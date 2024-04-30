Авария дня. Пролетел на красный со смертельным ДТП

38-летний водитель, который в марте этого года в Зеленограде на ВАЗ-2114 пытался скрыться от сотрудников полиции и отказался проходить медосвидетельствование, сегодня утром в том же Зеленограде на автомобиле Омода пролетая перекрёсток на красный сигнал светофора врезался в Фольксваген. 26-летний водитель немецкого автомобиля погиб на месте.