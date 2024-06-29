В Петербурге пьяный мужик ударил девушку за то, что ему не понравился её внешний вид

Практически сразу они с подругой покинули заведение, но неадекват продолжил приставать и на улице — по словам Лизы (16 лет), он ударил ее рукой по лицу, от чего она упала.





После просьбы отстать нерусский начал гонять ее пинками по улице, что видно на кадрах. Защитить Лизу пришли несколько парней, которые отогнали мужчину. После этого они с подругой уехали, а агрессор продолжал стоять неподалеку — девушке неизвестно, задержан ли он.

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