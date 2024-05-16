Как жители 19 века представляли 2000 год: будущие технологии глазами людей из далёкого прошлого

Первоначально картинки были созданы по заказу Армана Жерве (французского производителя игрушек в Лионе) для Всемирной выставки 1900 года в Париже. Первые пятьдесят бумажных карточек были изготовлены художником Жаном-Марком Коте и предназначены для вложения в пачки для сигарет, а затем для распространения в виде открыток.