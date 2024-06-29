"Это просто контент": на Украине блогер пообещал заплатить 10 000 гривен за быстро съеденный чизбургер, а потом отобрал деньги у ребёнка, выполнившего условия

Потому что контент сам себя не напилит, а платить за него такую сумму - чересчур.
Сурик Черкезов - украинский блогер, который попал в скандал из-за очередного вранья. Бородатый тик-токер пообещал девочке заплатить 10 000 гривен при условии, если та осилит чизбургер за 30 секунд. Затем он сам увеличил время до 55 секунд. Малышка решила поучаствовать в этом соревновании и справилась за 53 секунды.
Источник:
Похвалив девочку, Черкезов вручил ей деньги, а потом отобрал, оставив лишь 1000 гривен за участие. Дескать, это же были съемки ради контента, и мама с ребёнком должны понять.
Источник:
Обманутые украинцы блогера, конечно, поняли, но не простили. К отдыхавшему в кафе Черкезову подошли два парня, чтобы поговорить "за жизнь". Тот стал угрожать полицией, т.к. разговор записывался камерой наблюдения.
Источник:
Чем закончилась эта история, неизвестно, но в этой истории хорош не только тик-токер, но и мать девочки, которая позволила дочери участвовать в сомнительной забаве, не думая о её здоровье . Что касается блогера, то он и раньше попадал в скандалы, связанные с мошенническими схемам в ставках на спорт. Несмотря на это, у него в Тик-токе больше двух миллионов подписчиков.
Источник:
- «Больше я с пожилыми людьми так общаться не буду»: в Москве задержали блогера за оскорбления пенсионерок
- На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели уголовное дело
- В Приморье блогер и общественник получил 3,5 года колонии за постановочное видео с расстрелом мемориальной доски в честь белогвардейского генерала
- «Прикусил мне ногу!»: блогерша села на медведя ради эффектного видео
- В Москве задержали блогера, гулявшего голым в метро
---
Как-то это совсем не удивляет - блогер-какол-мошенник с кучей дегенератов подписчиков которые это говно хавают да еще по ходу и платят за это.
у того на "полечудес" та же херня, "получил" приз? оплати полцены, тогда заберёшь.
мораль: "говно" - вещь интернациональная.
хороший блохер - ПРИЗВАННЫЙ В СТРОЙБАТ блохер!
(лечение трудом по методу Л.Н.Толстого)