В Подмосковье художник граффити угрожал охраннику поезда пистолетом, пока его друзья раскрашивали вагоны

В Подмосковье непуганый художник граффити под угрозой применения травматического пистолета заставил охранника станции уйти в сторожку, пока его друзья-вандалы разрисовывали граффити вагон.

Инцидент произошёл рано утром 28 июня на станции Львовская. Охранник увидел злоумышленников и попытался им помешать, но один из "художников" тут же направил на него пистолет и заявил, что готов "постреляться", если тот им помешает. В итоге сотрудник охранного предприятия спокойно ушёл в вагон, отметив, что ему незачем драться с нарушителями. После того как мужчина удалился, вооружённый подросток приказал подельникам разрисовывать вагоны дальше: "Делайте, делайте, я с ними порешал".