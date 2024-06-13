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Cybertruck поступит на службу в полицию США

Cybertruck поступит на службу в полицию США

Автор:
13 июня 2024 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Ателье   США   авто   автомир   автомобили   машина   полиция   тюнинг   электромобиль   
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У Tesla Cybertruck появилась полицейская модификация, её разработало спецподразделение Up.Fit тюнинг-ателье Unplugged Performance, известного своими проектами на базе электрокаров Tesla. Разработчики планируют продавать такие машины охранным агентствам и полицейским департаментам США. Поставки патрульных и тактических электропикапов начнутся уже в нынешнем году.
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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Ателье   США   авто   автомир   автомобили   машина   полиция   тюнинг   электромобиль   
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4  комментария
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1k
Corkscrew Час назад
Ну вот и всё. Теперь преступность там резко пойдет на убыль
Следующим шагом станут различные роботы как в известной кинофраншизе
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3k
Saplus Полчаса назад
Ну в 80-е почти угадали.
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15k
..: Атеист :.. 41 минуту назад
"" Стоимость доработок не уточняется. ""
Да тут и уточнять не надо. +30% к стоимости минимум сделают.

Дорого ими таранить будет. Дизайна 0, а ценник, уверен, за панели кузова конский.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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