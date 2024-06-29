В Подмосковье художник граффити угрожал охраннику поезда пистолетом, пока его друзья раскрашивали вагоны

Такой наглости от "художников" никто не ожидал.
В Подмосковье непуганый художник граффити под угрозой применения травматического пистолета заставил охранника станции уйти в сторожку, пока его друзья-вандалы разрисовывали граффити вагон.
Инцидент произошёл рано утром 28 июня на станции Львовская. Охранник увидел злоумышленников и попытался им помешать, но один из "художников" тут же направил на него пистолет и заявил, что готов "постреляться", если тот им помешает. В итоге сотрудник охранного предприятия спокойно ушёл в вагон, отметив, что ему незачем драться с нарушителями. После того как мужчина удалился, вооружённый подросток приказал подельникам разрисовывать вагоны дальше: "Делайте, делайте, я с ними порешал".
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В полиции сообщили, что на данный момент устанавливаются личности нарушителей. Какое наказание им грозит пока неизвестно. По данным СМИ, проблемы с уличными "художниками" и их творчество остро стоит в России. Ущерб от их действий составляет десятки миллионов рублей.
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Преступник под веществами.
Пу-пу-пу...
Организованной группой лиц, так то. По предварительному сговору, и ущерб нормальный такой. Простой вагонов на перекраске тоже посчитают.
)А соучастников то, так называемых пацанов, тьфу бл, этот обмылок всех назовëт))
Такие объекты должны охранять вооруженные сотрудники, а не то что там сейчас - не охрана, а одно название.
помню тут ОЧЕНЬ возмущались где была охрана в "крокусе"...
Угроза оружием да в составе команды