Авария дня. Обгон со смертельным исходом

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На 1110 километре автодороги М-8 «Холмогоры» водитель автомобиля Мазда6 Спорт выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Шкода Октавия, которую отбросило под встречный УАЗ. В результате ДТП погибли водитель автомобиля Шкода - мужчина 2000 г.р., и девушка пассажир 2003 г.р.
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