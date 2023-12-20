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Авария дня. Обгон со смертельным исходом

Авария дня. Обгон со смертельным исходом

Автор:
20 декабря 2023 09:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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На 1110 километре автодороги М-8 «Холмогоры» водитель автомобиля Мазда6 Спорт выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Шкода Октавия, которую отбросило под встречный УАЗ. В результате ДТП погибли водитель автомобиля Шкода - мужчина 2000 г.р., и девушка пассажир 2003 г.р.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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2k
Илья Час назад
Нет что бы при втором качке на правый сугроб на обочине уйти, так нет надо людей поубивать. Тупорылый дебил .
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785
Алексей 6 минут назад
Когда за рулём дебил, электроника бессильна
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4k
ProstoBoBka 14 минут назад
И весь этот ужас из-за мудака, которого хрен знает почему занесло... Снега на асфальте нет, плохая резина и подбавил газку...
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7k
Бу Полчаса назад
из за дибила на мазде, водилу грузовика тоже могут привлечь(
соболезнования близким
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6k
pinbalist 46 минут назад
Тварь, с дороги сруливать надо было. А на месте рега я бы вообще тормозить начал - хз во что выльется эта карусель. Может и шкодовод жив остался бы.
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8k
Андрей 57 минут назад
Никакой дисциплины. 2 сплошные и всё равно лезут на обгон
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10k
Борис Карабанов Час назад
Тварь "нетошнящая". Убийца.
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