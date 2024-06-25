Разочарование эмигранта в новой стране

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Сбежавшая в Лондон россиянка рыдает на камеру из-за того, что жизнь за границей оказалась хуже, чем на родине.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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"Лондон! Ну это там, где рыба, чипсы, дрянная еда, отвратная погода, Мэри «е***ь её в сраку» Поппинс! Лондон!"
Что можно ожидать от людей, что додумались до такого сверхсадизма?
В её случае одно только желание жить хорошо ей не помогает, при этом настоящие английские джентльмены баловать эту принцессу не торопятся.
Как же мне её……нифига не жаль
Англы сами покидают ее пачками из-за дороговизны.