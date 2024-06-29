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В Подмосковье художник граффити угрожал охраннику поезда пистолетом, пока его друзья раскрашивали вагоны

В Подмосковье художник граффити угрожал охраннику поезда пистолетом, пока его друзья раскрашивали вагоны

Автор:
29 июня 2024 13:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   вагон   граффити   охранник   пистолет   полиция   ущерб   
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Такой наглости от "художников" никто не ожидал.

В Подмосковье непуганый художник граффити под угрозой применения травматического пистолета заставил охранника станции уйти в сторожку, пока его друзья-вандалы разрисовывали граффити вагон.


Инцидент произошёл рано утром 28 июня на станции Львовская. Охранник увидел злоумышленников и попытался им помешать, но один из "художников" тут же направил на него пистолет и заявил, что готов "постреляться", если тот им помешает. В итоге сотрудник охранного предприятия спокойно ушёл в вагон, отметив, что ему незачем драться с нарушителями. После того как мужчина удалился, вооружённый подросток приказал подельникам разрисовывать вагоны дальше: "Делайте, делайте, я с ними порешал".

В полиции сообщили, что на данный момент устанавливаются личности нарушителей. Какое наказание им грозит пока неизвестно. По данным СМИ, проблемы с уличными "художниками" и их творчество остро стоит в России. Ущерб от их действий составляет десятки миллионов рублей.

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Метки: Видео   Подмосковье   вагон   граффити   охранник   пистолет   полиция   ущерб   
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11  комментариев
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11k
Клёст 42 минуты назад
Служивый в тапочках.
Преступник под веществами.
Пу-пу-пу...
Организованной группой лиц, так то. По предварительному сговору, и ущерб нормальный такой. Простой вагонов на перекраске тоже посчитают.
)А соучастников то, так называемых пацанов, тьфу бл, этот обмылок всех назовëт))
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2k
Corkscrew 3 минуты назад
В следующий раз под видом рисования граффити прилепят к/под состав взрывчатку и ищи их потом свищи.
Такие объекты должны охранять вооруженные сотрудники, а не то что там сейчас - не охрана, а одно название.
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51k
Максим Т. 11 минут назад
Да отстреливать их на...й
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1k
ФЫВАПРОЛ 11 минут назад
Мне показалось или, судя по говору, очередной имелец ослов?
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2k
Вик Тор 22 минуты назад
Интересно какой зоне повезет заполучить маляров для оформления помещений.
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36k
Юр21 37 минут назад
Куев охранник. Понаберут лодырей и дураков в охрану...
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4k
poбт 40 минут назад
охранник в шлепках это какой то 3.14здец

помню тут ОЧЕНЬ возмущались где была охрана в "крокусе"...
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1k
Darki 50 минут назад
Ну ждём ожидаемого видео с соплями,слезами и извинениями от этих всех заднеприводных полулюдей.И вишенкой на торте извинения от этого опущенного решалы)))
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Burzum
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