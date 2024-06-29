В Южной Корее робот-госслужащий впервые в истории самоубился

Правоохранительные органы сейчас выясняют, что могло послужить причиной суицида, а местные СМИ отмечают, что это первый подобный случай в стране. В мэрии отметили, что второго робота они на работу принимать не будут, так как самоубийство первого переживают тяжело, да и не совсем они уверены, что робот самостоятельно решил уйти в мир иной.