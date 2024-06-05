Радость встречи африканских делегатов на ПМЭФ-2024

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Два африканских делегата, отучившихся в СССР, встретились спустя 30 лет на Петербургском международном экономическом форуме. Мужчины не смогли сдержать радости.
На одной из сессий в "Экспофоруме" впервые увидели друг друга за долгое время советник министра Республики Гвинеи-Биссау и министр Республики Сьерра-Леоне.
"Я выпускник Советского Союза!" — говорит один из дипломатов.
Они оба учились в Кривом Роге в конце 80-х и жили на одном этаже в одном общежитии. И встретились только сейчас.
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А так со стороны посмотреть, можно подумать, что близнецы..