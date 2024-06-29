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Мужчина с детьми встретил медведей в горах Красной Поляны

Мужчина с детьми встретил медведей в горах Красной Поляны

Автор:
29 июня 2024 11:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Красная Поляна   Медведь   встреча   животные   повезло   
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Главный страх, о котором всегда спрашивают начинающие туристы: а встретим ли мы медведя? И, как бы это не казалось фантастичным, но да, на Кавказе, в районе Сочи или на плато Лаго-Наки встретить косолапого - это совсем не нулевая вероятность.

Лучший способ избежать прямого столкновения - это шуметь на тропе, чтобы мишка вас услышал издалека и обошел стороной. Но если встреча состоялась, то тут самое главное не начинать убегать, потому что это может мотивировать животное броситься за вами в погоню.


Лучший вариант пропустить его, а если он вами всё же заинтересовался, то тогда надо снова начинать шуметь, кричать, свистеть, махать палками и руками, чтобы показаться больше и страшнее и испугать медведя.


Ну это крайний случай, который, к счастью, очень маловероятен, т.к. мишки всегда стараются избежать любых контактов с людьми.

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Метки: Видео   Красная Поляна   Медведь   встреча   животные   повезло   
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GROMOZEKA 36 минут назад
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475
Самуил Маршак 43 минуты назад
У меня кум лет 10 назад в Смоленской области медведя в лесу весной встретил.
Идет по тропинке. Впереди видит интересное бревно, отличающееся по оттенкам от окружающей обстановки.
Полиже подошел, чтобы посмотреть.
И тут «бревно» шевелиться начало.
У Егора:
- пронеслась перед глазами вся жизнь,
- моментально тело покрылось потом
- отнялись в ужасе ноги
Медведь тоже не рад был встрече в двуногим.
Посмотрел в глаза Егору и бочком в чашу ускакал.
Впечатлений на всю жизнь
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1598 постов (1559 в горячем)

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