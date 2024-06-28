FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2477 постов • 522 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Девушка случайно "сломала" своего кота

Девушка случайно "сломала" своего кота

Автор:
28 июня 2024 07:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   сломался   
1582
1
1

Кот увидел ткань на руке своей хозяйки и впал в ступор. Девушка запечатлела своего сломавшегося питомца.

Хотя мы многое знаем о кошках, их привычках и повадках, все же некоторые их действия остаются для нас загадкой. Например, почему иногда котейки ведут себя так, словно в их системе что-то сломалось, и теперь они нуждаются в срочной перезагрузке?

У пушистого из этого видео произошла системная ошибка, когда он увидел ткань на руке хозяйки. Котофей так и не понял, что за ерунда появилась на конечности владелицы

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   сломался   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Горожанин 2 часа назад
Коты, в отличие от собак и людей, сначала думают, потом действуют)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
89
Антон Крушинский 6 минут назад
Синий экран?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Robin Hood 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старожил 18 минут назад
Ему срочно нужен кототерапевт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Slonyash 40 минут назад
Гипноз какой то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3357 постов (3299 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1029400



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку
В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку
«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о «Государственной Дуре»
«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о...
Набирающие популярность в сообществах
Бродяга дхармы — писатель-битник Джек Керуак⁠⁠
Бродяга дхармы — писатель-битник Джек Керуак⁠⁠
Немолодым везде у нас дорога
Немолодым везде у нас дорога
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#позитив#кино#улыбнуло#кот#конфликт#нападение#задержание
#в мире#Юмор#новости#полиция#Китай#Москва#США#маразм#Ynews#истории
#люди#животные#интересное#история#фильм#авария#забавно#ЧП#дом#Реакция
Тинькофф отсекает лишнее Тинькофф отсекает лишнее Охота кошки на птиц из телевизора закончилась неудачей Охота кошки на птиц из телевизора закончилась неудачей Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане Китайская студентка взяла с собой на пары кота Китайская студентка взяла с собой на пары кота Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек "Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы "Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы

На что жалуетесь?

Вернуться