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Разочарование эмигранта в новой стране

Разочарование эмигранта в новой стране

Автор:
25 июня 2024 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   забавно   лондон   люди   маты   россиянка   слезы   эмигрант   
3742
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Сбежавшая в Лондон россиянка рыдает на камеру из-за того, что жизнь за границей оказалась хуже, чем на родине.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Видео   забавно   лондон   люди   маты   россиянка   слезы   эмигрант   
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92  комментария
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42k
Франц Лефорт 2 часа назад
Да на куя ты здесь (в РОССИИ) нужна? Жри полной ложкой, смотри не обляпайся! Приятного аппетита!
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2k
Александр Касаткин 3 минуты назад
заметьте, что она говорит: "с самого детства я мечтала уехать из России" - вот откуда к нее это берется? и откуда это берется у сопляков? это все вкладывается более старшим поколением. а вообще в закрепленном сообщении правильно написано. А накуя ты нам тут нужна. никто тебе не скажет "чемодан, вокзал, Россия", тебе все скажут - живи там. не приезжай.
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4
Bresser Sky-watcher 5 минут назад
На пол года меня хватило в Англии, на 3 месяца в Чехии в Норвегии 5 лет, но работа 5 недель там 2 дома. Хорошо там где нас нет!!! Как только мы там так сразу
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6k
Кот 6 минут назад
Поражает как у такой невзрачной девки такие амбиции и воспитание. Так что жалости к ней нет никакой, пусть жрет полной ложкой то, о чем мечтала.
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1k
Александр 6 минут назад
Большинство, кто уезжает из России, якобы бегут "от г0вна", но большинство потом понимают, что оно ухало вместе с ними и никуда не делось.
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46k
Aleks 8 минут назад
3 дырки есть, с голоду не пропадет.
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8k
Николай 8 минут назад
Ожидания не всегда совпадают с реальностью, повзрослей девочка...
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53
volovikd 9 минут назад
А надо правильные фильмы заранее смотреть!
"Лондон! Ну это там, где рыба, чипсы, дрянная еда, отвратная погода, Мэри «е***ь её в сраку» Поппинс! Лондон!"
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8k
Oleg 10 минут назад
это Лондон , как бы... там всегда всегда было дорого и ооооочень дорого. Тем удивительней, что девчонка ищет работу именно, как работу, а не как древнейшую профессию. Ну и очень странно, что на свалить в Лондон у неё денег, мозгов хватило, а на то, чтобы узнать побольше про жизнь/работу устройство в Лондоне - уже нет. А потом отрицание/гнев/торг/депрессия/панель. Если раньше не свалит. Смысла жить у англов - ноль. Хотя, может её папа загнал к англам поучиться...
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10
Роман Спасский 10 минут назад
Никакой конкретики, тупа телка хочет много денег, и похоже ничуя не умеет. Не по сеньке шапка.
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2k
Руслана Тарасова 10 минут назад
Пост конечно реально актуальный. Маленькая избалованная девочка , которой однозначно всё дома преподносилось на блюде в готовом виде, внезапно столкнулась с реальностью. И тут выясняется, что это ты дома, в России, "принцесса", а в Лондоне ты никто, очередная неудачница. Оказывается за границей работать надо, что бы жить как в кино. И ты там никому не нужна. Отсюда и плак- плак и хнык-хнык.
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8k
alex 13 минут назад
Ну ты тупая...Езда
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2k
Orrrkkk 14 минут назад
Всё потому. что приехала в реальный мир, а не в выдуманные мечты.
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3k
Autumn2015 14 минут назад
, Вспомнилось может не к месту, но очень бритов характеризует - оказывается в Лондоне есть очень специфическая секс -услуга, платят просто огромные деньги, правда есть риск коньки откинуть - насиловать роженицу. То есть ребенок выходит, женщина орет, а его назад заталкивают,она отрубается от боли, начинаются конвульсии- тут ловят момент, потом ее откачивают и это длиться часами. Так промышляют бедные беременные латиноамериканки, их привозят специально для этого.
Что можно ожидать от людей, что додумались до такого сверхсадизма?
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28
Андрей 15 минут назад
Если говорить проще - ей пришлось работать, а судя по её словам и возрасту ценным специалистом она не является, однако жить хочет как дорогостоящий специалист.

В её случае одно только желание жить хорошо ей не помогает, при этом настоящие английские джентльмены баловать эту принцессу не торопятся.
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19k
GROMOZEKA 19 минут назад
Ай,яй, яй!
Как же мне её……нифига не жаль
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16k
Сергей 20 минут назад
Предлагали мне раз в Великобританию ехать работать. Спросил про зарплату. Когда ответили, то оказалось, что она в 1.5 раза ниже, чем у меня тогда была. Я спросил "Вы нормальные вообще?". Поблагодарили и распрощались
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14k
Святослав 21 минуту назад

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11k
Alex 22 минуты назад
А-ха-ха, так этой овце и надо
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15k
Иван Иваныч 22 минуты назад
Англия реально дорогая и сложная страна для эмиграции. Плюс постоянно хреново-гнилая погода.
Англы сами покидают ее пачками из-за дороговизны.
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16k
Сергей 22 минуты назад
Мечты сбываются, чё.
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Parizhanka
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