"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом никабов

А.Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), поддержал введение запрета никабов. Глава Следкома считает, что этот шаг поможет снизить угрозу терактов.





Своё мнение А. Бастрыкин высказал, отвечая на вопрос одного из гостей форума, который заметил, что, к примеру, в Узбекистане эти накидки запрещены, т.к они закрывают лицо однако, приезжая в Россию, женщины из стран Центральной Азии продолжают носить никабы.





Председатель Следственного Комитета сам не понимает, почему в нашей стране это одеяние разрешено - он предложил обратиться за ответом к законодателям той самой ГосДуры.



