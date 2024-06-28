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Фургон прервал трапезу американки

Фургон прервал трапезу американки

Автор:
28 июня 2024 06:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   США   Техас   Фургон   авария   автофургон   забор   
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Камера наблюдения, установленная на частной территории в Техасе, запечатлела неожиданное появление автофургона на участке. Автомобиль проломил забор и прервал трапезу женщины.

Водитель транспортного средства не справился с управлением и влетел в забор. Девушка, отдыхавшая во дворе дома, успела отбежать в сторону и не пострадала.

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Метки: Видео   США   Техас   Фургон   авария   автофургон   забор   
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2  комментария
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Алексей 41 минуту назад
Нихрена се... сходил за хлебушком (с)
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WIZEER 13 минут назад
Надпись на фургоне умиляет. Добрососедский )))
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3357 постов (3299 в горячем)

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