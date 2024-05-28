Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика

Японский робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Он потратил всего 0.305 секунды. Впечатляющий результат!
Робот Mitsubishi Electric, который обычно работает с проводами в двигателях различных приборов, с невероятной скоростью решил головоломку Рубика и установил при этом новый мировой рекорд Гиннеса. Об этом пишет New Atlas.
Роботу потребовалось 0,305 секунды, чтобы собрать кубик. Это на 0,075 секунды быстрее, чем у предыдущего рекордсмена — робота MIT, установившего свой рекорд в 2018 году. Для сравнения: моргание глаз занимает от 100 до 400 миллисекунд.
Разработка Mitsubishi Electric для испытания быстрых и точных синхронизированных движений TOKUI (TOKUFASTbot) побила рекорд благодаря своему механизму вращения. Он может совершать поворот на 90 градусов за 0,9 миллисекунды. Такую скорость обеспечивают чувствительные к сигналам серводвигатели Mitsubishi Electric и запатентованный искусственный алгоритм распознавания цвета.
В отличие от роботов-гуманоидов, робот TOKUFAST не обладает изящным человекоподобным телом. Оно ему не нужно. Как объяснил Юджи Йошимура, старший генеральный менеджер инженерного центра по производству компонентов Mitsubishi Electric, его «повседневная работа» — улучшение производства двигателей для таких приборов, как кондиционеры и вентиляторы.
«С момента создания нашего инженерного центра по производству компонентов в 2016 году мы занимаемся разработкой и производством высокотехнологичных двигателей, силовых полупроводников и сопутствующей продукции, — уточняет Йошимура. — Чтобы продемонстрировать наши технические возможности в создании высокоскоростных и высокоточных обмоток, наши молодые инженеры добровольно работали над установлением мирового рекорда, в результате чего он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса».
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