 40 минут назад
по специфике работы, часто поврежденные авто осматриваю. помнится был один, на всю крышу нацарапано - "я паркуюсь как (м)удак".
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5k
Феликс Дзержинский 40 минут назад
Почему группа называется не "Три килограмма говна".
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12k
Vacony 41 минуту назад
с каких пор гавно зовут музыкантом ?
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26k
Федор 41 минуту назад
Для таких викингов, залить краской машину - маловато будет, я думаю что запенить входную дверь снаружи, когда он дома, это самый раз))
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2264 поста (2253 в горячем)

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