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Забавные тетради с полями и не только

Забавные тетради с полями и не только

Автор:
28 июня 2024 07:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   креатив   необычное   тетрадь   
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Автору видео попались в магазине на глаза различные креативные тетради с полями и мотивирующими подписями. Некоторые из них понравятся не только детям, но и взрослым.

Фраза "за поля не заходить" приобретает новый смысл. От тетради в волну и вовсе может укачать.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   креатив   необычное   тетрадь   
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4  комментария
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18k
Majul 23 минуты назад
Интересно, креативно. Вот только практической пользы ноль. Кто их будет покупать и для чего?
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14k
Copycat 8 минут назад
Знаю в магазине приколов видел такие)
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18k
Majul 23 минуты назад
Интересно, креативно. Вот только практической пользы ноль. Кто их будет покупать и для чего?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3357 постов (3299 в горячем)

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