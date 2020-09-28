Традиции Индии: почему в этой стране корова признана священным животным?

В современной Индии к коровам всё так же относятся по-особенному. Животное считается священным, когда оно здорово и молодо, хозяин старается всячески ухаживать за ним. Однако при всей почтенности у коров в Индии достаточно проблем:







Когда корова становится старой, её хозяин любыми возможными способами старается выставить её за двор своего дома, поскольку смерть этого животного означает, что на семью скоро свалятся все возможные несчастья.



Для того чтобы очистить своё жилище от такого негатива, хозяину нужно паломником обойти множество священных городов, а по возвращении домой кормить брахманов, которые живут в окрестностях. Конечно же, ни одному жителю Индии такая процедура не по вкусу, так что им проще избавиться от животного. От этого в стране свирепствует засилье бездомных коров.



Технический прогресс и рост городов приучили коров спокойно относиться к шумным улицам и большому количеству транспорта. Именно поэтому они могут целыми стадами лежать посреди дороги, не давая машинам проехать.



А поскольку любое насилие над животными (над этими особенно) в Индии запрещено, всё, что может сделать индус, – это выйти из машины и помахать руками. Естественно, прогнать стадо это не поможет. Поэтому часто на индийских дорогах возникают пробки или даже ДТП с участием этих животных, которые заканчиваются летальным для человека исходом.



Если хозяин коровы умер или отказался от неё, то единственное, что ей остаётся, – это питаться падалью и побираться на мусорках, запивая свой «рацион» грязной сточной водой. Такой образ жизни ведёт к засилью больных животных. Причём болезни у них могут быть совершенно разными и даже передаваться людям.



Всё, что может спасти корову от голодной смерти, – приют. Отловом бездомных животных здесь занимаются особые люди, которые пытаются поймать животное, не испугав его при этом, и отвезти в ближайшее убежище, где о нём позаботятся. Однако из-за такого неоднозначного отношения к коровам большинство приютов переполнено, а численность бездомных созданий увеличивается с каждым днём.

В индийском штате Гоа, который за последние несколько десятилетий стал популярным туристическим (и тусовочным) курортом, священный статус коров несколько пошатнулся. Там за поедание говядины практически не карают.



Оно и понятно, ведь туристам сложно объяснить суровость традиций, да и кто из местных будет против прилично заработать, пусть даже и отдавая в жертву не один десяток «неприкосновенных» животных. Так что если планируете побаловать себя говяжьей индийской котлетой, то вам на юго-запад.