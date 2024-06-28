Фургон прервал трапезу американки

916
1
1
Камера наблюдения, установленная на частной территории в Техасе, запечатлела неожиданное появление автофургона на участке. Автомобиль проломил забор и прервал трапезу женщины.
Водитель транспортного средства не справился с управлением и влетел в забор. Девушка, отдыхавшая во дворе дома, успела отбежать в сторону и не пострадала.
Источник:
Ссылки по теме:
- Почему «чернокошковцы» из сериала «Место встречи изменить нельзя» гоняли на хлебовозке?
- Жители района растрогали доставщика до слёз
- В США прогремел взрыв. Полиция предполагает, что это был теракт
- Юристка бросила работу, купила фургон и поехала куда глаза глядят
- Британка решила изменить свою жизнь и построила собственный дом на колесах
Новости партнёров
реклама