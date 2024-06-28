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В Москве водитель снёс самокатчика

В Москве водитель снёс самокатчика

Автор:
28 июня 2024 09:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Москва   Строгино   самокат   самокатчик   
699
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В Строгино самокатчик нарушил правила дорожного движения и попал под колёса автомобиля. Парень даже не смотрел по сторонам...

Очередное ДТП с самоуверенным самокатчиком

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   ДТП   Москва   Строгино   самокат   самокатчик   
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12  комментариев
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27k
ЦСКА Полчаса назад
Тётка правильно выражается....Ё..б твою мать-говорить неэтично! Так как упоминать маму, ссылаясь на половые отношение с ней-пошло! А вот ё..б твою бл....ядь-в самую точку! Кстати в Москве, на этих сбитых недоумков на самокатах, уже особого внимания не обращают!
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51k
Максим Т. Секунду назад
Нужно внести изменение в ПДД - в таком случае выписывать премию водителю.
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3k
Bar 3 минуты назад
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65k
Олег 4 минуты назад
проезд на красный свет, непредоставление преимущества автомобилю. Пусть чинит пирожка и компенсирует убытки
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1k
klklkl 16 минут назад
А разве еще не приняли закон, что самокатчиков при дтп можно добивать?
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30k
Егор 24 минуты назад
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669
Шурман Полчаса назад
Как же хорошо что у нас с этими придурками очень гуманно поступили , ездить на нем имеют право только с 16 лет , ввели обязательную страховку на него и обязательную регистрацию с последующим получением номера и ограничение скорости до 30 км в час и вот чудеса произошли они просто пропали с улиц , если за день человек 10 на них увидишь это будет чудо , в Париже их вообще нет потому что запретили их полностью , но в Брюсселе у нас ввели им такие нормы что эта тема сама себя изжила .
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13k
Rus77 Полчаса назад
Самокатчик в 99 случаев из 100 дебилойд!
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1k
Darki Полчаса назад
Чётко.
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