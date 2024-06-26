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Давняя мечта довела нижегородского рецидивиста до греха — он угнал иномарку

Давняя мечта довела нижегородского рецидивиста до греха — он угнал иномарку

Автор:
26 июня 2024 10:59
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   авария   авто   вор   машина   угнал   
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34-летний мужчина заметил белую малышку на стоянке. Она была не заперта, ключи — в замке зажигания. Наш герой понял, что это знак — завëл и уехал. Расплата настигла быстро: на 3-ей Вокзальной сильно разогнался, слетел на обочину, повредил машину. Сразу сбежал.

Угонщика быстро нашли и отправили под подписку о невыезде. Обязали выплатить 15 тысяч штрафа и возместить ущерб владельцу — сумму ещё устанавливают.

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Метки: Видео   ДТП   авария   авто   вор   машина   угнал   
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