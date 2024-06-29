Необычное захоронение Джозефа Барратта – любителя динозавров и разнопланового умницы

Барратт родился в 1796 году в Дербишире, Великобритания. В 1819 году он получил две медицинские степени и впоследствии эмигрировал в США. Там он стал хирургом и профессором Американской литературной, научной и военной академии.

Хотя истинным призванием этого человека стала медицина, он оказался разноплановым исследователем. Среди прочих его увлечений были ботаника, геология, история, палеонтология и языки коренных американцев.