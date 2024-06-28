Кенгуру неожиданно напал на маленькую девочку

На кадрах видно, что девочка играла во дворе дома, когда на нее набросился кенгуру. Агрессивное животное свалило ребенка за землю, а потом начало прыгать вокруг и бить лапами. «На нашу двухлетнюю дочь в субботу напал во дворе кенгуру. Это был молодой самец. Он рычал и хрюкал», — рассказала мать пострадавшей.

Произошедшее сразу же заметил отец девочки и побежал на выручку. Он бросил какой-то предмет перед животным, и оно убежало. Мужчина схватил дочь и унес в дом. Позже выяснилось, что она не получила серьезных травм. После случившегося семья решила установить забор.

По данным специалистов, нападения кенгуру в Австралии крайне редки. В год только около пяти человек получают травмы в результате столкновений с этими животными.