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Вечерний улыбатор

Вечерний улыбатор

Автор:
29 июня 2024 21:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приколы   Юмор   мемы.   
612
24

Приколы и мемы из сетей

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Метки: Приколы   Юмор   мемы.   
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10  комментариев
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Андрей Иванов 15 минут назад
[мат].чее ситечко. Не промахнётесь
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Андрей Иванов 8 минут назад
Либо молилась всю ночь, либо фасоль перебирала, как Золушка, либо пол красила
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40k
Андрей Иванов 11 минут назад
А мне, наоборот, он нравился. Даже больше основного
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40k
Андрей Иванов 13 минут назад
""В Америке разгорелись нешуточные страсти. Начальник пожарной охраны приехал на вызов по адресу бывшей жены. А тушить не стал. И запретил это делать своим подчиненным. Погорелица подала на него в суд и проиграла!

Джим и Хелен прожили в браке почти 15 лет. Но любовь нечаянно нагрянула, женщина подала на развод и отсудила у уже бывшего мужа почти все имущество. Заодно суд принял решение о том, что Джиму и всем членам его семьи нельзя приближаться к Хелен на 500 метров. А уже через неделю дом женщины загорелся.

Вызов приняла команда Джима. Нет, он не отказался ехать на пожар. Но за 500 метров от дома остановился. Решение суда, как никак. И отдал приказ команде не тушить возгорание. Пока злая женщина вызывала новую машину, дом успел догореть.

Хелен подала опять в суд, чтобы бывший муж компенсировал потери. На суде мужчина заявил, что ему и членам его семьи запрещено приближаться к Хелен. А его сотрудники ему как родные. Так что они не имели права нарушить приказ суда.

И пожарный был оправдан.""
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Андрей Иванов 17 минут назад
Дебилы, большая часть населения теперь не найдёт эту соду на прилавках
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Андрей Иванов 18 минут назад
Это мужиков ставят на место. Баб кладут
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Андрей Иванов 20 минут назад
Голос Дроздова за кадром:

- А сейчас мы видим, как какают ослы

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−1
fgdhdfghgfdh Полчаса назад
п вареыпр есть центр который проникает в мозг людей через выскоие технологий где бы они не находились и как спутниковый сигнал с наночастицами чтоб починить человека в своей воле и управлять его узанть о нем все и калечить умалишить достчиь свои подлых целей и сделать рабом его гаагский трибунал им и сделать его рабом ищите их везде человек как сотка другой человек то же если друг друга соединить с чем то то другой может исползовать его мозг как собственный и умалишить калечить починиить достичь подлых целей итд итп рокфеллер и все богачи создали релегию обождестявлющий его и контролирует все дела в мире и стоить за всеми власятми в мире и мафией оппозицией и создлаи сеть престпной оргназиций который управляет властями и хотят достчиь своих подлых целей и седлать всех рабами
Ключевые слова публикации:
cloud.mailpublic/2dxh/45pDuHkxE/trtryt.docx
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NAZARETH
  • Дата регистрации: 26.12.2018
  • 2264 поста (2211 в горячем)

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