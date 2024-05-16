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Как жители 19 века представляли 2000 год: будущие технологии глазами людей из далёкого прошлого

Как жители 19 века представляли 2000 год: будущие технологии глазами людей из далёкого прошлого

Автор:
16 мая 2024 09:13
Метки: Технология   будущее   жители 19 века   интересно   представляли 2000 год   фото   
1601
22

Будем честны: они не угадали практически ничего. Зато эти картинки выглядят как крайне занимательный документ эпохи.

«Франция в 2000 году» — это дошедшая до наших дней серия очаровательных открыток, созданная в 1890-1900-х годах французскими художниками, которые попытались предвосхитить то, как будут выглядеть технологии через 100 лет.

×

Книги буквально закачиваются детям в головы.

Первоначально картинки были созданы по заказу Армана Жерве (французского производителя игрушек в Лионе) для Всемирной выставки 1900 года в Париже. Первые пятьдесят бумажных карточек были изготовлены художником Жаном-Марком Коте и предназначены для вложения в пачки для сигарет, а затем для распространения в виде открыток.

В этой серии множество свидетельств того, что в конце 19 века отношение людей к животным было куда более варварским, чем сегодня. В этом человечество точно шагнуло вперёд.

Но их до сих пор нет, и, как предполагают исследователи, мы ещё далеки от введения подобного вида транспорта.

Интересно, всерьёз ли художники относились к своим футуристичным фантазиям или всё же с некоторой иронией?

Вероятно, самые шумные разведчики в истории.

Предполагаемый олимпийский вид спорта на играх 2000 года?

Обратите внимание на собаку в лодочке!

Кстати, электрические пылесосы стали появляться в то же время, когда создавались эти рисунки. Но они не были сильно распространены, поэтому для фантазий о роботах-пылесосах было ещё рановато.

Работа для самых храбрых!

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Метки: Технология   будущее   жители 19 века   интересно   представляли 2000 год   фото   
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8  комментариев
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17k
ss Час назад
Представляю, как через два столетия будут ржать о наших представлениях о будущем.

...Если конечно будет кому представлять.
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6k
ValdemarNaftulievich 16 минут назад
многое сбылось
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1k
Дмитрий 22 минуты назад
"Новодел" какой-то.
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Ну плюс минус отгадали.
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7k
Максим Полчаса назад
Идея присобачить крылья за спиной этому художнику не давала покоя. :)
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26k
SolomonA Час назад
О, напомнили, надо робот-пылесос запустить...
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838
DuckTales Час назад
Ну вполне адекватно )))
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3438 постов (3138 в горячем)

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