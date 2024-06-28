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Кенгуру неожиданно напал на маленькую девочку

Кенгуру неожиданно напал на маленькую девочку

Автор:
28 июня 2024 06:36
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   животные   кенгуру   нападение   отец   
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В австралийском штате Новый Южный Уэльс кенгуру атаковал двухлетнюю девочку. На помощь ребёнку бросился отец. Момент нападения попал на видео.

На кадрах видно, что девочка играла во дворе дома, когда на нее набросился кенгуру. Агрессивное животное свалило ребенка за землю, а потом начало прыгать вокруг и бить лапами. «На нашу двухлетнюю дочь в субботу напал во дворе кенгуру. Это был молодой самец. Он рычал и хрюкал», — рассказала мать пострадавшей.

Произошедшее сразу же заметил отец девочки и побежал на выручку. Он бросил какой-то предмет перед животным, и оно убежало. Мужчина схватил дочь и унес в дом. Позже выяснилось, что она не получила серьезных травм. После случившегося семья решила установить забор.

По данным специалистов, нападения кенгуру в Австралии крайне редки. В год только около пяти человек получают травмы в результате столкновений с этими животными.

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Метки: Австралия   Видео   животные   кенгуру   нападение   отец   
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1  комментарий
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BAMBRA Минуту назад
Это безобидное австралийское кенгуру. У нас вон в Питере кенгуру из Абхазии из пневмата по людям пуляло.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4066 постов (4063 в горячем)

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