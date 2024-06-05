Радость встречи африканских делегатов на ПМЭФ-2024

На одной из сессий в "Экспофоруме" впервые увидели друг друга за долгое время советник министра Республики Гвинеи-Биссау и министр Республики Сьерра-Леоне.

"Я выпускник Советского Союза!" — говорит один из дипломатов.

Они оба учились в Кривом Роге в конце 80-х и жили на одном этаже в одном общежитии. И встретились только сейчас.