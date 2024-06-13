Cybertruck поступит на службу в полицию США

Базовая версия электропикапа для патрулирования будет отличаться спецсигналами, сиреной, системой громкой связи и панелью управления дополнительным оборудованием в салоне. Кроме того, Cybertruck снабдят альтернативными коваными дисками на 18 дюймов с вседорожной резиной — A/T от BFGoodrich на образце.



Среди дополнительных опций ателье называет более мощные тормоза, отделяющую задний диван решётчатую перегородку в салоне, ящик для хранения оружия и постоянное подключение к интернету через спутник. Кроме того, Cybertruck могут подготовить для перевозки собак из кинологических подразделений. Патрульный электрокар разработан при участии действующих сотрудников правоохранительных органов.



Тюнеры уверяют, что могут также создать батарейный грузовичок для тактических или поисково-спасательных операций. Такая машина будет отличаться главным образом дополнительными модификациями для более тяжёлого бездорожья. Unplugged Perfromance разработало особо внедорожный Cybertruck ещё до начала официальных продаж. В набор апгрейдов входят альтернативные силовые бамперы, рейлинги и разнообразные аксессуары, а дорожный просвет тесловского пикапа увеличивают почти до 500 мм.



Стоимость доработок не уточняется.