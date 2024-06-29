Типичные штампы из кино, которые используются в эпизодах с автомобилями

11. Просто удивительно, какой надежной бывает подвеска у автомобиля. На нем можно гнать на большой скорости по ухабам, подпрыгивать на трамплинах, гнать по пням - а ему ничего не делается. Можно даже разок перевернуться.

12. Что характерно - если переворачивается авто, где были главный герой с пассажирами, то все они отделываются ссадинами и "легким испугом". А если это были "бандиты", то им уже ничего не поможет, так как часто их машина просто взрывается.

13. Как только главный герой садится за управление автомобилем, его автомобиль превращается в крепость. Он может таранить всё, что угодно. А фары и стекла, если были разбиты, в ходе движения могут и самовосстановиться. Также как и кузов. А двигателя и прочих агрегатов, которым противопоказаны столкновения, в автомобиле будто даже и нет. Можно пробить радиатор хоть десять раз, он ни на что не влияет.

14. То, что водитель не смотрит в зеркала, это норма. В зеркало заднего вида он смотрит лишь в том случае, если на заднем сидении происходит какая-то "движуха".

15. А парковка? Всегда есть свободное место там, куда направляется главный герой.

16. Такое ощущение, что сигнализация в автомобилях присутствует только в российских телесериалах. Вот там "пищат брелком", чтобы было "как в жизни". И чем больше фильм боевик, тем проще там угонять автомобили, так их вообще оставляют открытыми и даже с ключом зажигания.

17. Когда не хочется уничтожать машину для съемок, то за кадром раздается "бум", а зритель видит уже последствия и горящую траву.