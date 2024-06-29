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В Петербурге пьяный мужик ударил девушку за то, что ему не понравился её внешний вид

В Петербурге пьяный мужик ударил девушку за то, что ему не понравился её внешний вид

Автор:
29 июня 2024 10:36
Метки: Видео   Питер   внешний вид   конфликт   неадекват   неславянской наружности   
1108
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Лиза сидела в кафе с подругой — в какой-то момент мужчина неславянской наружности вдруг на весь зал начал комментировать ее внешний вид. По её словам, он выпивал и решил докопаться до ее ободка на голове.

Практически сразу они с подругой покинули заведение, но неадекват продолжил приставать и на улице — по словам Лизы (16 лет), он ударил ее рукой по лицу, от чего она упала.


После просьбы отстать нерусский начал гонять ее пинками по улице, что видно на кадрах. Защитить Лизу пришли несколько парней, которые отогнали мужчину. После этого они с подругой уехали, а агрессор продолжал стоять неподалеку — девушке неизвестно, задержан ли он.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

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Метки: Видео   Питер   внешний вид   конфликт   неадекват   неславянской наружности   
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11  комментариев
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67
Гоме́р 51 минуту назад
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569
Павел Верещагин 2 минуты назад
Одно и тоже каждый день неславяне нагло и беспардонно творят в России,что в их обезъянные мозги взбредет!Выходит,Россия сравнялась с Европой и Америкой по беспределу и вседозволенности мигрантов?
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9k
Тяжолый Орк 9 минут назад
минутка высокой культуры
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14k
Том Сойер 17 минут назад
Надеюсь этого пи.д.ора найдут - та же полиция, но хорошо бы чтобы и ещё кто-нибудь из тех, кто знает, что с этим пид.а.расом нужно сделать
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14k
Том Сойер 19 минут назад
Меня аж затрясло, если честно.... Увидел бы такое - этот п.идо.р отхватил бы писдюлей крепких - и пох.у.й что было бы потом....
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14k
Том Сойер 22 минуты назад
Это не мужик, это - П.И.Д.ОР!
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69
Павел Коваленко Полчаса назад
тварь черножопая
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7k
Lexx 40 минут назад
Очередная обезьяна пытается насадить в российском городе свои обезьяньи порядки. И ведь максимум дадут ему "хулиганку", но никак не 282, то придумана для русских.
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14k
Андрей А 49 минут назад
Извинится, через пару дней и дальше беспределить
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357
Serg Андрей А 45 минут назад
Да, да, мусорам за щеку свернутые купюры засунёт и продолжит быть бараном.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3544 поста (3351 в горячем)

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