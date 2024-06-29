В Петербурге пьяный мужик ударил девушку за то, что ему не понравился её внешний вид

Лиза сидела в кафе с подругой — в какой-то момент мужчина неславянской наружности вдруг на весь зал начал комментировать ее внешний вид. По её словам, он выпивал и решил докопаться до ее ободка на голове.
Практически сразу они с подругой покинули заведение, но неадекват продолжил приставать и на улице — по словам Лизы (16 лет), он ударил ее рукой по лицу, от чего она упала.
После просьбы отстать нерусский начал гонять ее пинками по улице, что видно на кадрах. Защитить Лизу пришли несколько парней, которые отогнали мужчину. После этого они с подругой уехали, а агрессор продолжал стоять неподалеку — девушке неизвестно, задержан ли он.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
- "Какие же всё-таки мужики там"
- Пьяный мужчина разгромил палатку с шаурмой
- Дед высказал трансу в лицо всё, что о нём думает
- Зумер-мигрант избил русского парня в розовой футболке за длинные волосы
- В Петербурге на одной из станций метро отчитали мужчину с длинными волосами и в юбке