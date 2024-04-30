Авария дня. Пролетел на красный со смертельным ДТП

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38-летний водитель, который в марте этого года в Зеленограде на ВАЗ-2114 пытался скрыться от сотрудников полиции и отказался проходить медосвидетельствование, сегодня утром в том же Зеленограде на автомобиле Омода пролетая перекрёсток на красный сигнал светофора врезался в Фольксваген. 26-летний водитель немецкого автомобиля погиб на месте.
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По данным столичной прокуратуры, предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого водитель проходит по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти.
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От мусора нужно избавляться
Была бы возможность - [мат] бы таких в камерах весь срок! Может понимание пришло бы...
Какого уя он продолжил ездить???