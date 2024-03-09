Когда девушка решила помочь парню поменять колеса

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Казалось бы, что могло пойти не так, ведь дело-то хорошее? Но героиня видео решила проявить... творческий подход.
В одном видео и боль и радость, и восхищение, и недоумение))
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