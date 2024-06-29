FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3679 постов • 452 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном бою турнира «Power Slap» в Лас-Вегасе

Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном бою турнира «Power Slap» в Лас-Вегасе

Автор:
29 июня 2024 11:29
Сообщество : Спорт
Метки: Power Slap   Вася Пельмень   Видео   Спорт   забавно   пощечина   сила   турнир   
2132
1
2

Россиянин Василий Камоцкий впервые выступил на турнире по пощёчинам Power Slap 8. Первой же пощёчиной он положил поляка Камила Марусаща по кличке «Полярный медведь».

Польский спортсмен выше ростом, но заметно уступает массой. Благодаря этому русскому богатырю хватило одной пощёчины.

Пельменя поздравляем с уверенной победой!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Power Slap   Вася Пельмень   Видео   Спорт   забавно   пощечина   сила   турнир   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Vacony Час назад
не знаю.. но более глупого "развлечения" еще надо поискать... как такой бред вышел чуть ли не в спорт... не ну правда, это же капец какой то ((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
93k
sapér Vodička 7 минут назад
Ужос................................................................
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Антон 14 минут назад
Секунду назад
По сути, любой вид спорта бессмыслен и бесцелен. Спортсмены не открывают ничего нового, ничего не изобретают. Они не создают материальные ценности, не оказывают услуги. И, в принципе, без разницы, просто бегают ли они, бегают ли они за мячом или бьют друг друга по тем или иным правилам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
The Joker 48 минут назад
Я лучше по р. i. z. Д. е. ладошкой буду гладить, чем по жирной, небритой, харе мужика...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 49 минут назад
Одним дебилом меньше? Это не спорт, как это вообще разрещено? У участников перманентное сотрясение мозга, к тому же такими "пощечинами" можно легко убить, или в дурку отправить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старожил 52 минуты назад
Убили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
sedoisever Час назад
"Полярный медведь"? Из Польши?
Это как "Бенгальский Тигр из Латвии"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
11
Latvia Sitizen skyeye 7 минут назад
Не, как раз они и были местными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
naf-naf 2 часа назад
Напомните мне, это он же хотел на трактор накопить таким спортом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kca-opa 2 часа назад
Вот теперь пусть думают, когда тяфкают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Том Сойер 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1598 постов (1559 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

434132



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне
В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне
«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о «Государственной Дуре»
«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о...
Набирающие популярность в сообществах
Коубы
Коубы
Так и что в итоге то, Дима? Рекламные игры, которые переросли в мем⁠⁠
Так и что в итоге то, Дима? Рекламные игры, которые переросли в мем⁠⁠
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#интересно#факты#забавно#интересное#трейлер#сарказм#Ynews#александр бастрыкин
#в мире#Россия#Прикол#Спорт#история#СССР#истории#Госдума#Москва#Великобритания
#люди#животные#Юмор#фильм#полиция#позитив#США#новости#кот#самокатчик
Тинькофф отсекает лишнее Тинькофф отсекает лишнее В Финляндии прошёл турнир по скачкам на воображаемых лошадях В Финляндии прошёл турнир по скачкам на воображаемых лошадях «Сиди — не сиди, всё равно. Хоть посиней там»: украинская спортсменка Ольга Харлан оскорбила россиянку и на её сторону встал Международный олимпийский комитет «Сиди — не сиди, всё равно. Хоть посиней там»: украинская спортсменка Ольга Харлан оскорбила... Неспортивное поведение: украинку освистали за отказ пожать руку белорусской сопернице Неспортивное поведение: украинку освистали за отказ пожать руку белорусской сопернице «Они понесут ответственность»: двукратный чемпион мира Николай Валуев обвинил организаторов уральского турнира по боксу в смерти 14-летнего мальчика «Они понесут ответственность»: двукратный чемпион мира Николай Валуев обвинил организаторов... Турнир метателей коровьего навоза прошел в Пермском крае Турнир метателей коровьего навоза прошел в Пермском крае

На что жалуетесь?

Вернуться