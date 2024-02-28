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До и после: ремонт в доме 40-х годов

До и после: ремонт в доме 40-х годов

Автор:
28 февраля 2024 09:19
Сообщество : Сделай сам!
Метки: было стало   дизайн   дом 40-х годов   красота   ремонт   своими руками   
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Девушка сняла видео и рассказала, что с мужем купила дом, построенные аж в 40-х годах. Состояние у него, мягко говоря, было "так себе". Однако ребята взяли все в свои руки и сделали ремонт, после чего поделились результатом.

Получилось очень достойно.

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Метки: было стало   дизайн   дом 40-х годов   красота   ремонт   своими руками   
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7  комментариев
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1k
Uganda 2 часа назад
Главное не вера, а несколько миллионов в кармане на ремонт.
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10k
soar Полчаса назад
Керамическая мойка на кухне - это, конечно, прикольно, но только до первой упавшей в нее кастрюли. Про окно за мойкой писать ничего не хочу, но хотелось бы услышать отзывы людей, у которых сделано так же. Например, как это все чистить? Как ведет себя это окно в холодное время года?
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886
Алексей 36 минут назад
А я сначала подумал в хрущевке ремонт делать начали, но фото довольного соседа снизу зародило подозрения.
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14k
Андрей А 2 часа назад
А есть ли смысл?
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