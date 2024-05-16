Как жители 19 века представляли 2000 год: будущие технологии глазами людей из далёкого прошлого

Будем честны: они не угадали практически ничего. Зато эти картинки выглядят как крайне занимательный документ эпохи.
«Франция в 2000 году» — это дошедшая до наших дней серия очаровательных открыток, созданная в 1890-1900-х годах французскими художниками, которые попытались предвосхитить то, как будут выглядеть технологии через 100 лет.
Книги буквально закачиваются детям в головы.
Первоначально картинки были созданы по заказу Армана Жерве (французского производителя игрушек в Лионе) для Всемирной выставки 1900 года в Париже. Первые пятьдесят бумажных карточек были изготовлены художником Жаном-Марком Коте и предназначены для вложения в пачки для сигарет, а затем для распространения в виде открыток.
В этой серии множество свидетельств того, что в конце 19 века отношение людей к животным было куда более варварским, чем сегодня. В этом человечество точно шагнуло вперёд.
Но их до сих пор нет, и, как предполагают исследователи, мы ещё далеки от введения подобного вида транспорта.
Интересно, всерьёз ли художники относились к своим футуристичным фантазиям или всё же с некоторой иронией?
Вероятно, самые шумные разведчики в истории.
Предполагаемый олимпийский вид спорта на играх 2000 года?
Обратите внимание на собаку в лодочке!
Кстати, электрические пылесосы стали появляться в то же время, когда создавались эти рисунки. Но они не были сильно распространены, поэтому для фантазий о роботах-пылесосах было ещё рановато.
Работа для самых храбрых!
Источник:
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...Если конечно будет кому представлять.