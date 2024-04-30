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Авария дня. Пролетел на красный со смертельным ДТП

Авария дня. Пролетел на красный со смертельным ДТП

Автор:
30 апреля 2024 13:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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38-летний водитель, который в марте этого года в Зеленограде на ВАЗ-2114 пытался скрыться от сотрудников полиции и отказался проходить медосвидетельствование, сегодня утром в том же Зеленограде на автомобиле Омода пролетая перекрёсток на красный сигнал светофора врезался в Фольксваген. 26-летний водитель немецкого автомобиля погиб на месте.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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9k
Андрей 2 часа назад (изменен)
В утиль этот биомусор. Ничего полезного, только вредит окружающим
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19k
Роберт Шекли 11 минут назад
Сразу в расход
От мусора нужно избавляться
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4k
Aleks Час назад
Видно что идиот по видео, пешеходный переход, перекресток, черта города, от удара спокойно проезжавшего человека несколько раз крутануло, скорость была явно не 50 км.ч. Однозначно приравнивается к убийству, даже если б никого не зацепил, то должна быть попытка к убийству, со всеми вытекающими
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2k
Провокатор Час назад
На чёрное будет кто-нибудь ставить?
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7k
Трям 2 часа назад
Бля, судя по тексту он реально конченый!
Была бы возможность - [мат] бы таких в камерах весь срок! Может понимание пришло бы...
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18k
Toxictofa 2 часа назад
Поймали пьяным, напал на полицейских, что уголовка.
Какого уя он продолжил ездить???
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Darki 2 часа назад
Да как так то,и скрывался,и уголовка,но всё равно поехал и убил человека.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1426 постов (1442 в горячем)

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