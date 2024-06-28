Забавные тетради с полями и не только

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Автору видео попались в магазине на глаза различные креативные тетради с полями и мотивирующими подписями. Некоторые из них понравятся не только детям, но и взрослым.
Фраза "за поля не заходить" приобретает новый смысл. От тетради в волну и вовсе может укачать.
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