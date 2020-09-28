Традиции Индии: почему в этой стране корова признана священным животным?

В Индии издревле с большим уважением относились ко всем животным. Всё потому, что индусы верят в реинкарнацию, которая предполагает возможность того, что душа животного в прошлой жизни могла жить в человеческом теле и, соответственно, наоборот.
Убить живое существо для индуса – это большой грех, который мало что может искупить, ведь любая душа должна пройти все семь этапов перевоплощения, и уж точно не человеку вмешиваться в этот сложный процесс. Именно поэтому в Индии практически не едят мяса.
Но среди всех животных в Индии особое место занимает священная корова. Её называют здесь «Гау Мата» или «Корова-мать». Почему именно корова, читайте далее.
Но среди всех животных в Индии особое место занимает священная корова. Её называют здесь «Гау Мата» или «Корова-мать». Почему именно корова, читайте далее.
Почему у индусов это существо так почитаемо: едят ли его и можно ли доить?
На этот вопрос могут ответить две теоретических версии: религиозная и бытовая (житейская). Со временем эти две теории смешались друг с другом, теперь одни традиции вытекают из других, объединяя исторические и религиозные корни.
Какие есть религиозные обычаи?
Есть несколько выдержек из религиозных индийских текстов, которые упоминают корову в качестве священного и божественного создания:
Согласно верованиям, индийцы после смерти могут попасть на Небеса только через реку. А переплыть реку можно, только держась за хвост коровы.
Шиваиты верят в то, что Шива появился на свет из уха мифологический богини древней Индии Притхиви, которая в тот знаменательный момент приняла зооморфный образ коровы.
Во многих старинных текстах говорится, что бог Кришну всю свою юность занимался пастушеством вблизи Вриндаваны. Отсюда якобы и идут все почитания коров как священных созданий и вознесение работы пастуха в разряд божественных трудов.
Создавая океан, боги достали из него корову Камдхену. Эта корова, словно золотая рыбка, могла исполнять любые желание. Так что если индус любит свою корову и хорошо за ней ухаживает, то все его желания будут исполняться.
Образ коровы-матери является образом кормилицы для всего сущего, и особенно для человека. Поэтому и молоко в Индии считается священным напитком.
Коровы уравнены в своём статусе с так называемыми «высшими кастами» – брахманами. Это своего рода жрецы или священнослужители. Человек, который относится к такой касте, является неприкосновенным (во всех понятиях). Неприкосновенно и всё то, что отождествляется со священным статусом – храмовая утварь, жертвоприношения богам и коровы.
Согласно верованиям, индийцы после смерти могут попасть на Небеса только через реку. А переплыть реку можно, только держась за хвост коровы.
Шиваиты верят в то, что Шива появился на свет из уха мифологический богини древней Индии Притхиви, которая в тот знаменательный момент приняла зооморфный образ коровы.
Во многих старинных текстах говорится, что бог Кришну всю свою юность занимался пастушеством вблизи Вриндаваны. Отсюда якобы и идут все почитания коров как священных созданий и вознесение работы пастуха в разряд божественных трудов.
Создавая океан, боги достали из него корову Камдхену. Эта корова, словно золотая рыбка, могла исполнять любые желание. Так что если индус любит свою корову и хорошо за ней ухаживает, то все его желания будут исполняться.
Образ коровы-матери является образом кормилицы для всего сущего, и особенно для человека. Поэтому и молоко в Индии считается священным напитком.
Коровы уравнены в своём статусе с так называемыми «высшими кастами» – брахманами. Это своего рода жрецы или священнослужители. Человек, который относится к такой касте, является неприкосновенным (во всех понятиях). Неприкосновенно и всё то, что отождествляется со священным статусом – храмовая утварь, жертвоприношения богам и коровы.
Бытовые реалии
Бытовые традиции по отношению к коровам частично берут начало из древних религиозных писаний, а частично из исторического и практического опыта:
Практически все индийцы являются лактовегетарианцами, так что коровье молоко является основным продуктом их питания.
В Индии существует особый состав (элемент), который носит название «панчагавья». Этот состав является очищающим и состоит из пяти ингредиентов: коровьего молока, масла гхи, ласси, коровьей мочи и экскрементов.
Коровий навоз используется в Индии в качестве топлива и строительного материала.
Сгоревшие экскременты коров используются для удобрения полей и огородов.
Молочная сыворотка входит в состав большинства индийских лекарств, поскольку обладает целебными свойствами.
Интересно! В Индии коров называют «Гау Мата» или «Корова-Мать» в переводе. На санскрите корова обозначается словом «го», а «мёртвый» пишется как «videh».
Так что русское слово «говядина» имеет вполне выраженные санскритские корни и дословно обозначает «мёртвая корова».
Практически все индийцы являются лактовегетарианцами, так что коровье молоко является основным продуктом их питания.
В Индии существует особый состав (элемент), который носит название «панчагавья». Этот состав является очищающим и состоит из пяти ингредиентов: коровьего молока, масла гхи, ласси, коровьей мочи и экскрементов.
Коровий навоз используется в Индии в качестве топлива и строительного материала.
Сгоревшие экскременты коров используются для удобрения полей и огородов.
Молочная сыворотка входит в состав большинства индийских лекарств, поскольку обладает целебными свойствами.
Интересно! В Индии коров называют «Гау Мата» или «Корова-Мать» в переводе. На санскрите корова обозначается словом «го», а «мёртвый» пишется как «videh».
Так что русское слово «говядина» имеет вполне выраженные санскритские корни и дословно обозначает «мёртвая корова».
Что, по сути, делают с коровой-матерью в современном обществе страны?
В современной Индии к коровам всё так же относятся по-особенному. Животное считается священным, когда оно здорово и молодо, хозяин старается всячески ухаживать за ним. Однако при всей почтенности у коров в Индии достаточно проблем:
Когда корова становится старой, её хозяин любыми возможными способами старается выставить её за двор своего дома, поскольку смерть этого животного означает, что на семью скоро свалятся все возможные несчастья.
Для того чтобы очистить своё жилище от такого негатива, хозяину нужно паломником обойти множество священных городов, а по возвращении домой кормить брахманов, которые живут в окрестностях. Конечно же, ни одному жителю Индии такая процедура не по вкусу, так что им проще избавиться от животного. От этого в стране свирепствует засилье бездомных коров.
Технический прогресс и рост городов приучили коров спокойно относиться к шумным улицам и большому количеству транспорта. Именно поэтому они могут целыми стадами лежать посреди дороги, не давая машинам проехать.
А поскольку любое насилие над животными (над этими особенно) в Индии запрещено, всё, что может сделать индус, – это выйти из машины и помахать руками. Естественно, прогнать стадо это не поможет. Поэтому часто на индийских дорогах возникают пробки или даже ДТП с участием этих животных, которые заканчиваются летальным для человека исходом.
Если хозяин коровы умер или отказался от неё, то единственное, что ей остаётся, – это питаться падалью и побираться на мусорках, запивая свой «рацион» грязной сточной водой. Такой образ жизни ведёт к засилью больных животных. Причём болезни у них могут быть совершенно разными и даже передаваться людям.
Всё, что может спасти корову от голодной смерти, – приют. Отловом бездомных животных здесь занимаются особые люди, которые пытаются поймать животное, не испугав его при этом, и отвезти в ближайшее убежище, где о нём позаботятся. Однако из-за такого неоднозначного отношения к коровам большинство приютов переполнено, а численность бездомных созданий увеличивается с каждым днём.
В индийском штате Гоа, который за последние несколько десятилетий стал популярным туристическим (и тусовочным) курортом, священный статус коров несколько пошатнулся. Там за поедание говядины практически не карают.
Оно и понятно, ведь туристам сложно объяснить суровость традиций, да и кто из местных будет против прилично заработать, пусть даже и отдавая в жертву не один десяток «неприкосновенных» животных. Так что если планируете побаловать себя говяжьей индийской котлетой, то вам на юго-запад.
Когда корова становится старой, её хозяин любыми возможными способами старается выставить её за двор своего дома, поскольку смерть этого животного означает, что на семью скоро свалятся все возможные несчастья.
Для того чтобы очистить своё жилище от такого негатива, хозяину нужно паломником обойти множество священных городов, а по возвращении домой кормить брахманов, которые живут в окрестностях. Конечно же, ни одному жителю Индии такая процедура не по вкусу, так что им проще избавиться от животного. От этого в стране свирепствует засилье бездомных коров.
Технический прогресс и рост городов приучили коров спокойно относиться к шумным улицам и большому количеству транспорта. Именно поэтому они могут целыми стадами лежать посреди дороги, не давая машинам проехать.
А поскольку любое насилие над животными (над этими особенно) в Индии запрещено, всё, что может сделать индус, – это выйти из машины и помахать руками. Естественно, прогнать стадо это не поможет. Поэтому часто на индийских дорогах возникают пробки или даже ДТП с участием этих животных, которые заканчиваются летальным для человека исходом.
Если хозяин коровы умер или отказался от неё, то единственное, что ей остаётся, – это питаться падалью и побираться на мусорках, запивая свой «рацион» грязной сточной водой. Такой образ жизни ведёт к засилью больных животных. Причём болезни у них могут быть совершенно разными и даже передаваться людям.
Всё, что может спасти корову от голодной смерти, – приют. Отловом бездомных животных здесь занимаются особые люди, которые пытаются поймать животное, не испугав его при этом, и отвезти в ближайшее убежище, где о нём позаботятся. Однако из-за такого неоднозначного отношения к коровам большинство приютов переполнено, а численность бездомных созданий увеличивается с каждым днём.
В индийском штате Гоа, который за последние несколько десятилетий стал популярным туристическим (и тусовочным) курортом, священный статус коров несколько пошатнулся. Там за поедание говядины практически не карают.
Оно и понятно, ведь туристам сложно объяснить суровость традиций, да и кто из местных будет против прилично заработать, пусть даже и отдавая в жертву не один десяток «неприкосновенных» животных. Так что если планируете побаловать себя говяжьей индийской котлетой, то вам на юго-запад.
Кратко об индийских законах
В современной Индии существует ряд закон и мер наказания, касающихся отношения к коровам:
В Непале и Индии (в странах, где индусы составляют большую часть жителей), коровье молоко и молочные продукты продолжают играть значимую роль в обрядах. Поэтому повсеместно этим животным оказывается уважение. Они буквально могут беспрепятственно бродить по улицам.
За вред или ранение, нанесённые корове, можно легко попасть в тюрьму.
Убийство этих священных животных запрещено во всех штатах Индии (карается огромным штрафом или лишением свободы на срок 7 лет и более), кроме Западной Бенгалии и Кералы, где ограничений не накладывается. Поэтому именно в эти регионы коровы массово вывозятся на убой, даже несмотря на то, что по индийским законам переправка этих животных через границы запрещена.
Однако и в больших городах имеются частные скотобойни, которые каким-то образом получают лицензию на свою деятельность.
В Индии существует движение защитников коров, которое носит название гау-ракшак. Официальная ассоциация защитников этих животных в основном противостоит жестокому обращению с коровами, но одновременно с ними существуют религиозно-экстремистские организации, которые под предлогом защиты коров преследуют и убивают тех, кто нарушает их «законы».
В Непале и Индии (в странах, где индусы составляют большую часть жителей), коровье молоко и молочные продукты продолжают играть значимую роль в обрядах. Поэтому повсеместно этим животным оказывается уважение. Они буквально могут беспрепятственно бродить по улицам.
За вред или ранение, нанесённые корове, можно легко попасть в тюрьму.
Убийство этих священных животных запрещено во всех штатах Индии (карается огромным штрафом или лишением свободы на срок 7 лет и более), кроме Западной Бенгалии и Кералы, где ограничений не накладывается. Поэтому именно в эти регионы коровы массово вывозятся на убой, даже несмотря на то, что по индийским законам переправка этих животных через границы запрещена.
Однако и в больших городах имеются частные скотобойни, которые каким-то образом получают лицензию на свою деятельность.
В Индии существует движение защитников коров, которое носит название гау-ракшак. Официальная ассоциация защитников этих животных в основном противостоит жестокому обращению с коровами, но одновременно с ними существуют религиозно-экстремистские организации, которые под предлогом защиты коров преследуют и убивают тех, кто нарушает их «законы».
Считаются ли представители других верований с такой традицией?
Нужно отметить, что не все в Индии являются последователями индуизма. Есть также атеисты и представители других религий, которые не так трепетно относятся к коровам. И те и другие стараются вообще не нарушать общеустановленных правил, поскольку гнев последователей конфессии, а также местная жёсткость законов в отношении священных животных не вяжутся со спокойной и размеренной жизнью.
Нарываться на неприятности не хочется никому, так что в большинстве случаев люди с меньшей одержимостью коровами стараются скрыть свои предпочтения и с уважением отнестись к предпочтениям тех, кто следует догматам индуизма.
В древней Индии корова была источником мудрости, божественного благословения, благополучия и счастья. Она же была мерилом достатка, источником пропитания (молоко и молочные продукты до сих пор являются для некоторых индусов основным продуктом питания) и напоминала жителям Индии о том, что духовная и земная жизнь находятся совсем рядом. Это животное было и валютой, и проводником всего божественного, и кормильцем, и приданым.
Даже сейчас в современной Индии убийство коровы карается лишением свободы или огромным штрафом, который не под силу выплатить простому обывателю.
Нарываться на неприятности не хочется никому, так что в большинстве случаев люди с меньшей одержимостью коровами стараются скрыть свои предпочтения и с уважением отнестись к предпочтениям тех, кто следует догматам индуизма.
В древней Индии корова была источником мудрости, божественного благословения, благополучия и счастья. Она же была мерилом достатка, источником пропитания (молоко и молочные продукты до сих пор являются для некоторых индусов основным продуктом питания) и напоминала жителям Индии о том, что духовная и земная жизнь находятся совсем рядом. Это животное было и валютой, и проводником всего божественного, и кормильцем, и приданым.
Даже сейчас в современной Индии убийство коровы карается лишением свободы или огромным штрафом, который не под силу выплатить простому обывателю.
В видео о том, почему в Индии корова священное животное:
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