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Главная > Видео
Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика

Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика

Автор:
28 мая 2024 08:46
Метки: Видео   в мире   интересно   кубик рубика   рекорд   факты   
1280
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Японский робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Он потратил всего 0.305 секунды. Впечатляющий результат!

Робот Mitsubishi Electric, который обычно работает с проводами в двигателях различных приборов, с невероятной скоростью решил головоломку Рубика и установил при этом новый мировой рекорд Гиннеса. Об этом пишет New Atlas.

Роботу потребовалось 0,305 секунды, чтобы собрать кубик. Это на 0,075 секунды быстрее, чем у предыдущего рекордсмена — робота MIT, установившего свой рекорд в 2018 году. Для сравнения: моргание глаз занимает от 100 до 400 миллисекунд.

Разработка Mitsubishi Electric для испытания быстрых и точных синхронизированных движений TOKUI (TOKUFASTbot) побила рекорд благодаря своему механизму вращения. Он может совершать поворот на 90 градусов за 0,9 миллисекунды. Такую скорость обеспечивают чувствительные к сигналам серводвигатели Mitsubishi Electric и запатентованный искусственный алгоритм распознавания цвета.

В отличие от роботов-гуманоидов, робот TOKUFAST не обладает изящным человекоподобным телом. Оно ему не нужно. Как объяснил Юджи Йошимура, старший генеральный менеджер инженерного центра по производству компонентов Mitsubishi Electric, его «повседневная работа» — улучшение производства двигателей для таких приборов, как кондиционеры и вентиляторы.

«С момента создания нашего инженерного центра по производству компонентов в 2016 году мы занимаемся разработкой и производством высокотехнологичных двигателей, силовых полупроводников и сопутствующей продукции, — уточняет Йошимура. — Чтобы продемонстрировать наши технические возможности в создании высокоскоростных и высокоточных обмоток, наши молодые инженеры добровольно работали над установлением мирового рекорда, в результате чего он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса».

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Метки: Видео   в мире   интересно   кубик рубика   рекорд   факты   
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5  комментариев
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7k
Себастьян Перейра 2 часа назад
Когда-нибудь скорость сборки станет отрицательной.
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11k
Юрий Минуту назад
Я был бы чемпионом по самой длительной сборке кубика, мне его подарили, забыл уже в каком году, так я его до сих пор не собрал, получилась только одна сторона.
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412
cmacy 36 минут назад
Я наверное не смогу так.
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3k
Pioner76 57 минут назад
Скорострел. Сарказм.
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6k
TirAn 57 минут назад
А теперь пусть разберёт кубик на составные части и соберёт обратно
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3294 поста (3230 в горячем)

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