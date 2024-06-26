Давняя мечта довела нижегородского рецидивиста до греха — он угнал иномарку

34-летний мужчина заметил белую малышку на стоянке. Она была не заперта, ключи — в замке зажигания. Наш герой понял, что это знак — завëл и уехал. Расплата настигла быстро: на 3-ей Вокзальной сильно разогнался, слетел на обочину, повредил машину. Сразу сбежал.

