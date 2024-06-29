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"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом никабов

"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом никабов

Автор:
29 июня 2024 15:53
Сообщество : Жить в России
Метки: А.Бастрыкин   Видео   ПМЮФ   глава Следкома   закон   запрет никаба   никаб   
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Глава Следкома недоумевает: "Там (т.е. в традиционно мусульманских странах) это запрещено, а у нас - разрешено".

А.Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), поддержал введение запрета никабов. Глава Следкома считает, что этот шаг поможет снизить угрозу терактов.


Своё мнение А. Бастрыкин высказал, отвечая на вопрос одного из гостей форума, который заметил, что, к примеру, в Узбекистане эти накидки запрещены, т.к они закрывают лицо однако, приезжая в Россию, женщины из стран Центральной Азии продолжают носить никабы.


Председатель Следственного Комитета сам не понимает, почему в нашей стране это одеяние разрешено - он предложил обратиться за ответом к законодателям той самой ГосДуры.


И в Таджикистане, и в Узбекистане никабы, паранджа и прочие подобные одеяния - вне закона. За их ношение полагается немалый штраф. Эти накидки не являются национальной одеждой, они затрудняют идентификацию личности и ассоциируются с одеждой религиозных радикалов.


В России же до сих пор женщины носят и никабы, и другие разновидности накидок, полностью скрывающие тело человека. После недавнего теракта в Дагестане при обыске одного из ликвидированных боевиков был найден никаб - террорист планировал бежать, скрывшись под этой накидкой.



Тогда глава Дагестана С.Меликов, выступая на сессии народного собрания республики, которая прошла во вторник, 25 июня, заявил, что он против ношения никаба. Эта одежда, по его словам, не свойственна кавказским народам, её ношение дает возможность мужчинам скрываться, а женщинам — проносить запрещенные предметы - вспомнить хотя бы теракт в "Норд-Осте". Несмотря на регулярные разговоры, эта одежда всё еще не запрещена в РФ, хотя необходимость рассмотрения этого вопроса давно назрела.

Источник:

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Метки: А.Бастрыкин   Видео   ПМЮФ   глава Следкома   закон   запрет никаба   никаб   
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31  комментарий
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
Давно пора этот анахронизм средневековья аннулировать...
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60
Андрей 18 минут назад
Кстати да. Когда клиенты из Таджикистана в хиджабе (голова замотана, лицо открыто) говорили, что там это запрещено и их за ношение этого могут официально наказать, потому что там это признак отношения к террористам, удивился. Вопрос внутри появился "а почему тогда это разрешено здесь, если там этого нельзя?".
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5k
Wertos 22 минуты назад
Мне кажется происходит глобальная исламизация России ! Вы посмотрите, чечня, абсолютно плевала на законы России, полное попустительство со стороны федеральных властей, никто даже слово не произносит... Помните девушку недавно которая, как будто сбежала за рубеж ? Где она... А где наши власти, никто слово не сказал. Хотя на той стороне открыто говорят найдём и вернем ! Где такое возможно...
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676
Павел Полчаса назад
Почему до сих пор не запрещено? Возможно, это есть часть некого плана, о котором мы не догадываемся
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77
All_Ex Полчаса назад
дома у себя пусть ходят в чем хотят
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6k
Нуи Хусим 54 минуты назад
У "нас" не разрешено, у нас не запрешено... Что не запрещено, то разрешено! Можно и с поясом шахида ходить (с муляжом, есно)... Или запрещено?
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7k
hhwost 59 минут назад
мне приходилось видеть идущих по улице женщин как полностью замотанных только глаза наружу, так и одетых только в туфельки и букет. и если это не моя женщина - то както равнодушно.

по сабжу,
с одной стороны, для таких женщин снять никаб это как для наших заголиться топлес.
с другой стороны, ходить публично в одежде, которая явно раздражает окружающих - это явное напрашивание на неприятности и проявление неуважения и они должны это понимать.
если же взглянуть отвлечённо-беспристрастно, думаю пожив здесь некоторое время они сами эту херню снимут. а их дочки уже будут заматывать голову платками разве что при походе в мечеть.
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2k
Corkscrew Час назад
Продажные депутатишки будут всячески препятствовать запрещению всех этих религиозных пережитков от которых даже в центральной Азии уже отказались, но только не в России, а все потому что наши чинуши и политиканы отрабатывают бакшиш от религиозных фанатиков - исламских экстремистов и террористов, которые по всей территории страны рассредоточились, осели и укоренились как раковые опухоли и дали метастазы с их лёгкой чиновничьей крысиной лапы. Ну а потом, когда происходит что-то с человеческими жертвами а-ля Крокус-Сити, они делают удивленные лица и начинают лгать задаваясь вопросом: "Как такое могло произойти?", ответ на который известен всем и уже давно.
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3k
Damvrot Hohlam Час назад
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33k
AzuveR Час назад
Бастрыкин ,красавчик. Давно пора это сделать на законодательном уравне. За нарушение,влупить космический штраф и если не гражданка России ,выгонять к буям в родные аулы , со всеми родственниками , если Россиянка (и такие есть) ,отправить на зону на год ,два.
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13k
U55R Час назад
Русофобы в высшем руководстве не позволят запретить эти тряпки.
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9
ALaster U55R Час назад
Может и позволят, но будет много нарочитых истерик и хайпожорства на этой теме.
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77
Alex Vlg 2 часа назад
Надоел гундосить, вы сначала у себя почистите, "запретители", как так получилось, что половина МО воры и предатели, а терорристов выращивают главы администраций? Может стоит и в других местах пошукать? Например у вас в системе МВД? Образование? Здравоохранение? Миграционные службы? итд?
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77
Alex Vlg FreelancerND 40 минут назад
Тебе скормили эту дичь, а ты сожрал. "Да отмените тряпку", "во всем виновата тряпка", "тряпка убила 200 человек в крокусе" тряпка расстреляла копов в чечне" итд "это все тряпка". Вместо конструктивных мер, законов, посадок, расследований итд, тебе подали на стол эту дичь, а ты и рад, кушай не обляпайся. кумовство, взятки, пособничество терроризму в высших кругах власти, а виновата тряпка. Жри, поставь палец вниз и иди с богом.
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77
Alex Vlg albedo 38 минут назад
А что делается? Кого то арестовали? после расстрела в крокусе что то сделаали? пошманали рынки и все? что изменилось? никто ничего не делал, создали видимость и долой. НЕ пиши,поставь палец вних и иди с богом
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Schreibikus
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