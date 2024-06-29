Мужчина с детьми встретил медведей в горах Красной Поляны

Главный страх, о котором всегда спрашивают начинающие туристы: а встретим ли мы медведя? И, как бы это не казалось фантастичным, но да, на Кавказе, в районе Сочи или на плато Лаго-Наки встретить косолапого - это совсем не нулевая вероятность.
Лучший способ избежать прямого столкновения - это шуметь на тропе, чтобы мишка вас услышал издалека и обошел стороной. Но если встреча состоялась, то тут самое главное не начинать убегать, потому что это может мотивировать животное броситься за вами в погоню.
Лучший вариант пропустить его, а если он вами всё же заинтересовался, то тогда надо снова начинать шуметь, кричать, свистеть, махать палками и руками, чтобы показаться больше и страшнее и испугать медведя.
Ну это крайний случай, который, к счастью, очень маловероятен, т.к. мишки всегда стараются избежать любых контактов с людьми.
Источник:
- Незваный гость: медведь напугал мужчину
- Сюрприз в темноте
- Парень прогнал медведя, заинтересовавшегося содержимым палатки
- Неожиданная встреча мотоциклистов с медведем в лесу
- Директор школы наткнулся на медведя, запертого в мусорном баке
Идет по тропинке. Впереди видит интересное бревно, отличающееся по оттенкам от окружающей обстановки.
Полиже подошел, чтобы посмотреть.
И тут «бревно» шевелиться начало.
У Егора:
- пронеслась перед глазами вся жизнь,
- моментально тело покрылось потом
- отнялись в ужасе ноги
Медведь тоже не рад был встрече в двуногим.
Посмотрел в глаза Егору и бочком в чашу ускакал.
Впечатлений на всю жизнь