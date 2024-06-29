В Южной Корее робот-госслужащий впервые в истории самоубился

Бедолага меньше года отработал в мэрии города Гуми, доставлял документы с этажа на этаж, выполнял курьерские поручения и сообщал посетителям необходимую информацию.
Робот, созданный Bear Robotics, калифорнийским стартапом, работал с 9 утра до 18 вечера и имел собственное удостоверение сотрудника государственной службы. И даже при такой нагрузке умудрился "эмоционально выгореть" на работе.
Очевидцы рассказывают, что в самый разгар рабочего дня их депрессивный механический коллега начал крутиться вокруг одного места, как волчок, а потом сбросился с двухметровой лестницы. Насмерть.
Правоохранительные органы сейчас выясняют, что могло послужить причиной суицида, а местные СМИ отмечают, что это первый подобный случай в стране. В мэрии отметили, что второго робота они на работу принимать не будут, так как самоубийство первого переживают тяжело, да и не совсем они уверены, что робот самостоятельно решил уйти в мир иной.
«Официально он был частью мэрии, одним из нас. Он работал усердно», - отметили кожаные коллеги покойного.
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Отпустили бы его на пару неделек поразвлечься с офисной микроволновкой, и норм бы было
"Официально он был частью мэрии, одним из нас. Он работал усердно"
Ипанашки. Калькуляторы там тоже хоронят?