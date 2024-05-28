Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика

Разработка Mitsubishi Electric для испытания быстрых и точных синхронизированных движений TOKUI (TOKUFASTbot) побила рекорд благодаря своему механизму вращения. Он может совершать поворот на 90 градусов за 0,9 миллисекунды. Такую скорость обеспечивают чувствительные к сигналам серводвигатели Mitsubishi Electric и запатентованный искусственный алгоритм распознавания цвета.

В отличие от роботов-гуманоидов, робот TOKUFAST не обладает изящным человекоподобным телом. Оно ему не нужно. Как объяснил Юджи Йошимура, старший генеральный менеджер инженерного центра по производству компонентов Mitsubishi Electric, его «повседневная работа» — улучшение производства двигателей для таких приборов, как кондиционеры и вентиляторы.

«С момента создания нашего инженерного центра по производству компонентов в 2016 году мы занимаемся разработкой и производством высокотехнологичных двигателей, силовых полупроводников и сопутствующей продукции, — уточняет Йошимура. — Чтобы продемонстрировать наши технические возможности в создании высокоскоростных и высокоточных обмоток, наши молодые инженеры добровольно работали над установлением мирового рекорда, в результате чего он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса».