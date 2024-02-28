До и после: ремонт в доме 40-х годов

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Девушка сняла видео и рассказала, что с мужем купила дом, построенные аж в 40-х годах. Состояние у него, мягко говоря, было "так себе". Однако ребята взяли все в свои руки и сделали ремонт, после чего поделились результатом.
Получилось очень достойно.
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