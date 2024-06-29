Необычное захоронение Джозефа Барратта – любителя динозавров и разнопланового умницы

Джозеф Барратт был врачом и эрудитом XIX века из Миддлтауна, что в штате Коннектикут. Он внёс значительный вклад в изучение естественной истории, особенно следов, оставленных динозаврами и другими древними существами.
Барратт родился в 1796 году в Дербишире, Великобритания. В 1819 году он получил две медицинские степени и впоследствии эмигрировал в США. Там он стал хирургом и профессором Американской литературной, научной и военной академии.
Хотя истинным призванием этого человека стала медицина, он оказался разноплановым исследователем. Среди прочих его увлечений были ботаника, геология, история, палеонтология и языки коренных американцев.
Долина Коннектикута, в районе которой жил доктор, известна в среде палеонтологов большим количеством окаменевших следов, оставленных динозаврами и прочими жившими в триасовом и юрском периодах доисторическими животными. В позапрошлом веке на эти следы обратило внимание научное сообщество, и Барратт увлёкся ими так истово, что увлечение осталось до самого конца его дней.
Он искал и собирал образцы в местных песчаниковых карьерах и выслал некоторые из них профессору Эдварду Хичкоку из Амхерст-колледжа. В тот промежуток времени он был главным экспертом по ископаемым следам в долине Коннектикута. Барратт развил довольно креативные идеи относительно персонажей, оставивших на дорогах истории свои следы. Одной из довольно безумных версий стало предположение о древних четвероногих людях.
В середине позапрошлого века было неизвестно, какие именно животные оставляли следы. И многие исследователи, в том числе Хичкок, считали, что это могли быть гигантские лягушки, сумчатые, аллигаторы или не способные летать птицы. Однако даже среди этих странностей гипотеза Барратта о Homo tetradactylus казалась чудной.
В дальнейшем Барратт становился всё более сумасбродным. Его квартира стала походить, по словам одного из друзей, на «лабораторию мага», набитую минералами, камнями, фолиантами, окаменелостями, скелетами, чучелами, гербариями, законсервированными мозгами в банках и прочими природными диковинками.
В конце концов, психическое здоровье Барратта ухудшилось настолько, что его забрали в психиатрическую лечебницу, где он и умер от инсульта в 1882 году. Чтобы отметить научную любознательность Барратта, подчеркнуть его вклад в палеонтологию, его друзья привезли две плиты песчаника из близлежащего карьера, которые послужили ему могильным памятником.
На вертикальном камне, на котором высечено имя доктора, с обратной стороны несколько следов динозавров. На второй плите, поверх которой покоится первая, – ископаемые отпечатки двух деревьев юрского периода и надпись «Свидетельство скал» – символичное название книги Хью Миллера – шотландского геолога, пользовавшегося в то время колоссальным влиянием.
Источник:
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"предположение о древних четвероногих людях"
"гипотеза Барратта о Homo tetradactylus"
Tetradactylus - четырехПАЛЫЙ, йопть! 4 (ЧЕТЫРЕ) ПАЛЬЦА!!!