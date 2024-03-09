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Когда девушка решила помочь парню поменять колеса

Когда девушка решила помочь парню поменять колеса

Автор:
09 марта 2024 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   авто   забавно   поменять колеса   помощь   шины   
1295
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Казалось бы, что могло пойти не так, ведь дело-то хорошее? Но героиня видео решила проявить... творческий подход.

В одном видео и боль и радость, и восхищение, и недоумение))

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Метки: Видео   Девушка   авто   забавно   поменять колеса   помощь   шины   
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4  комментария
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50k
Максим Т. Полчаса назад
А измерение диаметра диска - обязательная процедура при мойке?
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Lexx 39 минут назад
Вполне вдувабельная девушка.
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