Ушлые автоподставщики на «Бентли» успели совершить 53 подставные аварии, прежде чем их вычислили

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Схема была такая: они увеличивали скорость и провоцировали аварию. А потом получали страховые выплаты. За 42 случая они получили 12 млн рублей. Машину ремонтировали дешево, разницу оставляли себе.
Еще в 11 случаях они подали документы на страховые возмещения, однако получить деньги не смогли, поскольку обман вскрылся
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования
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поэтому пускай страховые компенсируют свои убытки подавая иск на водителей газелей.