Одноногий миллионер

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В Дагестане у мужчины не было налички и он попросил у продавца 3800₽, после чего пообещал, что его жена переведет на карту.
В итоге деньги не перевёл, обманул девушку и ушёл.
P.S. Свою мошенническую деятельность он начал еще с 2020г.
Интересно, за столько времени он повторно никому не встретился?!
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