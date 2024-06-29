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Ушлые автоподставщики на «Бентли» успели совершить 53 подставные аварии, прежде чем их вычислили

Ушлые автоподставщики на «Бентли» успели совершить 53 подставные аварии, прежде чем их вычислили

Автор:
29 июня 2024 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   авто   автоподставщики   бентли   обман   подставные аварии   
793
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Схема была такая: они увеличивали скорость и провоцировали аварию. А потом получали страховые выплаты. За 42 случая они получили 12 млн рублей. Машину ремонтировали дешево, разницу оставляли себе.

Еще в 11 случаях они подали документы на страховые возмещения, однако получить деньги не смогли, поскольку обман вскрылся

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования

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Метки: Видео   авто   автоподставщики   бентли   обман   подставные аварии   
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3  комментария
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29k
Анатолий Соколов 47 минут назад
судя по видео - все аварии присходят из-за того, что газелисты ездят как у себя в ауле, и не перестраиваются заранее в нужную полосу.
поэтому пускай страховые компенсируют свои убытки подавая иск на водителей газелей.
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73
Гоме́р Полминуты назад
Старая история, уже те сидят наверное третий год.
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11k
Сергей 46 минут назад
Сколько лет "новости"?
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Musteline
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