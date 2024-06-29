Американку с 16-месячным сыном сняли с рейса из-за неправильного обращения к бортпроводнице

Довольно странная история произошла в США. Женщину, которая летела с маленьким сыном и матерью, не допустили к рейсу из-за неправильно выбранного обращения к обслуживающему персоналу. Путешествие из Сан-Франциско в Остин не состоялось, так как она некорректно обратилась к стюардессе, использовав «неправильное местоимение». Видимо, женщина выглядела как мужчина, поэтому Дженна Лонгория логично поблагодарила её, сказав "Спасибо, сэр".

Пассажирка заметила, что после этих слов бортпроводница заметно расстроилась, после чего просто не пустила её с ребёнком и матерью в самолёт, несмотря на извинения.

"Я разговаривала со стюардессой и использовала неправильное местоимение. Другой стюардессе это не понравилось. Я извинилась. Сказала, что не разбираюсь в местоимениях. Я держала сына, ни о чем другом не думала. Они сказали, что то, что я сделала – преступление, и что мне больше не разрешат летать их авиалиниями", - говорит женщина.





