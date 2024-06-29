Ромашковое кошколето

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По всей стране началось цветение одного из самых простых, но прекрасных в своей скромности цветов.
Ромашковые клумбы, букеты и поляны будут радовать нас практически до самой осени. А ещё на их фоне можно сделать милое котофото. Ибо котейки на нём получаются просто восхитительными – душевными, задумчивыми, немного шкодными и очень летними.
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