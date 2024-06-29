Недавно случившееся ДТП. Кто виноват?

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Возвращалась домой и тут такая неожиданная ситуация... Это видео с моего регистратора было предоставлено и дорожной полиции.
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Метки: ДТП Люди Жизнь движение
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4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
В данном случае пешеход не сделал ничего из вышеперечисленного.
Но в отсутствии адвоката виноват будет водитель...
Пешеход должен был остановиться на разделительной и убедиться что его пропускают.
Сбил на пешеходном переходе
Он видел пешехода - на видео видно, что он дернул руль вправо, чтобы избежать столкновения вместо того, чтобы затормозить. Небольшая скорость вполне позволяла остановить авто сразу
Соседние автомобили не мешали обзору, т.к. расположены на достаточном расстоянии
Можно, конечно, свалить все на переднюю стойку, типа из-за нее не видел, но это делу не поможет, надо было головой вертеть
Пешеходу выпишут максимум штраф 500 р
Автомобиль - транспортное средство повышенной опасности.
П.С. Реакция прохожего правильная. Сразу вызывайте экстренные службы.
Но по закону во всем обвинят водителя.