FISHKINET
Сообщество Аварии 8154 поста • 570 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Недавно случившееся ДТП. Кто виноват?

Недавно случившееся ДТП. Кто виноват?

Автор:
29 июня 2024 15:20
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Люди Жизнь   движение   
881
1

Возвращалась домой и тут такая неожиданная ситуация... Это видео с моего регистратора было предоставлено и дорожной полиции.

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   Люди Жизнь   движение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Франц Лефорт 5 часов назад
Меня терзают смутные сомнения, а не подстава ли это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
a.fey 9 минут назад
Почему виноват? Мужик с чемоданом. Почему бежал? Какая причина? Я вижу только одну причину - чемадан украл, вот и бежал. Это не ДТП, а задержание преступника. Наградят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
constriktor97 18 минут назад
Он снизил скорость или остановился, чтобы пропустить пешехода? Очевидно - нет. Виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
koleos72 46 минут назад
Подставщик какойто древний! Прикид как из 80х! С дипломатом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Carfax Час назад
Спорно, возможно видео будет доказательством в суде что у водителя не было шансов, по сути бегун налетел на авто, а не авто на него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий 2 часа назад
Вся проблема для водителя в том, что наезд произошёл на ПП! Боюсь, что прибывшие на место ДТП гаишники(или как там они называются у НИХ) виновным признали ........водителя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий 3 часа назад
У водителя не было технической возможности остановиться, скорость он не превышал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
SolomonA 3 часа назад
Все зависит о том, как написаны Правила в Латвии. У нас хороший адвокат может сделать виновным и пешехода:
4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
В данном случае пешеход не сделал ничего из вышеперечисленного.
Но в отсутствии адвоката виноват будет водитель...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Andrey 4 часа назад
Спортсмена - на пересдачу норм ГТО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бровеносец в потёмках 5 часов назад
Тут однозначно вина водителя. Пешик не то, что на проезжую часть выбежал - он успел разделительную пересечь и оказаться на полосе, по которой ехала машина до того, как она въехала на переход. То, что он бежал - слабое оправдание, если бы водятел смотрел на дорогу - он успел бы остановиться, дистанции хватало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Роберт Шекли 5 часов назад
Можно все что угодно писать, ставить лайки/дислайки, но обвинят водителя
Сбил на пешеходном переходе
Он видел пешехода - на видео видно, что он дернул руль вправо, чтобы избежать столкновения вместо того, чтобы затормозить. Небольшая скорость вполне позволяла остановить авто сразу
Соседние автомобили не мешали обзору, т.к. расположены на достаточном расстоянии
Можно, конечно, свалить все на переднюю стойку, типа из-за нее не видел, но это делу не поможет, надо было головой вертеть
Пешеходу выпишут максимум штраф 500 р
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
satra 5 часов назад
Водитель.
Автомобиль - транспортное средство повышенной опасности.
П.С. Реакция прохожего правильная. Сразу вызывайте экстренные службы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
livaneth 5 часов назад
Водитель слепошарый. А пешик бегает быстрей, чем летает его ангел-хранитель.
Но по закону во всем обвинят водителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Игорь 5 часов назад
Регистратор хороший - что за модель?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Babangdida 5 часов назад
Водятла как-нибудь можно понять, если бы ему выбежали с его стороны, из за препятствия, мешающего обзору. А вот проигнорировать пешехода (пешебега), перед которым остановилась встречка, увидеть которого есть целое полотно для прохождения и скорость движения которого просто не может не привлечь внимание... это надо быть слепым или безмозглым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Провокатор 5 часов назад
Самая неудачная ситуация для водителя встречной машины. Авто после перехода закрывает для водителя на встречной полосе пешехода, почему стоит водитель перед переходом не совсем понятно, толи пешека пропускает, толи пункт 14.4 соблюдает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
918
Vilks 5 часов назад
Это в Царникаве что ли? Пацан слишком быстро выметнулся на дорогу. Старичка жалко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Sigrllin Jalini
  • Дата регистрации: 30.05.2014
  • 2 поста (1 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1402



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой"
Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой"
Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями
Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями
Набирающие популярность в сообществах
Так и что в итоге то, Дима? Рекламные игры, которые переросли в мем⁠⁠
Так и что в итоге то, Дима? Рекламные игры, которые переросли в мем⁠⁠
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Россия#Спорт#позитив#полиция#забавно#Москва#интересное#трейлер
#в мире#Прикол#факты#Юмор#сарказм#неадекват#фильм#самокатчик#кот#новости
#люди#кино#история#интересно#СССР#истории#задержание#дети#съемка#ДТП
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Пьяный росгвардеец сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе Пьяный росгвардеец сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе Ростове автомобиль влетел в здание АЗС Ростове автомобиль влетел в здание АЗС И самоустранился, и никого не зацепил И самоустранился, и никого не зацепил Ехал-ехал и не доехал Ехал-ехал и не доехал Жёсткое столкновение с машиной газовой службы Жёсткое столкновение с машиной газовой службы

На что жалуетесь?

Вернуться