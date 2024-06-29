"Это просто контент": на Украине блогер пообещал заплатить 10 000 гривен за быстро съеденный чизбургер, а потом отобрал деньги у ребёнка, выполнившего условия

Чем закончилась эта история, неизвестно, но в этой истории хорош не только тик-токер, но и мать девочки, которая позволила дочери участвовать в сомнительной забаве, не думая о её здоровье . Что касается блогера, то он и раньше попадал в скандалы, связанные с мошенническими схемам в ставках на спорт. Несмотря на это, у него в Тик-токе больше двух миллионов подписчиков.