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Одноногий миллионер

Одноногий миллионер

Автор:
29 июня 2024 12:28
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Дагестан   деньги   инвалид   мошенник   обман   одноногий   перевод   
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В Дагестане у мужчины не было налички и он попросил у продавца 3800₽, после чего пообещал, что его жена переведет на карту.

В итоге деньги не перевёл, обманул девушку и ушёл.

P.S. Свою мошенническую деятельность он начал еще с 2020г.


Интересно, за столько времени он повторно никому не встретился?!

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Метки: Видео   Дагестан   деньги   инвалид   мошенник   обман   одноногий   перевод   
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1  комментарий
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Lexx Полчаса назад
Если бы повторно встретился, у него бы не было второй ноги и обеих рук.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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