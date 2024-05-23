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Стоимость выстрела из оружия на корабле

Стоимость выстрела из оружия на корабле

Автор:
23 мая 2024 12:55
Сообщество : Военное
Метки: Видео   Оружие   Стоимость   деньги   интересно   корабль   факты   
1535
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Создатели ролика подсчитали стоимость одного выстрела из некоторых видов оружия на боевом корабле. Зачем? Потому что могут!

Чем больше "пушка", тем выше ценник.

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Метки: Видео   Оружие   Стоимость   деньги   интересно   корабль   факты   
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8  комментариев
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31k
Serg2001 Час назад
Навеяло:
Для справки: каждый выстрел из твоего пистолета стоит нам 2 доллара. Один патрон стоит 2 доллара, понял?
Сколько из них я уложил?
Ты потратил сейчас 12 долларов и фиг в кого попал. А вот я одного завалил и он мне обошёлся примерно в 4.25 (с)
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10k
kirpal 7 минут назад
Первая картинка напомнила мем:

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11k
Zhora 11 минут назад
Ну владельцы американских оборонных корпораций любят вкусно покушать + надо ещё в Пентагон "занести" кому надо. Триллионный бюджет сам себя не попилит)
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98k
Доктор Джонс 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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505
Alex 39 минут назад
Это если не считать что и обслуживание самого кораблика даже без выстрелов только для того что бы он просто плыл и не тонул на хорошую сумму тянет. Я уже не говорю про его стоимость...
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26k
Сибиряк 46 минут назад
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3k
Сергей Час назад
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3662 поста (3626 в горячем)

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