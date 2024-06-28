В Москве водитель снёс самокатчика

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В Строгино самокатчик нарушил правила дорожного движения и попал под колёса автомобиля. Парень даже не смотрел по сторонам...
Очередное ДТП с самоуверенным самокатчиком
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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