Девушка случайно "сломала" своего кота

Хотя мы многое знаем о кошках, их привычках и повадках, все же некоторые их действия остаются для нас загадкой. Например, почему иногда котейки ведут себя так, словно в их системе что-то сломалось, и теперь они нуждаются в срочной перезагрузке?

У пушистого из этого видео произошла системная ошибка, когда он увидел ткань на руке хозяйки. Котофей так и не понял, что за ерунда появилась на конечности владелицы