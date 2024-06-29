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Приколы и мемы из сетей
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Приколы и мемы из сетей
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Джим и Хелен прожили в браке почти 15 лет. Но любовь нечаянно нагрянула, женщина подала на развод и отсудила у уже бывшего мужа почти все имущество. Заодно суд принял решение о том, что Джиму и всем членам его семьи нельзя приближаться к Хелен на 500 метров. А уже через неделю дом женщины загорелся.
Вызов приняла команда Джима. Нет, он не отказался ехать на пожар. Но за 500 метров от дома остановился. Решение суда, как никак. И отдал приказ команде не тушить возгорание. Пока злая женщина вызывала новую машину, дом успел догореть.
Хелен подала опять в суд, чтобы бывший муж компенсировал потери. На суде мужчина заявил, что ему и членам его семьи запрещено приближаться к Хелен. А его сотрудники ему как родные. Так что они не имели права нарушить приказ суда.
И пожарный был оправдан.""
- А сейчас мы видим, как какают ослы
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