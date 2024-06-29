"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом никабов

Глава Следкома недоумевает: "Там (т.е. в традиционно мусульманских странах) это запрещено, а у нас - разрешено".
А.Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), поддержал введение запрета никабов. Глава Следкома считает, что этот шаг поможет снизить угрозу терактов.
Своё мнение А. Бастрыкин высказал, отвечая на вопрос одного из гостей форума, который заметил, что, к примеру, в Узбекистане эти накидки запрещены, т.к они закрывают лицо однако, приезжая в Россию, женщины из стран Центральной Азии продолжают носить никабы.
Председатель Следственного Комитета сам не понимает, почему в нашей стране это одеяние разрешено - он предложил обратиться за ответом к законодателям той самой ГосДуры.
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И в Таджикистане, и в Узбекистане никабы, паранджа и прочие подобные одеяния - вне закона. За их ношение полагается немалый штраф. Эти накидки не являются национальной одеждой, они затрудняют идентификацию личности и ассоциируются с одеждой религиозных радикалов.
В России же до сих пор женщины носят и никабы, и другие разновидности накидок, полностью скрывающие тело человека. После недавнего теракта в Дагестане при обыске одного из ликвидированных боевиков был найден никаб - террорист планировал бежать, скрывшись под этой накидкой.
Тогда глава Дагестана С.Меликов, выступая на сессии народного собрания республики, которая прошла во вторник, 25 июня, заявил, что он против ношения никаба. Эта одежда, по его словам, не свойственна кавказским народам, её ношение дает возможность мужчинам скрываться, а женщинам — проносить запрещенные предметы - вспомнить хотя бы теракт в "Норд-Осте". Несмотря на регулярные разговоры, эта одежда всё еще не запрещена в РФ, хотя необходимость рассмотрения этого вопроса давно назрела.
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по сабжу,
с одной стороны, для таких женщин снять никаб это как для наших заголиться топлес.
с другой стороны, ходить публично в одежде, которая явно раздражает окружающих - это явное напрашивание на неприятности и проявление неуважения и они должны это понимать.
если же взглянуть отвлечённо-беспристрастно, думаю пожив здесь некоторое время они сами эту херню снимут. а их дочки уже будут заматывать голову платками разве что при походе в мечеть.
но вот знаешь...
я смотрю на таких и вижу женщин, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ СВОЁ МЕСТО. и вот тут рождаются настолько двойственные чувства...
И я не понял истерики, ты заступаешься за никаб? Ваххабит фанатик? Бородатый абу-ослоёб? Потому что другие вменяемые мусульмане давно от этих тряпок отказались.
При чем тут Крокус, [мат]? Вопрос в том что у нас светское государство и [мат] тут в своих простынях рассекать, я бы ещё и все остальные мракобесия запретил, невзирая на конфессию, для меня крестный ход мало чем от намаза отличается, и то и то средневековье.
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Конечно.
14 человек.
Которым грозит от 15 лет до пожизненного.
Что не так?