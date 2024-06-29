FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 8118 постов • 3111 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Южной Корее робот-госслужащий впервые в истории самоубился

В Южной Корее робот-госслужащий впервые в истории самоубился

Автор:
29 июня 2024 06:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Южная Корея   выгорел на работе   госслужащий   мэрия   робот   самоубийство   
1717
4

Бедолага меньше года отработал в мэрии города Гуми, доставлял документы с этажа на этаж, выполнял курьерские поручения и сообщал посетителям необходимую информацию.


Робот, созданный Bear Robotics, калифорнийским стартапом, работал с 9 утра до 18 вечера и имел собственное удостоверение сотрудника государственной службы. И даже при такой нагрузке умудрился "эмоционально выгореть" на работе.


Очевидцы рассказывают, что в самый разгар рабочего дня их депрессивный механический коллега начал крутиться вокруг одного места, как волчок, а потом сбросился с двухметровой лестницы. Насмерть.


Правоохранительные органы сейчас выясняют, что могло послужить причиной суицида, а местные СМИ отмечают, что это первый подобный случай в стране. В мэрии отметили, что второго робота они на работу принимать не будут, так как самоубийство первого переживают тяжело, да и не совсем они уверены, что робот самостоятельно решил уйти в мир иной.


«Официально он был частью мэрии, одним из нас. Он работал усердно», - отметили кожаные коллеги покойного.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Южная Корея   выгорел на работе   госслужащий   мэрия   робот   самоубийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
153k
parallax 2 часа назад
На многочисленные просьбы о повышении зарплаты он получал отказ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
340
Evil 12 минут назад
"В Южной Корее робот-госслужащий впервые в истории самоубился". Автор, не свисти.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
GROMOZEKA 39 минут назад
Не могли отпуск что ли дать, ведроиду?
Отпустили бы его на пару неделек поразвлечься с офисной микроволновкой, и норм бы было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
russger 50 минут назад
"самоубийство первого переживают тяжело"
"Официально он был частью мэрии, одним из нас. Он работал усердно"

Ипанашки. Калькуляторы там тоже хоронят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
homerchik 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1234 поста (1227 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110408



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о «Государственной Дуре»
«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о...
Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями
Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями
Набирающие популярность в сообществах
Так и что в итоге то, Дима? Рекламные игры, которые переросли в мем⁠⁠
Так и что в итоге то, Дима? Рекламные игры, которые переросли в мем⁠⁠
Непорочно зачавший «самец» змеи родил 14 змеенышей
Непорочно зачавший «самец» змеи родил 14 змеенышей
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#кино#новости#фильм#СССР#истории#факты#маразм#Спорт
#в мире#интересно#Россия#животные#забавно#история#интересное#Москва#Ynews#Индия
#люди#Прикол#позитив#улыбнуло#полиция#кот#США#трейлер#дом#сарказм
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей Госслужащие в Индии носят мотоциклетные шлемы на работе Госслужащие в Индии носят мотоциклетные шлемы на работе И смех, и грех: чиновницу уволили за съемки в порно И смех, и грех: чиновницу уволили за съемки в порно В Южной Корее робот уничтожил работника, приняв его за коробку с перцем В Южной Корее робот уничтожил работника, приняв его за коробку с перцем Чиновников заставили вернуть деньги государству Чиновников заставили вернуть деньги государству

На что жалуетесь?

Вернуться