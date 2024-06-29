Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном бою турнира «Power Slap» в Лас-Вегасе

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Россиянин Василий Камоцкий впервые выступил на турнире по пощёчинам Power Slap 8. Первой же пощёчиной он положил поляка Камила Марусаща по кличке «Полярный медведь».
Польский спортсмен выше ростом, но заметно уступает массой. Благодаря этому русскому богатырю хватило одной пощёчины.
Пельменя поздравляем с уверенной победой!
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По сути, любой вид спорта бессмыслен и бесцелен. Спортсмены не открывают ничего нового, ничего не изобретают. Они не создают материальные ценности, не оказывают услуги. И, в принципе, без разницы, просто бегают ли они, бегают ли они за мячом или бьют друг друга по тем или иным правилам.
Это как "Бенгальский Тигр из Латвии"...
Кроме стрелков. Которые, как выяснилось, и те немцами оказались