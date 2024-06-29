Мужчина с детьми встретил медведей в горах Красной Поляны

Лучший способ избежать прямого столкновения - это шуметь на тропе, чтобы мишка вас услышал издалека и обошел стороной. Но если встреча состоялась, то тут самое главное не начинать убегать, потому что это может мотивировать животное броситься за вами в погоню.

Лучший вариант пропустить его, а если он вами всё же заинтересовался, то тогда надо снова начинать шуметь, кричать, свистеть, махать палками и руками, чтобы показаться больше и страшнее и испугать медведя.

Ну это крайний случай, который, к счастью, очень маловероятен, т.к. мишки всегда стараются избежать любых контактов с людьми.



