Типичные штампы из кино, которые используются в эпизодах с автомобилями

В фильмах часто используются штампы и клише, которые делают действие более динамичным и понятным для обычного зрителя. К ним уже так привыкли, что не замечают использования одних и тех же приемов. Но если вдруг перенести происходящее в реальную жизнь, то появляется легкое недоумение.
1. Если в фильме есть погоня на автомобилях, то при появлении на пути железнодорожного переезда обязательно включается штамп. Чаще всего бывает две ситуации. Либо главный герой успевает проехать перед мчащимся поездом, а преследователь не успевает, либо всё происходит наоборот. При этом до столкновения с поездом остаются лишь доли секунды.
2. Перед тем, как машина остановится, она скрипнет тормозами. При этом скрип тем сильнее, чем неожиданнее останавливается авто.
3. В случае погони по улицам города с большой долей вероятности будут снесены столики летнего кафе.
4. Если погоня сопровождается стрельбой, то пули пробивают кузов, стекла, зеркала, но только не сидения автомобиля.
5. Если автомобиль движется по шоссе, а нам показывают главного героя, который управляет авто и говорит, то при этом он постоянно крутит руль. Естественно, при произнесении длинной фразы, адресованной пассажиру, он не смотрит на дорогу.
6. На спинках сидений отсутствуют подголовники. Видимо, так проще снимать эмоции того, кто сидит за рулём.
7. Интересный штамп - раньше "бравые парни" не пристегивались, когда быстро садились в машину и гнали. А сейчас пристегиваются. Видимо, зрители потом копировали поведение "плохих парней", а потому сейчас есть требования, чтобы зритель брал из фильма только положительные моменты, связанные с безопасностью дорожного движения.
8. Совершенно любой автомобиль может не завестись в самый неподходящий момент. Но за секунду до ... он заведется. При этом главный герой может в сердцах сказать "Давай, заводись, малышка!" - и автомобиль после этих слов заведется.
9. Бесконечный бензин - это норма. Но если нужна "сцена на заправке", где обязательно что-то произойдет, то водитель вспоминает, что нужно заправить автомобиль.
10. Странно, но даже самый опытный водитель не замечает, что на приборной панели мигает значок "топливо" (или просто не смотрит на индикацию количества топлива). Из-за этого машина глохнет всегда неожиданно.
11. Просто удивительно, какой надежной бывает подвеска у автомобиля. На нем можно гнать на большой скорости по ухабам, подпрыгивать на трамплинах, гнать по пням - а ему ничего не делается. Можно даже разок перевернуться.
12. Что характерно - если переворачивается авто, где были главный герой с пассажирами, то все они отделываются ссадинами и "легким испугом". А если это были "бандиты", то им уже ничего не поможет, так как часто их машина просто взрывается.
13. Как только главный герой садится за управление автомобилем, его автомобиль превращается в крепость. Он может таранить всё, что угодно. А фары и стекла, если были разбиты, в ходе движения могут и самовосстановиться. Также как и кузов. А двигателя и прочих агрегатов, которым противопоказаны столкновения, в автомобиле будто даже и нет. Можно пробить радиатор хоть десять раз, он ни на что не влияет.
14. То, что водитель не смотрит в зеркала, это норма. В зеркало заднего вида он смотрит лишь в том случае, если на заднем сидении происходит какая-то "движуха".
15. А парковка? Всегда есть свободное место там, куда направляется главный герой.
16. Такое ощущение, что сигнализация в автомобилях присутствует только в российских телесериалах. Вот там "пищат брелком", чтобы было "как в жизни". И чем больше фильм боевик, тем проще там угонять автомобили, так их вообще оставляют открытыми и даже с ключом зажигания.
17. Когда не хочется уничтожать машину для съемок, то за кадром раздается "бум", а зритель видит уже последствия и горящую траву.
18. В автосервисе могут привести в порядок любой разбитый автомобиль. Как правило, оттуда лениво выходит рабочий, осматривает повреждения и говорит приходить через два дня. Таким же образом приводится в порядок любой раритетный авто из "дедушкиного гаража".
19. Если современный фильм снимается про, к примеру, 50-70-е годы, то аутентичные автомобили всегда сверкают и удивляют своей идеальностью внешнего вида, даже если на улице дождь, грязь и слякоть. Часто они просто стоят для "антуража", чтобы зритель поверил, что в кадре 60-е года. В основном это касается современных российских фильмов и сериалов.
20. "Ты умеешь водить машину?" - спрашивают у одного из персонажей. "Да" - отвечает он. После этого точно знаешь, что он уверенно себя чувствует за рулем любого авто при любой погоде в любых условиях в любом городе. А есть ли у него права - это вообще никого не интересует.
Все эти штампы более всего характерны для фильмов жанра "боевик" и "комедия". В телесериалах, которые "приближены к жизни", штампы хоть и используются, но сам сюжет не требует их применения.
Объяснить это, наверное, можно так - фильмы ограничены хронометражом, а потому каждая секунда действия там дорога, да и зритель уже прекрасно знает "что будет дальше". В телесериалах же события развиваются неспешно, а потому там можно показать и моменты, которые "как в жизни".
В любом случае, просмотр кино предусматривает снисходительное отношение к штампам. Палка в руке - это сабля, но если палку просунуть между ног, то это уже верный конь.
Источник:
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