Девушка случайно "сломала" своего кота

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Кот увидел ткань на руке своей хозяйки и впал в ступор. Девушка запечатлела своего сломавшегося питомца.
Хотя мы многое знаем о кошках, их привычках и повадках, все же некоторые их действия остаются для нас загадкой. Например, почему иногда котейки ведут себя так, словно в их системе что-то сломалось, и теперь они нуждаются в срочной перезагрузке?
У пушистого из этого видео произошла системная ошибка, когда он увидел ткань на руке хозяйки. Котофей так и не понял, что за ерунда появилась на конечности владелицы
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