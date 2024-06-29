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"Это просто контент": на Украине блогер пообещал заплатить 10 000 гривен за быстро съеденный чизбургер, а потом отобрал деньги у ребёнка, выполнившего условия

"Это просто контент": на Украине блогер пообещал заплатить 10 000 гривен за быстро съеденный чизбургер, а потом отобрал деньги у ребёнка, выполнившего условия

Автор:
29 июня 2024 19:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   блогер   дети   киев   обманул   отобрал деньги   тик-ток головного мозга   чизбургер   
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Потому что контент сам себя не напилит, а платить за него такую сумму - чересчур.

Сурик Черкезов - украинский блогер, который попал в скандал из-за очередного вранья. Бородатый тик-токер пообещал девочке заплатить 10 000 гривен при условии, если та осилит чизбургер за 30 секунд. Затем он сам увеличил время до 55 секунд. Малышка решила поучаствовать в этом соревновании и справилась за 53 секунды.


Похвалив девочку, Черкезов вручил ей деньги, а потом отобрал, оставив лишь 1000 гривен за участие. Дескать, это же были съемки ради контента, и мама с ребёнком должны понять.


Обманутые украинцы блогера, конечно, поняли, но не простили. К отдыхавшему в кафе Черкезову подошли два парня, чтобы поговорить "за жизнь". Тот стал угрожать полицией, т.к. разговор записывался камерой наблюдения.


Чем закончилась эта история, неизвестно, но в этой истории хорош не только тик-токер, но и мать девочки, которая позволила дочери участвовать в сомнительной забаве, не думая о её здоровье . Что касается блогера, то он и раньше попадал в скандалы, связанные с мошенническими схемам в ставках на спорт. Несмотря на это, у него в Тик-токе больше двух миллионов подписчиков.



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Метки: Видео   блогер   дети   киев   обманул   отобрал деньги   тик-ток головного мозга   чизбургер   
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26  комментариев
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4k
Yus Час назад
Все что нужно знать о блогерах. И у каждого 2 млн. подписчиков, либо с явным комментом, либо с мыслью "классно на*бал".
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5k
Двестиграмм 5 минут назад
який же ты гарный украинский хлопец, колы ты армян волосатый?
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4k
poбт 7 минут назад
а карлик тут в роли продюсера или креативного директора?
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2k
Corkscrew 12 минут назад
«Что касается блогера, то он и раньше попадал в скандалы, связанные с мошенническими схемам в ставках на спорт. Несмотря на это, у него в Тик-токе больше двух миллионов подписчиков.»
---
Как-то это совсем не удивляет - блогер-какол-мошенник с кучей дегенератов подписчиков которые это говно хавают да еще по ходу и платят за это.
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7k
Кружок 12 минут назад
хохлотвари
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17k
Типа граф 21 минуту назад
Да я и за 30 секунд бы съел .
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12k
DumDum 22 минуты назад
Во-первых, это - не его изобретение (было что-то подобное с дорогим смартфоном), а во-вторых, это - тоже контент и хайп.
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7k
Pashuta 24 минуты назад
Сурик Черкезов - украинский блогер , ещё наверное и казак, с Тернополя...
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1k
Mr White Man Полчаса назад
окуенно чисто украинские ф.и.о - Сурик Черкезов :)
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129k
Аааа Полчаса назад
в ТЦК этого хлопца
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7k
hhwost Полчаса назад
армянохохляцкий Якубович, короче.
у того на "полечудес" та же херня, "получил" приз? оплати полцены, тогда заберёшь.
мораль: "говно" - вещь интернациональная.
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4k
Radugananebe Полчаса назад
Мать - реально странная,особа. А если бы девочка подавилась?
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99
Гоме́р Полчаса назад
А почему такой красавчик не на передовой?
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675
Шурман 44 минуты назад
Нужно было навалять и выкинуть у военкомата , вот тогда бы он отличные видосики поснимал :))
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33k
AzuveR 44 минуты назад
"Сурик Черкезов - украинский блогер", у меня всё.
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60k
alertol 54 минуты назад
Отличная новость, только это было уже (х) пойми сколько лет назад...
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51k
Максим Т. Час назад
Хороший блохер = дохлый блохер. )
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80k
Viktor Час назад
Тот редкий момент когда за хохлов!

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5k
Fishki_surfer Час назад
От же ж фашисты.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2275 постов (2263 в горячем)

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