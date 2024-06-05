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Радость встречи африканских делегатов на ПМЭФ-2024

Радость встречи африканских делегатов на ПМЭФ-2024

Автор:
05 июня 2024 13:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Африка   Видео   ПМЭФ   ПМЭФ-2024   СССР   делегат   добро   люди   позитив   
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Два африканских делегата, отучившихся в СССР, встретились спустя 30 лет на Петербургском международном экономическом форуме. Мужчины не смогли сдержать радости.

На одной из сессий в "Экспофоруме" впервые увидели друг друга за долгое время советник министра Республики Гвинеи-Биссау и министр Республики Сьерра-Леоне.

"Я выпускник Советского Союза!" — говорит один из дипломатов.

Они оба учились в Кривом Роге в конце 80-х и жили на одном этаже в одном общежитии. И встретились только сейчас.

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Метки: Африка   Видео   ПМЭФ   ПМЭФ-2024   СССР   делегат   добро   люди   позитив   
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5  комментариев
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20k
Голос Вселенной Полчаса назад
Как классно они говорят... Прям смотреть и слушать приятно..

А так со стороны посмотреть, можно подумать, что близнецы..
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12k
Дмитрий 19 минут назад
Хоть что то позитивное.))))
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1k
Александр 24 минуты назад
Вот так, самые образованные люди из Африки, учились в СССР. А что творится с темнокожими выпускниками в США, смотреть страшно.
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2k
SoulSeeker Полчаса назад
Вот, это чтобы не спрашивали зачем наша страна обучает ребят из разных стран. Вот за этим, чтобы потом эти люди там становились министрами, их помощниками, руководителями компаний и офицерами, и имели связь с нашей страной - она была им как минимум знакома, и это повышает шансы на заключение контрактов, улучшения дипломатических и экономических связей. Жаль что славный город Кривой Рог сейчас под властью нацистских оккупантов, но ничего, даст Бог - освободим и его..
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34k
Slonyash Полчаса назад
Прекрасно на русском говорит!
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3742 поста (3701 в горячем)

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