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Традиции Индии: почему в этой стране корова признана священным животным?

Традиции Индии: почему в этой стране корова признана священным животным? (6 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 10:55
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   индия   интересно   корова   фото   
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В Индии издревле с большим уважением относились ко всем животным. Всё потому, что индусы верят в реинкарнацию, которая предполагает возможность того, что душа животного в прошлой жизни могла жить в человеческом теле и, соответственно, наоборот.

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Метки: в мире   видео   животные   индия   интересно   корова   фото   
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1  комментарий
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Yasen_Perec 59 минут назад
А как же бык? Он же самец коровы.
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