Американку с 16-месячным сыном сняли с рейса из-за неправильного обращения к бортпроводнице

Женщина подумала, что это стюард и поблагодарила его, использовав слово "сэр". Дама обиделась и сочла слова пассажирки недопустимыми.
Довольно странная история произошла в США. Женщину, которая летела с маленьким сыном и матерью, не допустили к рейсу из-за неправильно выбранного обращения к обслуживающему персоналу. Путешествие из Сан-Франциско в Остин не состоялось, так как она некорректно обратилась к стюардессе, использовав «неправильное местоимение». Видимо, женщина выглядела как мужчина, поэтому Дженна Лонгория логично поблагодарила её, сказав "Спасибо, сэр".
Пассажирка заметила, что после этих слов бортпроводница заметно расстроилась, после чего просто не пустила её с ребёнком и матерью в самолёт, несмотря на извинения.
"Я разговаривала со стюардессой и использовала неправильное местоимение. Другой стюардессе это не понравилось. Я извинилась. Сказала, что не разбираюсь в местоимениях. Я держала сына, ни о чем другом не думала. Они сказали, что то, что я сделала – преступление, и что мне больше не разрешат летать их авиалиниями", - говорит женщина.
В самой компании-перевозчике сообщили, что недопуск произошёл по иной причине - якобы из-за слишком большого количества ручной клади. Однако в разговоре с представителем United последняя сообщает о необходимости проверки, исходя из того, что она «услышала».
Как бы то ни было, рейс улетел без трёх пассажиров, но с их загруженным багажом, в котором находились, в том числе, необходимые лекарства для ребёнка и матери.
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Сейчас Лонгория не уверена, что в будущем ей вообще позволят летать рейсами компании United Airlines, потому что в США ты можешь выглядеть как мужик, но идентифицировать себя как женщина - и остальные должны поддерживать тебя в этом желании. А все несогласные идут лесом. Толерантность - она такая.
Что касается истории Лонгории, то ей с сыном и матерью пришлось вылететь другим рейсом.Никакой компенсации за билеты женщина не получила.
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Отсудит!
Раз история уже стала настолько резонансной, что ее пересказывают на другом континенте, то отсудит компенсацию.
не проще было написать - с годовалым?