Давняя мечта довела нижегородского рецидивиста до греха — он угнал иномарку

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34-летний мужчина заметил белую малышку на стоянке. Она была не заперта, ключи — в замке зажигания. Наш герой понял, что это знак — завëл и уехал. Расплата настигла быстро: на 3-ей Вокзальной сильно разогнался, слетел на обочину, повредил машину. Сразу сбежал.
Угонщика быстро нашли и отправили под подписку о невыезде. Обязали выплатить 15 тысяч штрафа и возместить ущерб владельцу — сумму ещё устанавливают.
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