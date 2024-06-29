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Американку с 16-месячным сыном сняли с рейса из-за неправильного обращения к бортпроводнице

Американку с 16-месячным сыном сняли с рейса из-за неправильного обращения к бортпроводнице

Автор:
29 июня 2024 17:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: United Airlines   Видео   авиа   бортроводник   пассажир   рейс   самолет   толерантность   
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Женщина подумала, что это стюард и поблагодарила его, использовав слово "сэр". Дама обиделась и сочла слова пассажирки недопустимыми.

Довольно странная история произошла в США. Женщину, которая летела с маленьким сыном и матерью, не допустили к рейсу из-за неправильно выбранного обращения к обслуживающему персоналу. Путешествие из Сан-Франциско в Остин не состоялось, так как она некорректно обратилась к стюардессе, использовав «неправильное местоимение». Видимо, женщина выглядела как мужчина, поэтому Дженна Лонгория логично поблагодарила её, сказав "Спасибо, сэр".


Пассажирка заметила, что после этих слов бортпроводница заметно расстроилась, после чего просто не пустила её с ребёнком и матерью в самолёт, несмотря на извинения.


"Я разговаривала со стюардессой и использовала неправильное местоимение. Другой стюардессе это не понравилось. Я извинилась. Сказала, что не разбираюсь в местоимениях. Я держала сына, ни о чем другом не думала. Они сказали, что то, что я сделала – преступление, и что мне больше не разрешат летать их авиалиниями", - говорит женщина.



В самой компании-перевозчике сообщили, что недопуск произошёл по иной причине - якобы из-за слишком большого количества ручной клади. Однако в разговоре с представителем United последняя сообщает о необходимости проверки, исходя из того, что она «услышала».


Как бы то ни было, рейс улетел без трёх пассажиров, но с их загруженным багажом, в котором находились, в том числе, необходимые лекарства для ребёнка и матери.


Сейчас Лонгория не уверена, что в будущем ей вообще позволят летать рейсами компании United Airlines, потому что в США ты можешь выглядеть как мужик, но идентифицировать себя как женщина - и остальные должны поддерживать тебя в этом желании. А все несогласные идут лесом. Толерантность - она такая.


Что касается истории Лонгории, то ей с сыном и матерью пришлось вылететь другим рейсом.Никакой компенсации за билеты женщина не получила.

Источник:

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Метки: United Airlines   Видео   авиа   бортроводник   пассажир   рейс   самолет   толерантность   
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23  комментария
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4k
Ультратрахуил Час назад
Полагаю обращение - Эй ты, _уйло бамбуковое, было бы вполне уместным!
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5k
Двестиграмм 6 минут назад
но Оно реально же похоже на мужского петуха
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1k
Котец Гнездовий 11 минут назад
1,5 процента реальных толерастов имеют возможности и влияние, к ним присоединяется 20 процентов латентных тридварасов. Боятся сказать что-то против ещё 50-60 процентов, ибо загнобят и загонят под лавку. Остаток просто реднеки которым этот движ из их села не виден. Итого - геноцид на ровном месте и возможность управлять запуганым стадом
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628
Фрол 15 минут назад
Ну,что она увидела перед собой ,так и определилась обозвав сером.Женщина не виновата,что это оказалось не сер ,а серуха.
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12k
Zhora 17 минут назад
Ну, учитывая что там официально 100500 видов пи.дорасов, не удивительно, что женщина не знает как называть каждого из них.
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474
Самуил Маршак Полчаса назад
Чорт побери что происходит в этой клятой Америке!
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25k
MrGod Полчаса назад
Будьте проще за границей, называйте всех ГА ВНО и на вас не будут обижаться по поводу неправильных местоимений.
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8k
КремлеКот Полчаса назад
Так пусть вешают бейджики, на которых написано кто они: мужчина, женщина, собака, бабушкин комод и т.д.
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34k
Ashabad 42 минуты назад
Чёт вспомнилось...
Ссылка www.youtube.com
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679
danieldewitte 46 минут назад
Хавайте вкусняшки двумя ложками, матрасы!
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12k
Летучий Мыш 48 минут назад
Я бы отдельным пунктом компанию вздрючила за то, что багаж не сняли. Что там про безопасность?
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99k
Доктор Джонс Час назад
Мужчина - сэр, Женщина - мэм, а как будет - Оно?
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
симпатичная тётя..держись там подальше от содомит-сатанистов
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7k
livaneth Час назад
"Никакой компенсации за билеты женщина не получила"
Отсудит!
Раз история уже стала настолько резонансной, что ее пересказывают на другом континенте, то отсудит компенсацию.
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Пусть обратится в самый демократический суд в мире.
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7k
Кружок Час назад
"с 16-месячным сыном" (с)
не проще было написать - с годовалым?
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
сейчас еще ребенка отнимут..и сделают таким же.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2274 поста (2263 в горячем)

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