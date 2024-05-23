Стоимость выстрела из оружия на корабле

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Создатели ролика подсчитали стоимость одного выстрела из некоторых видов оружия на боевом корабле. Зачем? Потому что могут!
Чем больше "пушка", тем выше ценник.
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Для справки: каждый выстрел из твоего пистолета стоит нам 2 доллара. Один патрон стоит 2 доллара, понял?
Сколько из них я уложил?
Ты потратил сейчас 12 долларов и фиг в кого попал. А вот я одного завалил и он мне обошёлся примерно в 4.25 (с)
Там концовка: "А у них денег, куры не клюют!"))